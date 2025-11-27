El árbol más antiguo de A Coruña aspira a ser 'Árbol del Año': más de 200 años de historia y 20 metros de altura

Metrosidero en el Cuartel de la Policia Local de A Coruña. https://sildavia9.wordpress.com

A Coruña es una ciudad con mucho encanto. La ciudad herculina ofrece una animada vida de ocio, además de eventos culturales y actividades al aire libre. También cuenta con curiosidades e historias interesantes, como que el árbol más antiguo se encuentra en la Policía Local.

Tal es su valor que, con más de 200 años de antigüedad y 20 metros de altura, este ejemplar aspira a convertirse en un referente nacional en el certamen 'Árbol y Bosque del Año en España 2026'. Si resulta seleccionado, podrá optar también al certamen europeo 'Tree of the Year'.

El metrosidero de la Policía Local, un árbol con más de 200 años de historia

Metrosidero visto desde fuera del Cuartel. http://losarbolesinvisibles.com

Lalachus apareció ayer en La Revuelta en busca del mejor árbol de España, y resulta que el metrosidero de la Policía Local es candidato a llevarse el premio 'Árbol del Año', en el concurso promovido por la ONG Bosques Sin Fronteras.

"Es uno de los grandes árboles de Galicia", afirma el historiador Xosé Alfeirán a este medio. "Viene de Nueva Zelanda y tiene un nombre maorí, Pohutukawa, que significa «árbol con flores rojas que crece junto al mar»", agrega.

La tradición oral cuenta que las flores del metrosidero representan la sangre de un guerrero que imploró a los dioses una ayuda. Sin embargo, los dioses lo precipitaron al suelo y su sangre tiñó sus flores. "También se dice que es el árbol de las despedidas porque crece cerca del mar y, por tanto es el árbol que ves cuando navegas", cuenta el historiador.

Más allá de las leyendas que rodean al metrosidero, este árbol conserva un gran misterio en torno a su llegada. Si procede de Nueva Zelanda, ¿por qué está en A Coruña y quién puedo haberlo traído a la ciudad?

Pues bien, Xosé Alfeirán explica que, durante la reexploración del Pacífico en pleno siglo XVIII, aumentó el interés por las plantas exóticas. "En algún momento, un comerciante recaló en A Coruña y le compraron un árbol que fue plantado donde hoy se encuentra el cuartel de la Policía Local".

"Hay quien dice que tiene 500 años, pero eso se lo han inventado", asegura Alfeirán.

Así, con más de 200 años de antigüedad, el metrosidero de la Policía Local es el árbol más viejo de A Coruña y uno de los mayores de Galicia. Mide 20 metros de altura y tiene 8 metros de perímetro de tronco en la base. Desde hace años, forma parte del Catálogo Gallego de Árboles Singulares (código 63A).

¿Por qué se conservó el árbol? En 1884 aconteció la última epidemia de cólera, y dada la mala experiencia previa de A Coruña con este tipo de brotes, el Ayuntamiento quiso anticiparse a lo que pudiera ocurrir. Por ello, transformó el terreno donde estaba plantado el metrosidero en un hospital de enfermedades infectocontagiosas.

"Como prevención médica, se consideraba que árboles como el metrosidero o el eucalipto tenían propiedades beneficiosas, y por eso se mantuvo", explica el historiador. Tiempo después, aquel espacio pasó a convertirse en las instalaciones de la Policía Local.

¿Cómo votar por el metrosidero de A Coruña?

A Coruña participa en el concurso de la ONG Bosques Sin Fronteras con un árbol que combina valor natural, singularidad y un relato histórico. La votación para escoger los ejemplares ganadores estará abierta hasta el 17 de diciembre a través de la web oficial del certamen.

Para que el voto sea válido, es necesario introducir un correo electrónico y confirmarlo.

"Presentar su candidatura es una forma de poner en valor nuestro patrimonio y de proyectar A Coruña hacia fuera como un relato único y lleno de significado. Animamos a la vecindad a participar en la votación y hacer que este árbol lleve el nombre de A Coruña por toda España", destaca la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

Si resulta escogida en la fase estatal, la candidatura herculina podrá acceder al certamen europeo 'Tree of the Year'.