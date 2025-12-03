La sorpresa de una vecina de A Coruña a su mejor amiga: "Hoy es mi último día de quimio"

Laura López salió este martes del CHUAC emocionada tras recibir su última sesión de quimioterapia. Después de seis meses "muy duros", tal y como ella misma los describe, por fin había terminado el tratamiento con un pronóstico esperanzador.

La primera felicitación no se hizo esperar: un ramo de flores la esperaba en la puerta del hospital, junto a su pareja, Magi. "No ha faltado a ninguna cita, me ha acompañado en todo momento a absolutamente todo", contaba Laura a Quincemil, aún emocionada por todo lo vivido.

Lo que no se esperaba era que, al llegar al parking, la aguardaría otra sorpresa aún mayor. Su mejor amiga, Carlota, que se había compinchado con su pareja Magi, había preparado la noche anterior una pancarta que ponía: "Hoy es mi último día de quimio".

En una sábana enorme y en letras mayúsculas con colorines estaba el mensaje que ocupaba toda la parte de atrás de su coche. Laura no pudo contener las lágrimas al verlo. "Todavía sigo emocionada con el gesto de mi amiga", cuenta. Llorando como una magdalena quiso agradecérselo. Aunque Carlota no pudo estar ahí por trabajo, hoy es Laura la que quiere darle una sorpresa a ella.

Laura con el ramo de flores que le regaló su pareja Cedida

"Quiero que ella lea esto", confesaba la joven a este medio. Tanto a Carlota como a su pareja, Magi, que juntos lograron hacer de este 3 de diciembre de 2025 uno de los días más especiales de su vida.

Y es que tanto ellos como el resto de su familia y amigos estuvieron ahí en cada momento. "Quiero que la gente sepa que, aunque sea un proceso duro, se sale", comentaba Laura esta mañana.

"Se terminó esta pesadilla"

En su caso, le detectaron el cáncer de mama "muy pronto". Le realizaron una doble mastectomía y estuvo recibiendo quimio durante seis meses. A sus 42 años, por fin ha terminado el tratamiento. "Se terminó esta pesadilla", indicaba.

El cáncer, en su caso, fue genético. El hecho de haber perdido a gente de su familia por la misma enfermedad hizo que se le hiciera aún más duro pasar por esto. Sin embargo, el apoyo por parte de todos sus seres queridos la impulsó a seguir adelante.

La pancarta Cedida

Lo que podría significar un bajón en tu vida, ayer se convirtió en el momento más feliz en la vida de Laura, y todo ello gracias a la sorpresa que le tenían preparada su amiga y su pareja a las puertas del hospital en su último día de sesión.