Estos son todos los grandes eventos y conciertos de A Coruña este mes de noviembre 2025
El penúltimo mes del año llega a la ciudad herculina entre lluvias. ¿Qué podemos esperar de esta temporada que precede el invierno y la Navidad? En 'Quincemil' te lo contamos todo
Llega noviembre, y con este nuevo mes el sonido de la música seguirá inundando estadios, salas y pubs de toda A Coruña. En esta ocasión, visitarán la ciudad herculina grandes artistas como Loquillo, Revolver, Vanesa Martín, Fito y Fitipaldis, Anuel AA y muchos más.
Otros eventos relevantes del mes serán los diferentes ciclos musicales que acogerá en sus escenarios el Teatro Colón. Tampoco faltarán los espectáculos y musicales en directo, como Amor en la Tierra, Amagoia Eizaguirre o el Mago Orbit.
Conciertos destacados del mes
La música no se detiene en la ciudad herculina. El penúltimo mes del año traerá consigo citas musicales exclusivas en las que podremos disfrutar de algunos de los artistas más relevantes a nivel nacional e internacional.
El sábado 1 empezamos el mes por todo lo alto con un concierto exclusivo de Loquillo, quien regresa a los escenarios con una gira de grandes clásicos en vivo: Corazones legendarios. El autor de Cadillac solitario actuará en el Coliseum a las 21:00 horas.
Continuamos con Revolver la semana siguiente, sábado 8, que ya goza de un Sold Out de todas sus entradas. Carlos G. celebra su 30 aniversario como Revolver con el tour Más allá del dorado, donde reunirá sus éxitos y se los dedicará a todos sus fans. Se presentará en el Teatro Colón a las 21:00 horas.
El mismo día que Revolver toca en el Colón, Vanesa Martín lo hará a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera. La cantautora regresa a los escenarios más fuerte que nunca para recorrer varias ciudades nacionales e internacionales y hacer sonar de nuevo éxitos como Complicidad o Mi amante amigo.
El jueves 16 a las 21:00 horas -mediados de mes-, Anuel AA llega a la ciudad herculina con su gran tour internacional Real Hasta La Muerte. El puertorriqueño es conocido en el mundo de la música urbana por grandísimos éxitos como Secreto o Little Devil.
Por último, cerraremos el mes con un concierto exclusivo del legendario dueto de rock español Fito y Fitipaldis, que tendrá lugar el sábado 28. Con el Aullidos tour se subirán al escenario del Coliseum a las 20:30 horas y presentarán su nuevo álbum El monte de los aullidos.
Desde el 2 hasta el 29 de noviembre: Ciclo Músicas Posíbeis
El mes de noviembre regresa el ciclo de Músicas Posíbeis, una propuesta musical y cultural de la Diputación de A Coruña que tiene como objetivo ofrecer proyectos musicales alternativos a los grandes circuitos comerciales.
Este año podremos disfrutar de 5 conciertos repartidos a o largo del mes de noviembre. Todos ellos darán comienzo a las 20:00 horas y la entrada será gratuita, aunque se necesita reservar con anterioridad.
Todos los encuentros musicales tendrán lugar en el Teatro Colón, que volverá a ser el lugar de encuentro de la tradición, vanguardia y cultura musical.
Programación completa de Músicas Posíbeis:
- Aida Saco Beiroa
- Domingo 2
- Entradas
- Trinity + Hernani Faustino
- Sábado 15
- Entradas
- Terreiro Mestiço
- Domingo 16
- Entradas
- María Toro - Mestura
- Sábado 22
- Entradas
- FAIA - Alvela
- Sábado 29
- Entradas
8 de noviembre: Espectáculo de Amagoia Eizaguirre - De los Hábitos a la Constancia
El sábado 8 a las 19:00 horas tenemos cita en la Sede Afundación de la ciudad herculina con Amagoia Eizaguirre, la reconocida psicóloga y autora española, referente en hábitos saludables y constancia.
En su espectáculo De los Hábitos a la Constancia aportará herramientas prácticas y aplicables para tres puntos clave para conseguir avanzar en el desarrollo personal:
- Por qué fallamos al intentar cambiar y cómo superarlo
- Estrategias sencillas para construir hábitos que realmente funcionen
- Cómo hacer que la constancia sea tu mejor aliada
Las entradas para su show están todavía disponibles en Ataquilla.com desde 38,50 euros.
9, 15 y 22 de noviembre: VI edición del Ciclo Butaca de Jazz
El mes de noviembre trae consigo una nueva edición del Ciclo solidario Butaca de Jazz, que este año cumple su 6.º año reuniendo a grandes figuras del jazz nacional en el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña.
La programación de este ciclo se reparte en tres días diferentes:
- Concierto de JUZZ
- Domingo 9 a las 20:00 horas
- Banda liderada por Virxilio da Silva. Presentará sus trabajos más recientes, que oscilan entre el rock psicodélico, pop avant-garde, stoner rock... Tiene como principal objetivo manifestar su esencia subversiva
- Entradas
- Concierto de Pablo Seoane
- Sábado 15 a las 20:00 horas
- Compositor, pianista y doctor en filosofía. Combina su labor musical con sus diferentes publicaciones acerca de la improvisación, jazz, artes escénicas...
- Entradas
- Concierto de Carmen Vela
- Sábado 22 a las 20:00 horas
- La flautista madrileña presentará su segundo álbum, En Continuo. Muestra el concepto en movimiento de su creación a través del jazz contemporáneo y los acentos al swing clásico y latín
- Entradas
El abono para los tres conciertos se puede conseguir en Ataquilla.com desde 26,40 euros.
15 de noviembre: Espectáculo del Mago Orbit - Acero 2.0
El sábado 15 a las 19:00 horas se subirá al escenario de Palexco el Mago Orbit y presentará su show Acero 2.0, una experiencia mágica que dejará a todo el público al borde de sus asientos.
No dudes en apuntar este día en tu agenda para poder disfrutar de un show de magia al más puro estilo Las Vegas.
Las entradas están a la venta desde 26,40 euros en Ataquilla.com
16 de noviembre: Carrera 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer
El domingo 16 desde las 11:00 horas tendrá lugar la carrera 5K Leyma Coruña Contra el Cáncer en la ciudad herculina.
La distancia del recorrido a realizar se decidirá según el año de nacimiento de cada participante, siendo 5 kilómetros el máximo y, por lo tanto, la categoría absoluta.
También se organizará una caminata a las 11:47 horas.
22 y 23 de noviembre: Expotaku Re:Edition
El evento de cultura asiática más importante del norte tendrá una segunda edición 2025 el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre. Tras el rotundo éxito del que gozó el pasado mes de mayo, la Expotaku vuelve con fuerzas a la ciudad herculina para presentar una edición llena de juegos, música, exposiciones y mucho más.
Durante dos días completos, los fanáticos de anime, manga y videojuegos podrán disfrutar de diferentes actividades en el recinto de Expocoruña, como talleres de creación, ludotecas, zonas de K-Pop, exposiciones y hasta torneos de videojuegos.
El horario del evento será de 10:00 a 21:00 horas el sábado y de 10:00 a 20:00 horas el domingo.
Las entradas se pueden conseguir por 9 euros para un solo día o por 16 euros para los dos días en entradium.com
29 de noviembre: Coruña en Loita
El 29 de noviembre vuelve a la ciudad herculina uno de los mayores eventos de boxeo del año: la velada organizada por Azteca Box.
El evento Coruña en Loita tendrá lugar en el Frontón de Riazor y celebrará su 7.ª edición con una nueva programación de enfrentamientos que serán revelados con el paso del mes.
30 de noviembre: Amor en la tierra - De Jerez a Belén, la Zambomba Navideña hecha musical
El domingo 30 a las 19:00 horas nos despediremos del mes de noviembre con un gran espectáculo musical que viene directo desde Andalucía y aterriza en el Palacio de la Ópera.
El musical Amor en la Tierra de Pepe del Morao es considerado el primer musical flamenco de gran formato y que durante lo que queda de año va a recorrer diversos escenarios de España.
Se trata de una experiencia para todos los públicos que narra la tradición de la Zambomba navideña, logrando una esencia emocional gracias a su trabajada narrativa y visual.
Las entradas se pueden conseguir desde 27,50 euros en Ataquilla.com
Conciertos del mes día a día
- 1 de noviembre: Loquillo en el Coliseum
- 1 de noviembre: The 80’s Show by Neon Collective en Garufa Club
- 1 de noviembre: Los Mejillones Tigre en la sala Mardi Gras
- 1 de noviembre: Mundo Chillón en el Café Tío Ovidio
- 2 de noviembre: Bikini Beach en la sala Mardi Gras
- 2 de noviembre: CantaJuego - 20 años La Gira en el Palacio de la Ópera
- 4 de noviembre: Nine Pound Hammer en la sala Mardi Gras
- 6 de noviembre: Rhythm of the Dance - The National Dance Company Of Ireland en el Teatro Colón
- 6 de noviembre: Pablopablo en el Don Giorgio Club
- 6 de noviembre: Kamikaze Helmets en la sala Mardi Gras
- 6 de noviembre: Guaco en la sala Pelícano
- 7 de noviembre: Rhythm of the Dance - The National Dance Company Of Ireland en el Teatro Colón
- 7 de noviembre: Los Estanques y El Canijo de Jerez en Playa Club
- 7 de noviembre: Axel en Garufa Club
- 7 de noviembre: Ortiga en la sala Inn Club
- 7 de noviembre: Dani Flaco en La Disfrutona del Orzán
- 7 de noviembre: Wet Cactus + Mano De Piedra en la sala Filomatic
- 7 de noviembre: Alberttinny en la Sala Mardi Gras
- 8 de noviembre: Revolver en el Teatro Colón
- 8 de noviembre: Vanesa Martín en el Palacio de la Ópera
- 8 de noviembre: Melifluo en la sala Pantalán
- 8 de noviembre: Carl LeBlanc & His Band en Garufa Club
- 8 de noviembre: Thee Blind Crows + Moon Cresta en la sala Mardi Gras
- 9 de noviembre: Juzz (Ciclo Butaca de Jazz) en el Auditorio Sede Afundación
- 9 de noviembre: WYATT-E en la sala Mardi Gras
- 10 de noviembre: Los Sustos + Cloaca en la sala Mardi Gras
- 11 de noviembre: By Water Call en la sala Mardi Gras
- 14 de noviembre: Montedapena en Don Giorgio Club
- 14 de noviembre: Dogo en La Disfrutona del Orzán
- 14 de noviembre: Exit! en la sala Mardi Gras
- 15 de noviembre: Pablo Seoane (Ciclo Butaca de Jazz) en el Auditorio Sede Afundación
- 15 de noviembre: Tálesien + Last Days Of Eden en la sala Malavida
- 15 de noviembre: Daniel Higiénico en Café Tío Ovidio
- 15 de noviembre: Skorts en la sala Mardi Gras
- 15 de noviembre: Capsula en a sala Mardi Gras
- 16 de noviembre: Queen Revolution en el Palacio de la Ópera
- 16 de noviembre: Viva Belgrado en el Playa Club
- 16 de noviembre: Zalomon Gras + Banda Sorpresa en la sala Mardi Gras
- 16 de noviembre: Anuel AA en el Coliseum
- 17 de noviembre: Ward Hayden & The Outliers en la sala Mardi Gras
- 19 de noviembre: Asozial Zugezogen + Gapo + Demenzia Sozial en la sala Mardi Gras
- 20 de noviembre: Pavlenha en la sala Mardi Gras
- 21 de noviembre: Felisa Segade en el Teatro Colón
- 21 de noviembre: Amistat en el Teatro Colón
- 21 de noviembre: Serko en la sala Pantalán
- 21 de noviembre: Delaossa en la Sala Pelícano
- 22 de noviembre: Carmen Vela Quartet (Ciclo Butaca de Jazz) en el Auditorio Sede Afundación
- 22 de noviembre: Duncan Dhu en el Palacio de la Ópera
- 22 de noviembre: Armenian - Tributo System of a Down en la Sala Malavida
- 22 de noviembre: Amoebo en La Disfrutona del Orzán
- 22 de noviembre: Sobrinus em la sala Mardi Gras
- 23 de noviembre: James Rhodes en el Auditorio Gaviota Palexco
- 23 de noviembre: Ana Belén en el Palacio de la Ópera
- 23 de noviembre: The Meteors en la sala Mardi Gras
- 25 de noviembre: BOB WAYNE vs MUNLY J. MUNLY en la Sala Mardi Gras
- 25 de noviembre: Butler, Blake & Grant en el Playa Club
- 27 de noviembre: Pablo Lesuit en la sala Mardi Gras
- 28 de noviembre: Banda da Loba (Festigual) en el Centro Ágora
- 28 de noviembre: Fito y Fitipaldis en el Coliseum
- 28 de noviembre: Dayna Kurtz en el Teatro Colón
- 28 de noviembre: Koko-Jean & The Tonics en el Museo MEGA Estrella Galicia
- 28 de noviembre: Amor Líquido + Las Petunias en la sala Mardi Gras
- 28 de noviembre: Bihotza en la Sala Malavida
- 29 de noviembre: León Benavente en la Sala Inn Club
- 29 de noviembre: Rakky Ripper en la sala Malavida
- 29 de noviembre: El Pau en el Café Tío Ovidio
- 29 de noviembre: Vertigo - U2 Tribute en la sala Mardi Gras
- 29 de noviembre: Juicy Bae en el Playa Club
- 30 de noviembre: Las Migas en el Teatro Colón