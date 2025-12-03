A Coruña celebra un Día de la Discapacidad marcado por la inclusión: del “mismo paraguas” a la escalada sin barreras

Inés Rey participa en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Concello de A Coruña

Más de cien entidades sociales de toda Galicia mostraron su fuerza este miércoles, 3 de diciembre, en el Parrote de A Coruña con la iniciativa "Bajo el mismo paraguas" por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El acto reunió a entidades, familias y representantes de las Administraciones públicas para conmemorar la décima edición de este acto.

La alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, participaron en la lectura del manifiesto para reivindicar los derechos de las personas con diversidad funcional.

Lo hicieron acompañando a seis personas con discapacidad y a un alumno que representó a los centros educativos coruñeses, también con la presencia de Ricardo Iglesias, gerente de ASPACE Coruña, impulsora de esta campaña que tomó forma hace casi una década y que, cada año, suma a más asociaciones y entidades.

En su intervención, Rey puso en valor aquella semilla de ASPACE recordando que "cada pequeño logro alcanzado en este sentido, ya sea en el ámbito laboral, social o jurídico, también llegó gracias a iniciativas como esta".

Además, la regidora destacó muy concretamente el papel "de todas las personas que trabajan por la inclusión real de las personas con diversidad funcional: las entidades del tercer sector y las personas voluntarias, y en especial las familias, porque son el motor que permite seguir avanzando para lograr conquistas que décadas atrás parecían inalcanzables o que ni siquiera estaban sobre la mesa de las Administraciones públicas".

Rey aludió a cuestiones tan importantes "como garantizar la accesibilidad universal en los espacios públicos, pero también el reconocimiento de la igualdad real de oportunidades, que cada vez vemos más cerca", concluyó.

El acto del Parrote finalizó con una imagen llena de simbolismo que acompaña cada edición de esta campaña: una marea de paraguas de colores al aire, que representa la lucha por promover la visibilización y el apoyo a las personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la inclusión y la igualdad en una sociedad plural.

AMI reivindica una escalada sin barreras

AMI Rocódromo Riazor Enrique Romanos Tardío

La escalada no tiene límites. Ese es el mensaje que lanzó la Agrupación de Montañeiros Independentes (AMI) y la Federación Gallega de Montañismo para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad.

Ambas entidades organizaron una jornada de inclusión para demostrar que la escalada es una herramienta de autonomía y crecimiento personal. La iniciativa cuenta con el impulso de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y del Ayuntamiento de A Coruña.

Enmarcado en el proyecto social de AMI, financiado por la Fundación Emalcsa, la entidad coruñesa y la federación persiguen algo muy simple y a la vez transformador: conseguir que la escalada sea un deporte en el que todas las personas tengan su sitio.

La celebración del Día Internacional de la Discapacidad durará todo el día mediante dos momentos. El primer evento se celebró esta mañana y fue puramente deportivo. Muchos pudieron iniciarse en la escalada de la mano de técnicos especializados.

Participaron deportistas y personas usuarias de la Fundación Adcor, ONCE, Aspronaga, ASPACE y la Fundación Amador de Castro, algunas de ellas ya practicantes habituales de este deporte, con historias inspiradoras como la de Cristina Salinas, ciega total, que no solo escala, sino que practica senderismo, paddle surf e incluso pilates; o la de Dani Blanco, que se convirtió con 15 años en la primera persona autista en competir en paraescalada en España. Diagnosticado con autismo severo a los 5 años, necesitaba apoyo constante las 24 horas. Ahora es cada día más autónomo.

Por la tarde de este miércoles tendrá lugar la mesa redonda en el centro cívico de San Diego (18:00 h). La segunda parte de la jornada irá más allá del deporte para mirar hacia las historias personales que hay detrás. En el salón de actos del centro cívico de San Diego se celebrará una mesa redonda con deportistas, familiares y profesionales de entidades sociales que trabajan de forma habitual en el ámbito de la montaña.

Intervendrán:

Bea Gándara y Pablo Pindo, escaladores paralímpicos.

Patricia Gómez, madre de Dani Blanco.

Luis Fontenla, responsable de ocio de la Fundación Adcor.

Moderada por la periodista Mónica Martínez, será un espacio para escuchar, preguntar y entender cómo la montaña puede convertirse en un escenario de inclusión real cuando se acompaña con recursos y voluntad.

La entrada será libre hasta completar aforo, con el objetivo de acercar la escalada al mayor número de personas posible.