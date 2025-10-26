El creador gallego Champi Muros: "Pensaba que era vivir del cuento. Creo que no trabajé tanto en mi vida"

Santiago y Champi Muros ya no son el mismo personaje. Tras un inicio en el mundo del humor en 2014, el influencer volvió a lo grande con un dúo en 2020 de la mano de un amigo con el que llegó a participar en la TVG. Los destinos de ambos se separaron, pero sus videos cada vez son más virales y llegan a más usuarios.

Es tal su influencia que es casi imposible pasear por la calle, encontrárselo y no ver a alguien pidiéndole una foto. Durante 24 horas, en verano, perdió el acceso a su cuenta de Instagram tras un ataque de un hacker, previamente contratado por alguien que quería sacarlo del mapa.

Ahora, a finales de año, Champi Muros publicará un libro donde contará sus problemas con el juego. En pleno proceso de escritura, atiende a Quincemil para sincerarse.

¿Cómo empezaste a hacer humor?

Porque te sale natural. A mí esto del humor siempre me gustó. Yo ya en 2014 tuviera mis apariciones con un colega en una aplicación que se llamaba Vine, que era una aplicación de vídeos máximo 6 segundos, y ahí empezáramos. Incluso estuvimos en la Televisión de Galicia, pero ahí se quedó. En 2020 volvió el picorcito, como digo yo, y con otro colega hicimos humor en gallego. Y ahí sí que empezó a ir bien: subían los seguidores, la gente ya nos conocía en Galicia... Y yo pensé: 'si cambio para castellano, lo rompemos'.

¿Lo petabais?

Él no quiso seguir. Tampoco le gustaba mucho que lo conocieran, era una persona diferente a mí, y dijo hasta aquí. Sí que es verdad que yo el humor siempre lo usé como una vía de escape de mis problemas de adicción al juego, y se acabó convirtiendo en mi zona de confort para acabarse convirtiendo en mi trabajo.

Y ahí es donde te das cuenta que puedes hacer feliz a la gente

Sí, se puede hacer feliz a la gente de esa manera también. Además de que a todo el mundo le gusta ganar dinero con lo que hace, una de las partes que más me llena es la de los mensajes que recibo de la gente diciéndome cosas como 'estoy enfermo en el hospital y veo tus videos, me alegras' o 'estoy con depresión y eres uno de los pocos que me ayuda a llevarla con tu humor'. Esas cosas te llenan un montón. No todo es dinero.

Llena incluso más que el dinero

Es el factor emocional, el salario emocional. Por lo menos estoy haciendo reír a la gente, estoy incluso también tocándole un poco la conciencia, porque yo tengo parte de humor y parte de crítica social, de concienciación de la gente.

¿Cómo crea Champi Muros un vídeo?

Creo que no soy un creador de contenido al uso, porque ahora estoy aquí grabando esta entrevista y al salir sé que tengo que grabar un vídeo. Aún no sé lo que voy a grabar, yo subo dos vídeos al día normalmente, y con el tema de reaccionar a los vídeos me es más fácil, busco en la lupa uno que vea que es reaccionable, reacciono o algo chiste que me ocurre pero siempre improviso. No preparo ningún vídeo. Sé que lo tengo que hacer y que lo voy a hacer hasta el día que me falten ideas; ahí empezará la preocupación.

¿Cómo aparecen tantas ideas al final?

Psicológicamente el trabajo es muy duro. Parece que no, hay quien dice lo típico de 'influencer ponte a trabajar'. ¿Qué es vivir del cuento? Yo también pensaba que era vivir del cuento. Creo que no trabajé tanto en mi vida, sobre todo la cabeza, tengo que estar continuamente con cosas. '¿Qué voy a grabar?' '¿Qué voy a hacer?' Ahora tenemos muchos eventos, muchas promociones que te están pagando y tienes que hacer bien. Si yo grabo un vídeo y sale mal, no pasa nada, incluso lo borro, pero una promoción... Es muy difícil. Ahí sí que me veo más en deuda y ahí es donde más "presión" tengo.

¿Cómo se conecta tanto con la audiencia?

Creo que la gente lo que premia es mi transparencia, y se ve que soy una persona honesta, que no estoy fingiendo. Al final Champi Muros y Santiago son muy parecidos. Yo ahora aprendí a diferenciarlos por temas psicológicos, no me quedaba otra porque si no era una locura, pero sí que son muy parecidos y yo creo que transmito eso, esa transparencia, honestidad y sobre todo, que se sienten identificados. Lo que hago es coger un móvil y grabarme, no hago nada especial de edición brutal y transmito eso.

Mucha cercanía.

Sí, y sobre todo cuando pasan cosas malas también lo cuento. Me grabaron drogándome, pues mira lo cuento, me están extorsionando y la gente dice pues mira, hasta tus errores nos los transmite. No vendo esa imagen de persona perfecta que nunca se equivoca.

Justo por ese vídeo te iba a preguntar. No sé cómo te sentiste cuando lo viste

Cuando me mandaron el vídeo en el que yo estaba consumiendo, lo pasé horrible, porque no se lo conté a nadie. No se lo conté ni a mi madre, ni a Rodri que es mi confidente al final. Estuve como tres semanas comiéndomelo yo y pasándolo fatal. Se lo conté a mi psicóloga y a partir de ahí me senté a contrarrestar a la gente. Después volvió y volvió pidiendo, como extorsionado, como compárteme un vídeo. Luego ya hablaba de 2.000 euros. Fue ahí cuando decidí contarlo, porque mi gente lo va a entender.

No era el único vídeo

También hay uno más antiguo aún, que salgo borracho en una fiesta cuando aún no era prácticamente conocido. Ahora salió otra vez y yo lo denuncié. Los tengo bastante superados a nivel psicológico, pero sí que es verdad que yo ahora intento también hacer ver el peligro de eso. Ya no solo por mí, sino por la sociedad, puedes matar a una persona. Hay gente que se suicida por culpa de estas cosas, entonces sí que es verdad que yo lo hago aún más bien por la sociedad.

Ahora mismo cualquier teléfono te puede arruinar la vida

Sí, la verdad es que es tal cual es la realidad, no se puede decir de otra manera.

Has tenido la valentía de hablar públicamente de la ludopatía. ¿Cómo se supera?

Pasándolo muy mal. Yo llegué a tocar el fondo, creo que lo más fondo. No hay más fondo porque yo estuve tocando también en los pensamientos suicidas y cuando creo que no podía estar más abajo, decidí decirlo. Fue como una terapia positiva: si lo cuento, la gente va a entender, cierro puertas también a la hora de poder tener una recaída. A mí me ayudó mucho, yo no digo que sea mejor o peor, hay gente que por su personalidad no lo ve, no lo contaría o no lo cuenta y es totalmente respetable y entendible, pero sí que es verdad que a mí me hizo bien.

Creo que aparte de hacerme bien a mí, le hizo bien a una parte de la sociedad. Al final, estoy ayudando a la gente. Ver un referente o un ídolo, como pueden verme muchos niños, una persona que te dice que ha tenido ese problema y tú puedes tenerlo en cualquier momento... Esto no elige a quién atacar.

Te tengo que preguntar también por esas 24 horas sin acceso a tu Instagram, ahora en verano

Fue fastidiado. Dije que era de los peores días de mi vida y la gente minimiza el problema porque no es consciente de que es mi fuente de trabajo. Es como si llegas a tu bar, está quemado y no tienes seguro porque yo tenía promociones ya cobradas que tenía que hacer, tenía cosas pendientes, que para mí económicamente era un palazo. Era como, ¿cómo puedo si no soluciono esto? y ahí me vi un poco de manos atadas diciendo 'no tengo solución'.

Hasta que conseguí, con cabeza un poco fría, hablar con Meta. E hice otra cuenta que llegó a 150.000 seguidores en 24 horas, que ya era como una parte de la comunidad. Sí que es verdad que la gente que no está en el mundillo igual no es consciente de la gravedad de la situación. Es mucho más grave de lo que parece, es mi herramienta de trabajo.

¿Alguna mano negra?

Al final se demostró que fue por una denuncia fraudulenta masiva, 10.000 denuncias en una hora con un bot. Ahora cualquier persona que no está en el mundo, que denuncie mi cuenta, lo tiene que ver un ser humano, tengo una seguridad más alta, que me da un poco más de tranquilidad. Me meto en camisas de once varas, critico gente muy poderosa tanto a nivel económico como mediático y eso tiene sus consecuencias que no deberían ser pero si que hay gente con poder que puede acceder a bots.

Los podían pagar

El hacker además presumió y se enorgulleció de ello.

¿Cómo separas el personajes de Champi Muros del propio Santiago?

Voy dos veces al mes a la psicóloga y esto fue la parte que más me costó. El separar a Champi Muros de Santi me costó un montón, y ahora sí que lo diferencio mucho. Ahora son parecidos pero no son iguales y se diferencian muy bien. Yo los diferencio mucho. Champi Muros es mucho más "tontito", pero a la vez también es muy inteligente y echa pullitas. Y Santi pasa más del rollo. Yo paso más del rollo.

Champi Muros odia a Llados, odia al pelirrojo, odia... Yo no, ¿sabes? Santi al final no. Y aprendí a diferenciarlo a base de tratarme con la psicóloga. Cojo el móvil, estoy normal y de repente, cuando acabo la frase, vuelvo a ser yo automáticamente. Estoy separando el personaje de la persona al 100%.

¿Que depara el futuro?

Soy muy de vivir al día, pero sí que es verdad que es la primera vez que tengo algún proyecto que no tiene nada que ver con Champi Muros. Estoy acabando de escribir un libro que saldrá para noviembre o diciembre y se va a llamar La vida no es un juego. Es un libro autobiográfico, pero que también trata sobre todo el tema del juego, de cómo lo pasé, de cómo empezó el juego en mi vida y cómo la marcó.

Creo que va a ser un libro súper interesante, que está quedando muy, muy bien y esperemos que prontito lo podáis ver y que esté ya a la venta. La persona que lo lea va a conocerme más de lo que me puede conocer viendo mis vídeos.

Se le da demasiada trascendencia a las redes sociales...

Me sorprende cómo se magnifican las redes sociales, cómo a veces se idolatra más de lo que se debería a las personas, porque somos personas, como el resto. Yo simplemente hago vídeos y me va bien pero no soy más que la persona que me viene a pedir una foto que casi se me pone de rodillas y por eso siempre intento tratar igual a todo el mundo para bien o para mal.