Cuenta atrás para poder disfrutar del espectáculo gallego 'Reinventio', un viaje ilusionante

Reinventio llegará en menos de un mes a los teatros de Galicia. El espectáculo que aúna circo, ilusionismo, danza y música podrá disfrutarse en las siete ciudades gallegas durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, descubriendo una historia sobre lo que permanece cuando la ilusión se desvanece y lo que renace cuando se regresa a ella.

Pensado como un gran espectáculo de creación propia, Reinventio reivindica el talento artístico y técnico del país e incorpora voces internacionales que amplían su lenguaje visual. Así, tras el éxito de Inventio, Thinking Up Events presenta una obra que profundiza en la emoción más próxima, en un regreso al presente que dialoga con el público a través de la luz, del cuerpo y del movimiento.

La magia deja de ser un truco para convertirse en una forma de expresión, en un hilo poético que une escenas, disciplinas y sensibilidades diferentes. El relato se erige en un mosaico de ilusiones, acrobacias imposibles, danza contemporánea y números aéreos en los que destaca el uso de la suspensión capilar, en una sucesión de imágenes que avanzan con ritmo cinematográfico.

El espectáculo tiene una duración de 90 minutos sin descanso, construyendo un viaje continuo que conecta simbólicamente con el Camino de Santiago: un recorrido en el que cada escena funciona como metáfora de transformación personal y de la capacidad de reinventarse. Esta es también la esencia de la propuesta, un espectáculo gallego de gran formato, hecho en Galicia y pensado para llegar al gran público sin renunciar a la sensibilidad artística.

Fechas de las funciones

Cada función de Reinventio una oportunidad para dejar que el asombro vuelva a ocupar su lugar. Y es que este espectáculo no busca explicar el mundo, sino recordar lo que lo hace habitable: la belleza, la emoción compartida, la capacidad de creer en lo que no se ve. El espectáculo cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia y con la colaboración del Concello de Ferrol en su estreno.

La gira 2025/2026 incluye nueve funciones en siete ciudades:

Teatro Jofre de Ferrol : 12 y 13 de diciembre de 2025

: 12 y 13 de diciembre de 2025 Teatro Afundación de Vigo : 14 de diciembre de 2025

: 14 de diciembre de 2025 Auditorio Municipal de Ourense : 20 de diciembre de 2025

: 20 de diciembre de 2025 Teatro Afundación de Pontevedra : 26 de diciembre de 2025

: 26 de diciembre de 2025 Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo : 27 de diciembre de 2025

: 27 de diciembre de 2025 Teatro Colón de A Coruña : 3 y 4 de enero de 2026

: 3 y 4 de enero de 2026 Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela: 17 de enero de 2026

Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están a la venta a través de www.reinventio.gal e www.ataquilla.com. El coste de las localidades es de entre 15 y 25 euros más gastos de gestión, según el recinto y la ciudad en la que se celebre la función.

Reinventio narra la historia de un mago que perdió su ilusión e intenta recuperarla recorriendo sus sueños y pesadillas. El show se transforma en un cabaret narrativo vibrante en el que el circo, la danza y la magia se convierten en las huellas de un camino compartido. El público es invitado así a un universo onírico en el que la realidad se desdobla en apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían a la gravedad, actos de circo y coreografías.

El elenco es un cuerpo vivo que respira al ritmo de la escena, con Martín Varela al frente del equipo. La dirección coreográfica es de Mercedes Suárez, mientras que Alberto Casas se encarga de la iluminación. El apartado circense incluye artistas internacionales con gran trayectoria: la suiza Milena Blatter y los ucranianos Andrii Malyna y Anastasiia Kupriyashenko. El cuerpo de baile está conformado por el venezolano Anthony Brenner y las bailarinas gallegas Julia Méndez, Laura Pan Meirama, Cris Amor y Fernando Rois.



