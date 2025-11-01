Estos son todos los grandes eventos y conciertos de A Coruña este mes de noviembre 2025

Estos son todos los grandes eventos y conciertos de noviembre 2025 que tendrán lugar en A Coruña

Llega noviembre, y con este nuevo mes el sonido de la música seguirá inundando estadios, salas y pubs de toda A Coruña. En esta ocasión, visitarán la ciudad herculina grandes artistas como Loquillo, Revolver, Vanesa Martín, Fito y Fitipaldis, Anuel AA y muchos más.

Otros eventos relevantes del mes serán los diferentes ciclos musicales que acogerá en sus escenarios el Teatro Colón. Tampoco faltarán los espectáculos y musicales en directo, como Amor en la Tierra, Amagoia Eizaguirre o el Mago Orbit.

Conciertos destacados del mes

Concierto de Loquillo en el Coliseum de A Coruña. Cedida

La música no se detiene en la ciudad herculina. El penúltimo mes del año traerá consigo citas musicales exclusivas en las que podremos disfrutar de algunos de los artistas más relevantes a nivel nacional e internacional.

El sábado 1 empezamos el mes por todo lo alto con un concierto exclusivo de Loquillo, quien regresa a los escenarios con una gira de grandes clásicos en vivo: Corazones legendarios. El autor de Cadillac solitario actuará en el Coliseum a las 21:00 horas.

Continuamos con Revolver la semana siguiente, sábado 8, que ya goza de un Sold Out de todas sus entradas. Carlos G. celebra su 30 aniversario como Revolver con el tour Más allá del dorado, donde reunirá sus éxitos y se los dedicará a todos sus fans. Se presentará en el Teatro Colón a las 21:00 horas.

El mismo día que Revolver toca en el Colón, Vanesa Martín lo hará a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera. La cantautora regresa a los escenarios más fuerte que nunca para recorrer varias ciudades nacionales e internacionales y hacer sonar de nuevo éxitos como Complicidad o Mi amante amigo.

El jueves 16 a las 21:00 horas -mediados de mes-, Anuel AA llega a la ciudad herculina con su gran tour internacional Real Hasta La Muerte. El puertorriqueño es conocido en el mundo de la música urbana por grandísimos éxitos como Secreto o Little Devil.

Por último, cerraremos el mes con un concierto exclusivo del legendario dueto de rock español Fito y Fitipaldis, que tendrá lugar el sábado 28. Con el Aullidos tour se subirán al escenario del Coliseum a las 20:30 horas y presentarán su nuevo álbum El monte de los aullidos.

Desde el 2 hasta el 29 de noviembre: Ciclo Músicas Posíbeis

El ciclo Músicas Posíbeis regresa a la ciudad herculina este noviembre

El mes de noviembre regresa el ciclo de Músicas Posíbeis, una propuesta musical y cultural de la Diputación de A Coruña que tiene como objetivo ofrecer proyectos musicales alternativos a los grandes circuitos comerciales.

Este año podremos disfrutar de 5 conciertos repartidos a o largo del mes de noviembre. Todos ellos darán comienzo a las 20:00 horas y la entrada será gratuita, aunque se necesita reservar con anterioridad.

Todos los encuentros musicales tendrán lugar en el Teatro Colón, que volverá a ser el lugar de encuentro de la tradición, vanguardia y cultura musical.

Programación completa de Músicas Posíbeis:

Aida Saco Beiroa Domingo 2 Entradas

Trinity + Hernani Faustino Sábado 15 Entradas

Terreiro Mestiço Domingo 16 Entradas

María Toro - Mestura Sábado 22 Entradas

FAIA - Alvela Sábado 29 Entradas



8 de noviembre: Espectáculo de Amagoia Eizaguirre - De los Hábitos a la Constancia

La psicóloga Amagoia Eizaguirre presenta su show en directo 'De los Hábitos a la Constancia'

El sábado 8 a las 19:00 horas tenemos cita en la Sede Afundación de la ciudad herculina con Amagoia Eizaguirre, la reconocida psicóloga y autora española, referente en hábitos saludables y constancia.

En su espectáculo De los Hábitos a la Constancia aportará herramientas prácticas y aplicables para tres puntos clave para conseguir avanzar en el desarrollo personal:

Por qué fallamos al intentar cambiar y cómo superarlo

Estrategias sencillas para construir hábitos que realmente funcionen

Cómo hacer que la constancia sea tu mejor aliada

Las entradas para su show están todavía disponibles en Ataquilla.com desde 38,50 euros.

9, 15 y 22 de noviembre: VI edición del Ciclo Butaca de Jazz

El festival solidario de jazz regresa en noviembre

El mes de noviembre trae consigo una nueva edición del Ciclo solidario Butaca de Jazz, que este año cumple su 6.º año reuniendo a grandes figuras del jazz nacional en el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña.

La programación de este ciclo se reparte en tres días diferentes:

Concierto de JUZZ Domingo 9 a las 20:00 horas Banda liderada por Virxilio da Silva. Presentará sus trabajos más recientes, que oscilan entre el rock psicodélico, pop avant-garde, stoner rock... Tiene como principal objetivo manifestar su esencia subversiva Entradas

Concierto de Pablo Seoane Sábado 15 a las 20:00 horas Compositor, pianista y doctor en filosofía. Combina su labor musical con sus diferentes publicaciones acerca de la improvisación, jazz, artes escénicas... Entradas

Concierto de Carmen Vela Sábado 22 a las 20:00 horas La flautista madrileña presentará su segundo álbum, En Continuo. Muestra el concepto en movimiento de su creación a través del jazz contemporáneo y los acentos al swing clásico y latín Entradas



El abono para los tres conciertos se puede conseguir en Ataquilla.com desde 26,40 euros.

15 de noviembre: Espectáculo del Mago Orbit - Acero 2.0

Cartel del Mago Orbit con su espectáculo de magia al estilo Las Vegas - 'Acero 20'

El sábado 15 a las 19:00 horas se subirá al escenario de Palexco el Mago Orbit y presentará su show Acero 2.0, una experiencia mágica que dejará a todo el público al borde de sus asientos.

No dudes en apuntar este día en tu agenda para poder disfrutar de un show de magia al más puro estilo Las Vegas.

Las entradas están a la venta desde 26,40 euros en Ataquilla.com

16 de noviembre: Carrera 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer

Cartel de una nueva edición de la carrera 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer

El domingo 16 desde las 11:00 horas tendrá lugar la carrera 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer en la ciudad herculina.

La distancia del recorrido a realizar se decidirá según el año de nacimiento de cada participante, siendo 5 kilómetros el máximo y, por lo tanto, la categoría absoluta.

También se organizará una caminata a las 11:47 horas.

22 y 23 de noviembre: Expotaku Re:Edition

Cartel de la nueva edición de la Expotaku 2025 en A Coruña.

El evento de cultura asiática más importante del norte tendrá una segunda edición 2025 el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre. Tras el rotundo éxito del que gozó el pasado mes de mayo, la Expotaku vuelve con fuerzas a la ciudad herculina para presentar una edición llena de juegos, música, exposiciones y mucho más.

Durante dos días completos, los fanáticos de anime, manga y videojuegos podrán disfrutar de diferentes actividades en el recinto de Expocoruña, como talleres de creación, ludotecas, zonas de K-Pop, exposiciones y hasta torneos de videojuegos.

El horario del evento será de 10:00 a 21:00 horas el sábado y de 10:00 a 20:00 horas el domingo.

Las entradas se pueden conseguir por 9 euros para un solo día o por 16 euros para los dos días en entradium.com

29 de noviembre: Coruña en Loita

Edición pasada de Coruña en Loita Azteca Box

El 29 de noviembre vuelve a la ciudad herculina uno de los mayores eventos de boxeo del año: la velada organizada por Azteca Box.

El evento Coruña en Loita tendrá lugar en el Frontón de Riazor y celebrará su 7.ª edición con una nueva programación de enfrentamientos que serán revelados con el paso del mes.

30 de noviembre: Amor en la tierra - De Jerez a Belén, la Zambomba Navideña hecha musical

El musical flamenco 'AMOR EN LA TIERRA' aterriza en A Coruña a finales de mes

El domingo 30 a las 19:00 horas nos despediremos del mes de noviembre con un gran espectáculo musical que viene directo desde Andalucía y aterriza en el Palacio de la Ópera.

El musical Amor en la Tierra de Pepe del Morao es considerado el primer musical flamenco de gran formato y que durante lo que queda de año va a recorrer diversos escenarios de España.

Se trata de una experiencia para todos los públicos que narra la tradición de la Zambomba navideña, logrando una esencia emocional gracias a su trabajada narrativa y visual.

Las entradas se pueden conseguir desde 27,50 euros en Ataquilla.com

Conciertos del mes día a día