La Ciudad Vieja de A Coruña celebra su Magosto popular el sábado 15 de noviembre

Los vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña celebran Magosto popular el próximo sábado 15 de noviembre en la plaza de Azcárraga. Una jornada que contará con música, talleres, queimada y, por supuesto, castañas asadas.

La Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja organiza el evento, que arrancará a las 17:00 horas en el corazón del barrio con un obradoiro de calabazas para los más pequeños, que también podrán disfrutar a partir de las 19:00 horas de juegos infantiles tradicionales.

El obradoiro y los juegos darán paso al Magosto popular, a las 19:30 horas, con vino, refrescos y castañas asadas. La música tomará el relevo a las 20:00, con una actuación del grupo de arraigo Son d'Aqui, a la que le seguirá una queimada en la que disfrutar del proceso de elaboración de esta bebida tradicional. Por último, la jornada festiva se dará por terminada a las 00:30 horas.

Desde la Asociación de Vecinos confían en que el tiempo acompañe y permita celebrar la fiesta, aunque en caso de lluvia, el Magosto se aplazaría al sábado 22 de noviembre.