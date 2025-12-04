Arteixo (A Coruña) anuncia su programación de Navidad con un mercadillo y la París de Noia

Arteixo ha anunciado su programación navideña. Las fiestas arrancarán por todo lo alto este mismo viernes, 5 de diciembre, con el encendido de luces en la plaza del Balneario a las 19:00 horas y una recepción de Papá Noel en la peatonal media hora antes. Este día empezará también el mercadillo navideño en el paseo fluvial de la Iglesia.

Antes, el día 1 comenzó el XXI Concurso de Escaparates, que se extiende hasta el día 14 y la exposición Chicas nuevas 24 horas de Mabel Lozano en el CCC Manuel Murguía, que estará hasta el día 15.

El programa de Arteixo también incluye un festival de villancicos el 19 de diciembre, actividades y campamentos, además de un campus multideporte y actuaciones teatrales durante varias semanas. Además, habrá una fiesta de fin de año el día 31 en la plaza del Balneario con pasacalles desde las 18:00 horas y una actuación de la orquesta París de Noia desde las 01:00 horas.

Los pequeños de la casa podrán visitar a Papá Noel en el paseo fluvial de la Iglesia de jueves a viernes de 17:30 a 20:30 horas y sábados y domingos de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas entre el 6 y el 24 de diciembre.

Los Reyes Magos también harán parada en Arteixo. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán visitando los centros sociales del 1 al 4 de enero. La gran cabalgata será en la tarde del día 5. Saldrá de la avenida Baldomero González a las 18:00 horas y seguirá un recorrido hasta celebrar la recepción real en el palacio de los deportes a las 19:30 horas. Las citas se pueden reservar ya en la web citaconadal.gal o en la App Arteixo 15142.

Toda la programación de la Navidad en Arteixo

La programación navideña de Arteixo se extiende hasta el 5 de enero. Aquí tienes todas las actividades: