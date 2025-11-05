La canción filtrada de Rosalía que hace un guiño a A Coruña: "Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé"

Rosalía es ampliamente considerada una de las cantantes españolas más exitosas e influyentes de todos los tiempos. La autora de Saoko, Pienso en tu mirá y Despechá, entre otros éxitos, se ha convertido en la estrella nacional más laureada del mundo.

Los seguidores de Rosalía esperan con ilusión el lanzamiento de su nuevo álbum, Lux, previsto para el viernes 7 de noviembre. No obstante, la cantante catalana ya nos ha dejado entrever algunas pinceladas de su nuevo trabajo con Berghain y Reliquia, esta última publicada ayer por error.

La canción filtrada de Rosalía que hace un guiño a A Coruña

Aunque apenas estuvo disponible unos minutos en Spotify, muchos seguidores de Rosalía alcanzaron a escuchar Reliquia, el segundo avance de su nuevo disco, Lux, filtrado por error. Sin embargo, desde Columbia Records, la discográfica, señalaron que no podían confirmar la información.

El próximo 7 de noviembre se podrá escuchar de nuevo, pero por el momento hay un detalle que ha entusiasmado especialmente a los coruñeses: un guiño a A Coruña en recuerdo de su último concierto en el Coliseum durante la gira Motomami Tour.

"Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé, pero el pelo vuelve a crecer", dice Rosalía en la canción. Este verso hace alusión al incidente ocurrido durante el concierto que dio en julio de 2022: la cantante simulaba cortarse el pelo, pero por error terminó cortándose un mechón de verdad.

Como no hay mejor terapia que reírse de uno mismo, Rosalía subió una foto a sus redes sociales para documentar el incidente.

ROSALIA hace mención en su nueva cancion “RELIQUIA” al momento en el que se cortó el cabello durante el MotoMami Tour en La Coruña pic.twitter.com/336tK7wCNj — JUAN-illo (@juanillovt) November 4, 2025

Además de A Coruña, Rosalía también viaja con Reliquia a otras partes del mundo: "Yo que perdí mis manos en Jerez/ y mis ojos en Roma/ crecí y el descaro lo aprendí/ por ahí por Barcelona", dice la canción.

El lanzamiento de Berghain dejó bien alto el listón, pero, pese al poco tiempo que estuvo publicada, Reliquia está siendo muy comentada en redes sociales. "A veces la vida te da un regalo por un momento, para que lo vivas y lo aprecies, no para que lo poseas", dice una usuaria en X.

En cuanto a los compositores del segundo avance de su nuevo disco, Lux, además de Rosalía, también figura el estadounidense Ryan Tedder, miembro de One Republic.