Iván, lotero desde hace 22 años en A Coruña, sobre la terminación más buscada de la Lotería de Navidad: "Está agotada"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior.

Cada gallego gastará este año 2025 una media de 83,29 euros en décimos para la Lotería de Navidad. Esta cantidad sitúa a la Comunidad algo por encima de la media española, de 76,08 euros.

Las terminaciones más buscadas para la Lotería de Navidad

Con el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 empieza la cuenta atrás para el Sorteo del 22 de diciembre. Las administraciones de A Coruña encaran la recta final de la temporada después de varios meses de ventas.

Como cada año, fechas de bodas, aniversarios o fechas de nacimiento se convierten en los más solicitados. Además, los décimos acabados en terminaciones premiadas en anteriores sorteos o asociadas a la buena suerte empiezan a agotarse en muchas administraciones.

Iván González, lotero desde hace 22 años en A Coruña, señala que las terminaciones más solicitadas en la Administración de San Nicolás (nº 33) son el 15 y el 13, "que ya está totalmente agotado". También el 69 y el 7, del que "ya casi no quedan".

"Todos los años es lo mismo", asegura el lotero. Entre las terminaciones más buscadas tampoco falta el 3, un número "estrella" en palabras de Iván. "Este año también está agotado, las ventas van muy bien", confiesa en una conversación con este medio.

La Administración 'El Décimo', en Plaza de Lugo, también tiene agotada la terminación número 13 y del 7 quedan los últimos, puesto que "es de los que más rápidos se van". María señala que las ventas empezaron en verano, siendo los turistas los principales compradores en esas fechas.

En cambio, Pablo asegura que el Filón de Oro (Rúa Nova, 4) está vendiendo todo tipo de números, incluso aquellos considerados "raros". "Tenemos agotados el 5 y el 7, pero ya el 8 escasea. Además, todos los números bajitos o raros salen muy bien".

Terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), las terminaciones de dos cifras más repetidas han sido: la 85 (siete veces), la 57 (seis veces), la 64 (cinco veces), la 65 (cinco veces), la 75 (cinco veces), la 90 (cinco veces), la 97 (cinco veces), la 15 (cuatro veces), la 40 (cuatro veces), la 58 (cuatro veces) y la 95 (cuatro veces).

Este año la terminación 25 es una de las más solicitadas. No obstante, el primer premio nunca ha terminado en dicho número. En cambio, sí obtuvo un 5º premio en las pasadas navidades, premiado con 6.000 euros el décimo.

Como cifra final, el 5 es el número que más veces ha resultado premiado: 32 veces. Le siguen el 4, con 27 veces, y el 6, también con 27 apariciones. Hasta ahora, la cifra menos repetida ha sido el 1, seguida del 2 y el 9.