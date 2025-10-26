La esquela de una coruñesa se hace viral por incluir a su bisnieto-gato entre sus seres queridos

Quien haya tenido mascota sabe que se trata de un miembro más de la familia. Compañeros inseparables que están presentes en los buenos y malos momentos, y cuyo cariño ocupa un lugar tan importante como el de cualquier ser querido. Pero no siempre ese vínculo queda reflejado en algo tan solemne como una esquela. Los tiempos cambian y la familia de una coruñesa ha querido que el minino de su madre y abuela tuviera un espacio en la despedida de su ser querido.

Algo tan poco habitual como esta esquela publicada esta semana en La Voz de Galicia ha causado sensación en redes sociales debido a un detalle poco habitual: entre los familiares de la fallecida se menciona también a su gato Bitelchús.

La protagonista de esta historia es Doña María Teresa Castañeda Gil, fallecida en A Coruña el pasado 22 de octubre. En estos momentos tan tristes para la familia, algunos han querido sacarle el lado más amable y cercano a la pérdida, simpatizando con la mascota de la mujer. Y es que en la esquela se incluyen sus hijos, su nieto… y justo después aparece Bitelchús, su gato, antes de sus hermanas, sobrina y demás familia. Al animal se le titula "bisnieto-gato".

El contenido se viralizó especialmente en la red social X (antes Twitter) después de que el presentador de radio y televisión Xosé Castro compartiese la esquela en su perfil con un comentario humorístico: "Si dices el nombre del gato tres veces, se aparece. Galicia no te la acabas". Su publicación se convirtió rápidamente en un fenómeno, alcanzando 104.000 visualizaciones, 2.000 me gusta y 367 retuits.

Si dices el nombre del gato tres veces, se aparece.



Galicia no te la acabas pic.twitter.com/M4U6KMOuv2 — Xosé Castro🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@XoseCastro) October 23, 2025

El gesto de incluir a Bitelchús en la esquela ha sido interpretado por muchos como una muestra de profundo cariño y una forma de reconocer el papel que los animales ocupan en las familias. Una despedida singular que, gracias a las redes, ha trascendido mucho más allá del papel y ha logrado sacar una sonrisa en medio del duelo.