Richard Gere (76) bromea junto a Alejandra Silva (42) en su regreso a España: "Soy de Galicia. Desde hace mucho tiempo"

Richard Gere (76 años) es uno de los actores más exitosos de Hollywood, conocido por haber protagonizado películas icónicas como Pretty Woman, Oficial y Caballero, American Gigolo y Hachiko. Asimismo, también es reconocido por su activismo social y humanitario.

Precisamente, el actor estadounidense ha presentado esta semana su nuevo documental Lo que nadie quiere ver, un trabajo con el que, junto a su mujer, Alejandra Silva (42), visibiliza la dura realidad de las personas sin hogar en España.

Richard Gere reivindica su vínculo con Galicia

Lo que nadie quiere ver es el nuevo trabajo documental de Richard Gere y Alejandra Silva. Su presentación tuvo lugar el pasado lunes en el Cine Callao, en Madrid, un evento al que acudieron personalidades como Matías Prats Jr., Tamara Valcárcel y Elena Anaya.

Más allá del carácter reivindicativo del proyecto, durante las preguntas de la prensa Richard Gere aprovechó para subrayar su vínculo con Galicia. "Soy de Galicia. Desde hace mucho tiempo", bromeó el actor junto a Alejandra Silva.

Cuando le preguntaron si tenía pensado jurar bandera española, el protagonista de Las dos caras de la verdad y Cotton Club respondió con rotundidad y humor: "Soy de Galicia. Desde hace mucho tiempo". La réplica, cargada de simpatía, se ha virilizado en redes sociales.

Richard Gere tiene una fuerte conexión con Galicia a través de su esposa, Alejandra Silva, quien es natural de Oleiros (A Coruña). El actor ha expresado en varias ocasiones su afecto por la región, incluso se rumoreó que había comprado una casa a 100 metros de la estatua del Che.

La relación entre Richard Gere y Alejandra Silva se hizo pública en 2015. Se conocieron en Positano (Italia), en un hotel en el que ella trabajaba y él se alojaba. El amor pudo con la distancia y en 2018 se dieron el 'sí, quiero'. Tienen dos hijos en común: Alexander (2019) y James (2020).

Lo que nadie quiere ver, el nuevo documental de Richard Gere y Alejandra Silva

Lo que nadie quiere ver es el nuevo documental de Richard Gere y Alejandra Silva. La pieza audiovisual, realizada de la mano de la organización Hogar Sí, busca visibilizar la dura realidad de las personas sin hogar en España.

"En el año 2030 habrá 37.000 personas sin hogar. El sinhogarismo no define a una persona sin hogar. El sinhogarismo nos define a nosotros como sociedad, Debemos de cambiarlo, podemos cambiarlo y existe esperanza", reivindicó Alejandra Silva, en declaraciones recogidas por Jaleos del Corazón, de El Español.

Richard Gere, por su parte, habló sobre su experiencia de vivir en la calle: "Nadie me prestó ninguna atención. Era peor que ser invisible, es como ser un agujero. Hay una opción contradictoria, el mundo te dice que no existes.

Y añadió: "Es peor que ser invisible. Pierdes por completo la noción de ti mismo. Podría ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros en este mundo podría acabar en la calle. Por eso es importante para nosotros no marginales".