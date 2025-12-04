Ofrecido por:
Arteixo (A Coruña) anuncia su programación de Navidad con un mercadillo y la París de Noia
Este viernes abrirá su mercado navideño con el encendido de luces y habrá para el día de Reyes una recogida solidaria de juguetes
Arteixo ha anunciado su programación navideña. Las fiestas arrancarán por todo lo alto este mismo viernes, 5 de diciembre, con el encendido de luces en la plaza del Balneario a las 19:00 horas y una recepción de Papá Noel en la peatonal media hora antes. Este día empezará también el mercadillo navideño en el paseo fluvial de la Iglesia.
Antes, el día 1 comenzó el XXI Concurso de Escaparates, que se extiende hasta el día 14 y la exposición Chicas nuevas 24 horas de Mabel Lozano en el CCC Manuel Murguía, que estará hasta el día 15.
El programa de Arteixo también incluye un festival de villancicos el 19 de diciembre, actividades y campamentos, además de un campus multideporte y actuaciones teatrales durante varias semanas. Además, habrá una fiesta de fin de año el día 31 en la plaza del Balneario con pasacalles desde las 18:00 horas y una actuación de la orquesta París de Noia desde las 01:00 horas.
Los pequeños de la casa podrán visitar a Papá Noel en el paseo fluvial de la Iglesia de jueves a viernes de 17:30 a 20:30 horas y sábados y domingos de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas entre el 6 y el 24 de diciembre.
Los Reyes Magos también harán parada en Arteixo. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán visitando los centros sociales del 1 al 4 de enero. La gran cabalgata será en la tarde del día 5. Saldrá de la avenida Baldomero González a las 18:00 horas y seguirá un recorrido hasta celebrar la recepción real en el palacio de los deportes a las 19:30 horas. Las citas se pueden reservar ya en la web citaconadal.gal o en la App Arteixo 15142.
Toda la programación de la Navidad en Arteixo
La programación navideña de Arteixo se extiende hasta el 5 de enero. Aquí tienes todas las actividades:
- Encendido de Navidad – 5 de diciembre – Llegada de Papá Noel (zona peatonal) a las 18:30 horas y encendido de luces (Plaza del Balneario) a las 19:00 horas
- XXI Concurso de Escaparates – Del 1 al 14 de diciembre
- Exposición de fotografías Chicas nuevas 24 horas de Mabel Lozano – Del 1 al 15 de diciembre – Sala de exposiciones del CCC de Arteixo Manuel Murguía
- Ágapes Navideños – Del 1 al 27 de diciembre – Centros sociales
- Mercado de Navidad – Del 5 de diciembre al 5 de enero – Paseo Fluvial de la Iglesia – De
- lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados y domingos de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 12:00 a 14:00 horas
- Casita de Papá Noel – Del 6 al 24 de diciembre – Paseo Fluvial de la Iglesia – Jueves y viernes de 17:30 a 20:30 horas y sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas
- Festival de Villancicos – 19 de diciembre – CCC Cultural Manuel Murguía – 19:30 horas
- Feira do Galo – 20 de diciembre – Presentación y actuación con Iván Gómez y dúo Alba y Selu a las 10:00 horas– Premios y sorteos “Galos Gañadores” a las 13:00 horas – Actuación musical de “Los Platinos” en la Plaza del Balneario a las 19:00 horas
- Encuentro de Mayores – 21 de diciembre – Almuerzo de Navidad en el palacio de los Deportes – 13:30 horas
- Concierto Benéfico de Navidad – 21 de diciembre – Iglesia Parroquial de Arteixo – Banda de Música “Santiago de Arteixo” – 17:00 horas
- Ruta de Villancicos – 22 de diciembre – Calles del centro de Arteixo con AX Xirandela – 19:00 horas
- V Torneo de Ajedrez – 22 y 23 de diciembre – Biblioteca Central – 16:30 horas
- Campamentos de Navidad 2025 – Centro Social de Vilarrodís (Campamento Concilia “Viaje al Polo Norte”) – Del 22 de diciembre al 7 de enero – De 7:15 a 17:30 horas o de 10:00 a 14:00 horas
- Campamentos de Navidad 2025 – Centro Cívico Cultural Manuel Murguía (Laboratorio Musical “O Apalpador”) – Del 22 de diciembre al 7 de enero – De 10:00 a 14:00 horas
- Campus de Navidad – Del 22 de diciembre al 7 de enero – Complejo Deportivo Municipal de Arteixo – De 10:00 a 14:00 horas
- Actividades de Navidad – 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre – Bibliotecas de Meicende y Central - De 10:00 a 13:00 horas
- Arteixogo Nadal – Del 26 al 30 de diciembre – Actividades infantiles, talleres, espectáculos y recogida solidaria de juguetes (un juguete = una participación en el sorteo) - Habrá fotomatón, talleres y espectáculos
- Casita del Cartero Real — Del 26 de diciembre al 5 de enero - Paseo Fluvial de la Iglesia - De jueves a viernes de 17:30 a 20:30 horas y sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas
- Festival Cantos de Navidad – 27 de diciembre – Auditorio del CSC de Meicende – 19:00 horas – Orfeón de Arteixo y Grupo de Pandereteiras “Cultiva o teu lecer”
- Teatro Familiar: Cuento de Navidad – 29 de diciembre – Auditorio del CCC de Arteixo Manuel Murguía – 19:30 horas
- Fiesta de Fin de Año – 31 de diciembre – Plaza del Balneario – Pasacalles con charangas NBA y Santa Compaña de 18:00 a 21:00 horas – Orquesta París de Noia y Disco Impacto con DJ Bermúdez desde la 1:00 horas
- Visita de los Reyes Magos a los Centros Sociales – Del 2 al 5 de enero - 2 de enero – Ruta A: 16:30 Barrañán – 17:15 Chamín/Sorrizo – 18:00 Monteagudo – 18:45 A Cachada – 19:30 Larín – 2 de enero – Ruta B: 16:30 Suevos – 17:15 Rañobre – 18:00 Alto de Arteixo – 19:00 O Rañal 1 – 19:30 O Rañal 2 – 3 de enero – 16:30 Uxes – 17:30 Loureda – 18:30 Lañas – 19:30 Armentón – 4 de enero – 16:00 Vilarrodís – 17:45 Oseiro – 18:30 Pastoriza – 18:15 Meicende
- Gran Cabalgata de Reyes – 5 de enero – Salida desde Avda. Baldomero González a las 18:00 horas – Recepción Real en el Pazo de los Deportes a las 19:30 horas