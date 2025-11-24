La comarca de A Coruña se prepara para la Navidad: estas son las fechas del encendido de luces

Con la entrada en la recta final del mes de noviembre, la temporada navideña está ya a la vuelta de la esquina. Antes de la llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos, los concellos coruñeses darán la bienvenida a la Navidad con sus encendidos de luces.

En las próximas semanas, los municipios del área de A Coruña se irán engalanando arrancando una época de actividades y espectáculos que incluyen música y acciones solidarias.

Betanzos será una de las primeras localidades en encender sus luces. Lo hará el próximo sábado, 29 de noviembre, de la mano del medallista olímpico Carlos Arévalo. El betanceiro será el encargado del encendido, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la plaza Hermanos García Naveira.

Tras el encendido habrá música en directo y chocolate caliente para los más pequeños. En la localidad, este año el alumbrado navideño se amplía extendiéndose a todas las parroquias del municipio. Paralelamente, el Concello tiene en marcha un concurso de carteles navideños dirigido a alumnado de infantil, primaria y con diversidad funcional.

Iluminación navideña en Betanzos. Concello de Betanzos

Ya en diciembre, la luz navideña llegará a los municipios de Abegondo, Bergondo, Arteixo, Miño, Sada y Carral. Concretamente, las luces se encenderán el día 5 en Arteixo, Sada y con toda probabilidad en Carral, mientras que el día 6 llegará a Miño. En Paderne será el día 8. Cambre, por su parte, no ha confirmado fechas todavía.

En Oleiros las luces se encenderán el día 1. En el municipio se iluminarán rotondas y espacios públicos para llegar a todas las parroquias. Allí, entidades vecinales también iluminarán espacios y elementos públicos. Dentro de la programación navideña se organizarán actividades culturales y sociales como la instalación de una pista de hielo —que abrirá el viernes 28 en Perillo— , atracciones, talleres temáticos, conciertos de Navidad en Santa Cruz y una cabalgata de Reyes.

En el municipio de Arteixo todavía no se ha anunciado la personalidad o colectivo homenajeado, pero fuentes municipales ya adelantan que la programación contará con un mercado navideño, una fiesta de fin de año, actividades infantiles y una cabalgata. Tienen en marcha también el concurso de escaparates de Navidad que llega este año a su 21ª edición.

Algo similar sucederá en Sada, donde el encendido en la plaza San Roque irá acompañado de actuaciones musicales de los djs de Ayman Collective y Paty Lesta & the Hits, además de un sorteo de regalos. Aquí, una familia vecina del municipio será la encargada de encender las luces. La elección será mediante sorteo e incluye el regalo de una Play Station 5. Durante el acto se recogerán alimentos para familias en riesgo de exclusión o vulnerables y se destinará a Cáritas y Cruz Roja. El día terminará con chocolate con churros.

Por otra parte, en colaboración con ACESADA, se están organizando actividades de animación en las calles para incentivar la compra en el comercio local.

En Abegondo, la programación navideña incluirá actividades como un taller de adornos florales que se celebrará los días 16 y 17 de diciembre, mientras que en Bergondo ya está en marcha la 12ª edición del concurso de postales de Navidad, dirigido tanto a niños y niñas como a público adulto con un bono de 80 euros para gastar en comercio local como premio. En Carral, el Concello abrirá apetito para la Navidad con un concurso de tapas a principios de diciembre.

En otros lugares como Culleredo, habrá que esperar hasta mediados de diciembre, sin una fecha todavía confirmada, para ver las luces encendidas. Durante la temporada navideña, el Concello ofrecerá una alternativa de ocio educativo para los más pequeños con el campamento A misión da Garda do Nadal dirigido a niñas y niños de entre 3 y 12 años en el CEIP Vila de Rutis.