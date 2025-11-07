Todo lo que se sabe de la Navidad en A Coruña hasta ahora

Todavía no habían desaparecido las telarañas de Halloween y en muchas casas de A Coruña ya se estaba empezando a desempolvar a Papá Noel. Y, aunque lo Yankee se ha colado de forma muy notable en nuestras vidas, lo tradicional no hay forma de perderlo en la ciudad herculina.

Aún faltan semanas para la llegada de la Navidad, pero la ciudad avanza en los preparativos con dos grandes protagonistas: el encendido del alumbrado, que será el 28 de noviembre, y el regreso del mercado navideño a la plaza de María Pita.

Bebeto pulsará el interruptor que ilumine la ciudad

Este 2025, el encargado de accionar el pulsador que iluminará la Navidad coruñesa será Bebeto, el histórico exjugador del Deportivo. Lo hará acompañado por niños y niñas de la ciudad durante un acto público en María Pita, el 28 de noviembre, la gran fecha del inicio oficial de la temporada navideña.

Dos días antes, el brasileño presentará en A Coruña su biografía autorizada, lo que hará aún más especial su presencia en el evento.

Nueva ubicación del árbol: de Obelisco a O Parrote

Mientras llega el día del encendido, la ciudad continúa preparándose. Ximenez Group, responsable del alumbrado, lleva más de un mes colocando soportes y adornos. Ya pueden verse elementos decorativos en zonas como Cuatro Caminos, la calle Real, la plaza de Mina o la rotonda del Paseo Marítimo junto a Salesianos. La emblemática bola luminosa de la Marina también ha sido instalada en los últimos días.

Este año habrá una novedad importante: el tradicional árbol del Obelisco se trasladará de forma temporal a O Parrote, debido a las obras en los Cantones. Su montaje comenzó esta semana, aunque quedó interrumpido por el fuerte viento.

El mercado de Navidad vuelve a María Pita

La Plaza de María Pita de A Coruña tras el encendido de las luces de Navidad en 2022. López

La otra gran atracción de estas fiestas será el mercado de Navidad, que regresa a la plaza de María Pita entre el 28 de noviembre y el 2 de enero.

Inspirado en los mercadillos centroeuropeos pero con identidad local, el espacio contará con unas 50 casetas de madera y forja, decoradas como un auténtico poblado navideño sobre unos 400 metros cuadrados. Tendrán entre dos y tres metros de altura y estarán destinadas a:

Venta de productos típicos de Navidad

No faltará la artesanía, gastronomía y artículos de decoración. Pero además, habrá también una zona de restauración con toldos y mesas, un espacio muy demandado en las ediciones anteriores, y un área central infantil, que incluirá una caseta tematizada como la casa de Papá Noel en Laponia, además de actividades específicas para los más pequeños.

El Ayuntamiento recuerda que aún está abierto el plazo para inscribirse en el mercado. Las personas interesadas pueden solicitar información escribiendo a comercio@coruna.gal

, con condiciones especiales para comerciantes y hosteleros de la ciudad.

Horarios del mercado:

Lunes a jueves: 17:00–22:00

Viernes, sábados y vísperas de festivo: 11:00–15:00 y 17:00–23:00

Domingos y festivos: 11:00–15:00 y 17:00–22:00

Sin necesidad de llamar mucho la atención, durante más de un mes, María Pita se convertirá en uno de los escenarios navideños más llamativos de Galicia.

¿Habrá tiovivo? ¿Y pop-up de Zara Home?

Tiovivo de O Parrote Quincemil

Algo que todavía no se sabe es si el tradicional tiovivo que estuvo durante tantos años en O Parrote repetirá estas navidades en la plaza de María Pita. Después de retirarse de la Marina este pasado mes de septiembre, el dueño no quiso confirmar, ni desmentir, su regreso por las fiestas.

Asimismo, uno de los acontecimientos más esperados de la Navidad desde que se inauguró el nuevo Zara de la calle Compostela fue su mágica pop-up de Navidad. Cada año convierten la planta de abajo de la tienda insignia en un mercado navideño con productos de la firma Zara Home. El paraíso de los niños, pero también de los adultos. Por el momento, la empresa gallega no ha confirmado si este año habrá trasformación en el establecimiento, pero sería una pena que no fuera así.

La ciudad se prepara para una Navidad muy esperada

Con el avance del alumbrado, el regreso del mercado y la confirmación de que Bebeto será el encargado de encender las luces, A Coruña empieza a perfilar una Navidad llena de ambiente y tradición.

A medida que se acerque diciembre, el Ayuntamiento anunciará más detalles sobre actividades, espectáculos y novedades… pero la esencia ya está en marcha: el 28 de noviembre, la ciudad volverá a brillar.