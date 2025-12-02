El Belén más grande y detallado de A Coruña: un año y medio trabajando para dar vida a sus 500 figuras

Si hay alguien que este diciembre va a dormir poco —y no precisamente por los villancicos— es el padre José Carlos Alonso, párroco de la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns. Después de más de un año y medio esperando este momento, el próximo viernes 5 de diciembre el cura por fin podrá estrenar el Belén que le ha quitado el sueño, el tiempo libre y seguramente alguna que otra conversación en la sacristía. Pero lo dice él mismo: "Va a merecer la pena, porque aquí cada detalle cuenta".

Y es que en Santa Cruz están de celebración. Después de muchos meses de trabajo minucioso, todo un equipo de manos pacientes presenta por fin el que ya se considera el Belén más grande y más detallado de A Coruña.

Un acontecimiento que incluirá visitas guiadas de entre 30 y 60 minutos, donde podrás vivir toda una experiencia inmersiva sobre la Navidad, con una puesta en escena casi "cinematográfica", tal y como la describe el padre Alonso. Con ello el Belén de Liáns revive lo que ocurrió en Belén hace más de 2.000 años durante dos días clave: el viaje de José y María desde Nazaret, el censo decretado por el emperador Augusto, la falta de alojamiento y el nacimiento de Jesús en una cueva. Todo ambientado en un pueblo montañoso y amurallado que se despierta cada mañana con sus pastores, artesanos y agricultores en plena faena.

Huerto

Y ojo, que no todo va a ser llegar y besar el santo: para visitarlo hay que reservar plaza a través de la página web de la parroquia. Lo de este viernes será un evento al que acudirán tanto vecinos, feligreses e, incluso, políticos. Gente cercana a la parroquia que podrá vivirlo en primicia. Pero no será hasta el sábado, 6 de diciembre, cuando se empiecen a realizar dichos pases guiados.

Más de 500 figuras, iluminación de película y efectos especiales

El padre Alonso está especialmente orgulloso de los 500 personajes que pueblan la maqueta. Aquí hay de todo: pastores, panaderos, carpinteros, leñadores, mercaderes, granjeros… Todos creados por artesanos de renombre como Angela Tripi, M. Ribes, M. Landi, J. Mayo, J. Fernández, Puig, A. Serrano, Galán, M. Amo, Fontanini, Nicla o M. Artesanos. Casi nada.

Belén de Santa Cruz

La parte técnica tampoco se queda corta:

218 focos y bombillas iluminan cada rincón durante el día.

iluminan cada rincón durante el día. 1.500 estrellas, una luna y la estrella de los Reyes Magos dan luz a la noche.

de los Reyes Magos dan luz a la noche. Una red de micro-LEDs , farolas y luz ultravioleta recrea la vida nocturna.

, farolas y luz ultravioleta recrea la vida nocturna. Doce fuentes, una cascada y un río larguísimo circulan por la ciudad.

50 mecanismos mueven oficios, animales y efectos especiales al ritmo de una narración sincronizada.

al ritmo de una narración sincronizada. El resultado ocupa 60 m² de maqueta dentro de una sala de 90 m² y combina artesanía tradicional con una puesta en escena audiovisual que sorprende incluso a quienes creen haberlo visto todo en materia de Belenes.

Cómo visitarlo

La experiencia completa se organiza en pases de 30 o 60 minutos con los visitantes sentados en una grada, mientras se desarrollan las escenas: desde la llegada de José y María hasta la huida a Egipto, pasando por el nacimiento, los Reyes Magos y hasta la venganza de Herodes.

Belén

También puede visitarse en ciclo continuo, paseando entre las figuras sin necesidad de reserva, siempre que el aforo lo permita. Pero para la inauguración, recuerda: hay que reservar.

Dónde está

El Belén se encuentra en la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns, en la Rúa Daniel Castelao s/n, muy cerca de la Praia de Portocovo y del castillo de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña). El edificio, diseñado por el arquitecto Miguel Fisac, es una referencia del neoexpresionismo español y una joya moderna todavía sin protección oficial.

Y ojo, que no será el único Belén que se esconda en este rincón del municipio de Oleiros, porque habrá otro formado por tuercas y tornillos. Aunque para verlo, habrá que acudir hasta Santa Cruz de Liáns.