Tinho (22 años), único gallego en OT 2025, se juega el pase a la final: "Estoy contento con lo que he hecho"

La Gala 11 de OT 2025 ha dejado una sensación agridulce entre los seguidores de Tinho, el único gallego de la edición. Tras una trayectoria marcada por actuaciones de gran nivel, comoI wanne be your slave y Beautiful things, ahora se enfrenta a su primera nominación justo cuando está en juego el pase a la final.

Después de obtener 31 puntos del jurado, Tinho tenía una última oportunidad de cruzar la pasarela y asegurarse el pase directo a la final. Todo quedó en manos de los profesores de la Academia, quienes finalmente optaron por salvar a Guille. Así, la nominación final quedó definida entre Tinho y Guillo, quien afronta su tercera nominación consecutiva.

Tinho (22 años): "Me siento muy agradecido"

OT 2025 entra ya en su recta final. El programa musical, que comenzó en septiembre, encara sus últimos días mientras la cuenta atrás para la gran gala final llega a su fin. Tinho y Guillo se enfrentan a la última nominación de la edición: solo uno de ellos podrá competir en la final junto a Olivia, Cris, Claudia y Guille.

Tinho defendió su pase directo a la final con I'm outta love, de Anastasia. Sin embargo, no logró convencer al jurado y quedó en duda junto a Guillo y Guille, a quien finalmente salvaron los profesores de la Academia. Ahora, Tinho se juega su permanencia y el ansiado puesto en la final, que queda en manos del público.

"Estoy contento. En este punto es... «que sea lo que tenga que ser». Estoy muy contento con lo que he hecho aquí", dijo tras su aplaudida actuación. En su conversación con Chenoa, Tinho también mencionó la dificultad del tema que acababa de interpretar. "Me siento muy agradecido", añadió.

A la hora de las puntuaciones, que otorgaban tres pases directores a la final, Tinho se quedó a las puertas y ahora afronta una nominación junto a Guillo. El quinto y último puesto en la final queda en manos del público, que ya puede votar a través de la app de OT 2025 para salvar a su favorito.

En redes sociales, las valoraciones del jurado hacia Tinho han generado un notable desacuerdo. "Todas sus actuaciones son buenísimas y las más exigentes, y él hizo la actuación de la edición. Salvar Tinho. Tinho finalista", expresó @marttas__.

Por su parte, @Merypx no dudó en afirmar: "Lo que le ha hecho a Tinho no tiene perdón de Dios". Y @olivism_ añadió: "Lo diré las veces que sea necesario: Tinho es el artista más infravalorado de la Academia, la gente no valora su talento".