Todo sobre el encendido de las luces de Navidad de A Coruña

La Navidad se adelanta casi un mes en A Coruña. Este viernes, 28 de noviembre, dará comienzo la época navideña en la ciudad con el encendido de luces con Bebeto y el arranque del Mercado de Nadal, ambos en María Pita.

La céntrica plaza será el epicentro de las celebraciones. Desde el balcón de María Pita —el mismo sitio en el que el exdeportivista celebró hace 30 años la Copa del Rey del 95 del Dépor— Bebeto será el encargado de presionar el botón para iluminar la Navidad coruñesa.

Junto a él estarán seis niñas y niños de la ciudad, todos ellos finalistas de un concurso de postales navideñas que se llevó a cabo en los colegios de la ciudad. El dibujo ganador protagonizará la postal municipal.

De manera paralela, este viernes también arrancará en María Pita la actividad del mercadillo navideño. Serán unos 40 puestos en los que adquirir productos artesanos, de decoración o gastronómicos, además de la casa de Papá Noel. Este viernes, su horario de apertura será de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Llegadas las 19:00 horas, cuando Bebeto y los niños pulsen el botón, unas 3 millones de luces led y unos 500 arcos se encenderán por todos los distritos de la ciudad.

La instalación comenzó a finales del pasado mes de septiembre a cargo de la adjudicataria Ximenez Group y con un presupuesto de 800.000 euros. Desde entonces, en las últimas semanas se han podido ver los motivos navideños que iluminarán las calles coruñesas, además de clásicos como la bola de la Marina.

Este año, la bola tendrá un acompañante especial. El árbol de luces de Navidad se traslada frente a las galerías, mudando su uibicación habitual en el Obelisco debido a las obras de Cantones.

Otros clásicos, como las hileras de luces de la calle Real o el entramado de la plaza de Azcárraga también regresan a A Coruña por Navidad, como también lo hacen en el Campo da Leña o la plaza de San Vicente en Os Mallos..

En una de las entradas de la ciudad, Alfonso Molina, el barco Atalaya luce motivos sobre los Reyes Magos, mientras que la fuente de Cuatro Caminos quedará iluminada bajo un paraguas blanquiazul en un guiño a las victorias del Dépor. También se iluminarán de esta forma, aunque sin los colores blanco y azul, la plaza Elíptica de Os Rosales, plaza de Mina, plaza de Vigo, la glorieta de América, la plaza de la Tolerancia o la ronda de Nelle.

Más de 300 actividades

La fiesta de este viernes será el punto de partida de varias semanas de actividades de todo tipo. Un total de 300 eventos para todos los públicos, desde actuaciones teatrales, hasta talleres o conciertos, llegarán en los próximos días a la ciudad. Aquí tienes la guía completa.

Además, este año la Navidad coruñesa será más solidaria. En el mercadillo situado en María Pita hay un stand cedido a las asociaciones de la ciudad en el que se venden bolas decorativas con dibujos de distintos elementos de la ciudad como la Torre de Hércules o las galerías. Con un precio de 10 euros, todo lo vendido se destinará al tejido asociativo coruñés.