El tiovivo de A Coruña abrirá este día en los Jardines de Méndez Núñez: así son sus horarios en Navidad

El tradicional tiovivo de A Coruña regresa esta Navidad para que los niños disfruten al máximo de esta época del año plagada de ilusión, magia y emoción en cualquier rincón. LosJardines de Méndez Núñez es el lugar escogido para montar este carrusel que estará acompañado de otras atracciones.

Los operarios sorprendían este sábado a los coruñeses con el montaje de las primeras atracciones, entre las que se podía distinguir el tradicional tren que se suele instalar en los Jardines por estas fechas, así como otras novedades como camas elásticas y coches de choque. Te contamos los horarios y aperturas del tiovivo para que no te pierdas nada.

El típico tiovivo de A Coruña

Esta tradicional atracción que tantos recuerdos despierta en las familias coruñeses continúa una Navidad más. Tras haber estado en la Plaza de María Pita y después en O Parrote, ahora se instala en los Jardines de Méndez Núñez, donde permanecerá desde el 28 de noviembre hasta el 11 de enero.

Será, un año más, uno de los principales puntos de encuentro para las familias durante estas fechas, convirtiéndose en una parada obligada para los más pequeños y también para los mayores que disfrutan con la ilusión y la emoción de los niños.

Estará acompañado de camas elásticas, el tradicional tren y de coches de choque. Una experiencia completa para que los más pequeños disfruten de la Navidad al máximo.

El tren de Navidad en los Jardines Quincemil

Alfredo, responsable de la atracción, explica que el horario del tiovivo aún no es definitivo, ya que podría sufrir alguna modificación. Aun así, señala que mientras haya clases, el tiovivo abrirá por las tardes a partir de las 17:00 horas, momento en que los niños ya han terminado la jornada escolar y pueden acercarse a divertirse.

En cambio, cuando los niños estén de vacaciones de Navidad, así como los días festivos, el tiovivo ampliará su horario para facilitar la visita de las familias. En esas fechas se abrirá por la mañana a las 12:00 horas y por la tarde a las 17:00 horas, adaptando el horario para que ningún pequeño se quede sin poder montar en el emblemático tiovivo de A Coruña.