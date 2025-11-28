A Coruña enciende sus luces de Navidad 2025 con Bebeto: "El Dépor está en mi corazón"

La Navidad ya ha llegado a A Coruña. Desde este viernes, 3 millones de luces led y unos 560 arcos iluminan las calles de la ciudad. El encargado de pulsar el botón mágico que encendió toda la iluminación navideña fue Bebeto, el exfutbolista brasileiro y leyenda del SuperDépor. Lo hizo desde el balcón de la plaza de María Pita, el mismo lugar en el que celebró hace 30 años la Copa del Rey del 95 del Dépor.

Durante su discurso, Bebeto dedicó unas palabras de cariño a la ciudad y al Deportivo. "El Dépor está en mi corazón y vamos a volver a Primera".

Junto a él estuvieron, la alcaldesa Inés Rey y seis niñas y niños de la ciudad, todos ellos finalistas de un concurso de postales navideñas que se llevó a cabo en los colegios coruñeses. El dibujo ganador, de Darío Martín Sarmiento, alumno de 5º curso del CEIP San Francisco Javier de A Coruña, protagonizará la postal municipal de este 2025.

A las 19:00 horas llegaba el momento más esperado por todos los asistentes. Bebeto y los niños pulsaron el botón que encendía en segundos la Navidad 2025 en toda la ciudad de A Coruña.Un año más, los grandes protagonistas son los adornos de O Parrote: el árbol de Navidad, que este año cambia su ubicación en el Obelisco debido a las obras de los Cantones y, la clásica bola de la Marina.

Este año, también hay decoración especial en una de las principales puertas de acceso a la ciudad: Alfonso Molina. A bordo del 'Atalaya', el barco que da la bienvenida a los recién llegados por la avenida, se instalaron motivos luminosos con los tres Reyes Magos. En sintonía con este acercamiento a los principales símbolos de A Coruña, también hay detalles especiales sobre la fuente de Cuatro Caminos, donde hay iluminación en forma de paraguas con luces blancas y azules, un guiño ya tradicional a las históricas celebraciones de los éxitos del Real Club Deportivo en este punto de la ciudad.

Las luces de María Pita

La fachada del Concello y los edificios que rodean la plaza de María Pita lucen, un año más, con luces led colgadas en sus fachadas. Una sintonía perfecta que contrasta con el Mercadillo Navideño y las actividades culturales que acogerá durante las próximas fechas festivas hasta el 5 de enero.

La bola de la Marina

Ya es un clásico de la Navidad de A Coruña. La bola de La Marina se trata de uno de los adornos más fotografiados y preferidos de los coruñeses. Y es que, en los últimos años, se ha convertido en parada obligatoria para muchos coruñeses.

El árbol de Navidad (este año en O Parrote)

Este año, la bola tendrá un acompañante especial. El árbol de luces de Navidad brillará frente a las galerías, mudando su ubicación habitual en el Obelisco debido a las obras de Cantones.

Otros clásicos, como las hileras de luces de la calle Real o el entramado de la plaza de Azcárraga también regresan a A Coruña por Navidad, como también lo hacen en el Campo da Leña o la plaza de San Vicente en Os Mallos.