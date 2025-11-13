Estos son todos los planes de A Coruña que puedes hacer para disfrutar del fin de semana

Varios de los planes que tiene A Coruña este fin de semana.

Conciertos, carreras y exposiciones. A Coruña presenta este fin de semana una amplia cartera de eventos, con los que poder superar si finalmente la previsión de Meteogalicia de precipitaciones se confirma, esta circunstancia y disfrutar del tiempo de ocio.

Es noviembre y, en este mes, los magostos siguen ocupando una parte de la programación de las diferentes asociaciones, como el que propone la Asociación de Vecinos de Cidade Vella.

Además, la Orquesta Sinfónica de Galicia actuará con Olatz tanto en viernes como en sábado en el Palacio de la Ópera. Todo esto sin olvidar el concierto de Anuel AA, de Amancio Prada o la carrera 5K Leyma Coruña, que el domingo circulará por el Paseo Marítimo de A Coruña.

Conciertos

La Orquesta Sinfónica de Galicia, con Olartz Ruiz, actuará en A Coruña tanto el viernes como el sábado a las 20:00 en el Palacio de la Ópera.

Está previsto que toquen las obras de Gustav Holds con Suite de San Pablo, Edward Elder con Serenata en mi menor, Andrés Gaos con impresión nocturna y Piotr Ilich Chaikovski con Serenata en do mayor.

Las entradas ya se encuentran a la venta desde 14,25 euros.

Imagen de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Anuel AA aterriza en A Coruña con su gira "Real hasta la muerte". El Coliseum acogerá el concierto de este artista, icono del trap y reguetón, con un espectáculo lleno de energía y sus éxitos más globales.

Las entradas siguen a la venta, aunque ya hay zonas de tendido medio y bajo que han colgado el cartel de no hay billetes.

Cartel de concierto de Anuel AA.

Además, Amancio Prada actuará este domingo también en el Teatro Rosalía. Uno de los referentes de la canción de autor en España quiere celebrar un concierto especial por el 50 aniversario de su álbum "Rosalía" de Castro y lo hace colgando el cartel de completo.

Tiene previstas más actuaciones por Galicia en próximas fechas.

Amancio Prada Instagram

Magostos

Las castañas vuelven a la plaza de Azcárraga, en un evento al que si la climatología le afecta se pasaría al 22 de noviembre. Desde las 17:00 se organizará un obradoiro de calabazas, con el popular Magosto a partir de las 19:00 en una degustación que contará con vino, refresco y castañas asadas.

El cartel que ha preparado la Asociación de Vecinos de la Cidade Vella no finaliza ahí y a las 20:00 está programada la actuación del grupo de arraigo Son D'Aqui.

A las 23:00 se celebrará la tradicional Queimada y a las 00:30 se procederá a la despedida y cierre.

La otra cita con el magosto será en el barrio de Os Mallos, donde se celebrará su tradicional Mallosto. Será el domingo 16 de novembro de 11:00 a 21:00 horas en la plaza del Mercado da Sardiñeira, con el pregón a cargo de Silvia Penide. A lo largo de la jornada habrá puestos de comida, activiades y talleres para todos los públicos.

mallosto

Carrera 5K Leyma Coruña

El Paseo Marítimo de A Coruña acogerá este domingo 16 de noviembre este evento solidario de 5 kilómetros, patrocinado por Leyma y donde se destinará todo lo recaudado a la Asociación Española contra el Cáncer.

A las 11:00 tendrán lugar las salidas de Sub-14, a las 11:10 las de Sub-12 y a las 11:15 las de Sub-10, para continuar a las 11:20 con las de Pitufos. A las 11:45 se celebrará la prueba absoluta y a las 11:47 se dará la salida para la andaina, sin componente competicional.