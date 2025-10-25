Estos son todos los terroríficos planes que puedes hacer este Halloween 2025 en A Coruña

Desde este fin de semana, las calles de A Coruña se pondrán sus atuendos más escalofriantes para recibir por todo lo alto la semana de Halloween.

Desde grandes fiestas y reuniones, pasando por rutas de truco o trato y terminando con sesiones de cine que no te dejarán dormir. ¿A qué planes te apuntas? En Quincemil te los contamos todos.

Fiestas y eventos

Halloween en la Sala Pelícano - Sesión Light

Cartel de la sesión Light de la sala Pelícano de A Coruña

El viernes 31 empezamos pisando fuerte con una escalofriante Sesión Light en la Sala Pelícano, una fiesta exclusiva para clientes de 14 a 17 años. El horario será de 18:00 a 23:00 horas.

Las entradas están a la venta desde 15 euros e incluyen dos refrescos sin alcohol.

Black Phone - Fiesta de Halloween en la Sala Pelícano

Cartel de la Fiesta de Halloween de la sala Pelícano

El viernes 31 de octubre la sala Pelícano del Muelle de A Coruña presentará una gran fiesta de Halloween que nadie se podrá perder.

La fiesta Black Phone Pelícano, inspirada en la nueva película de nombre homónimo, será una espeluznante jornada de música, baile y muchos disfraces.

Las últimas entradas están a la venta desde 25 euros. ¡Date prisa y hazte con ellas en el siguiente enlace!

Halloween by Peccato en The Clab

Halloween by Peccato es una de las fiestas más grandes de este fin de semana

El viernes 31 también tenemos plan en The Clab, que desde las 01:30 horas abre sus puertas para que humanos y monstruos disfruten de una escalofriante jornada de Halloween by Peccato.

La música estará a cargo de DJ Twins & Arcay, que subirán la temperatura del cementerio.

Las últimas -¡y limitadas!- entradas están a la venta desde 25 euros. Incluye dos consumiciones.

Fiesta de Halloween y espectáculo de Manila Luzon en Claro Boba!

Cartel del terrorífico espectáculo de Manila Luzon, que estará seguido de una gran Fiesta de Halloween Claro Boba!

El viernes 31 de octubre el local del Orzán conocido como Claro Boba! tiene una doble cita para este escalofriante día.

Las puertas se abrirán a las 21:00 horas para recibir a Manila Luzon, una de las artistas drag más queridas y aclamadas a nivel nacional.

Hay dos tipos de entradas. La primera es la de 18 euros, que concede el acceso para disfrutar de un show exclusico de Manila Luzon, mientras que la segunda será de 25 euros e incluirá el show y un meet&greet.

Justo a medianoche, a las 00:00 horas, Manila terminará su espectáculo y dará comienzo la fiesta de Halloween, que traerá consigo música, baile y bebidas de miedo.

El Sábado del Terror - Deseo Halloween en The Clab

La fiesta continuará en The Clab un día más con Deseo Halloween

La fiesta no terminó en octubre. O al menos eso ha afirmado The Clab, pues ha prometido otra terrorífica noche de fiesta el sábado 1 de noviembre.

El mejor sonido de música urbana se junta con uno de los fines de semana más escalofriantes. ¿El resultado? Deseo Halloween en The Clab.

Las entradas se pueden conseguir desde 13 euros.

Halloween Technight en El Pantalán

Cartel de la edición 2025 de la Halloween Technight de El Pantalán

El viernes 31 a partir de las 00:00 horas los amantes del techno tienen diversión asegurada en la sala de El Pantalán, donde se celebrará Halloween Technight.

Durante esta noche visitarán en local los DJs Raul Parra, DJ Swisherman, RJ Junior, Hochspannungs y Ametz.

¡No te olvides de llevar tu disfraz más terrorífico!

Actividades infantiles

Samaín en la Zona Obelisco

Cartel de la iniciativa de Samaín de la zona comercial del Obelisco de A Coruña

El viernes 31 de 16:00 a 21:00 horas todo aquel que lo desee se podrá acercar a la zona comercial del Obelisco y presentar una calabaza adornada manualmente -cuanto más original y terrorífica mejor- para colocarla en el escaparate de uno de los comercios asociados a esta iniciativa durante todo el mes de noviembre.

Estas jornadas contarán, además, con tres invitados especiales: West Galicia (Asociación de Familias con Enfermedades Raras), Acougo (Asociación Gallega de Familias de acogida) y Kids & Us (Escuela de ingles para niñ@s).

Samaín en los Centros Cívicos

Cartel de los talleres gratuitos de Samaín de los Centros Cívicos

Este sábado 25 de octubre diferentes Centros Cívicos de alrededor de la ciudad herculina se pondrán sus disfraces más terroríficos para ofrecer unas jornadas de espeluznantes talleres infantiles gratuitos.

Estas actividades, dedicadas para niños de entre 4 y 12 años, enseñarán a los más pequeños de la casa a hacer marionetas de Samaín, disfraces de calabazas, lapiceros de arañas y mucho más.

La inscripción es de balde y se puede realizar a través del siguiente enlace. El día del taller escogido será necesario adjuntar el ticket de la compra realizada en una tienda de barrio (mínimo 5 euros).

La lista de Centros Cívicos que se han puesto sus mejores disfraces de Samaín:

Mercado municipal de San Agustín

Mercado municipal de Elviña

Mercado municipal de Eusebio da Guarda

Mercado municipal de Monte Alto

Centro Cívico San Diego

Centro Cívico Castrillón

OMIC (Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras)

Centro Cívico de Eirís

Centro Cívico Novoboandanza

Centro Cívico Sagrada Familia

Samaín na Semente

Cartel de la fiesta de Samaín que se celebrará en el local de Semente Corunha

El local de Semente Corunha se prepara para un terrorífico Samaín con una fiesta familiar el domingo 26 de octubre. Será una jornada de tarde-noche llena de juegos, obradoiros, cuentos, música... ¡Y con merienda incluida!

El precio de inscripción será de 3 euros para socios y de 5 euros para el resto de asistentes. Las inscripciones ya se encuentran cerradas.

El horario de esta fiesta será de 17:00 a 19:30 horas.

Fábrica de mostros - Obradoiro familiar de Samaín

Cartel del pequeño obradoiro de Samaín que organizará la Librería Galgo Azul

El jueves 30 de octubre a las 18:00 horas la Librería Galgo Azul acogerá un taller familiar: Fábrica de mostros.

Por tan solo 4 euros, los más pequeños de la casa aprenderán la historia del Samaín mientras hacen monstruosas figuritas.

¡No te lo pierdas! Las entradas se pueden conseguir en este enlace.

La Torre del Terror - Ruta de Halloween de truco o trato

Cartel de la ruta de truco o trato de Halloween: La Torre del Terror

El viernes 31 a las 18:00 horas la Calle de la Torre se convertirá en La Torre del Terror para recibir a todos los niños que quieran hacer una espeluznante ruta de truco o trato por las calles de la ciudad herculina.

¡Súmate a este evento y no olvides etiquetar todas tus fotos con #LATORREDELTERRO2025!

Halloween Time - Cuentacuentos en inglés

Cartel de la actividad de Cuentacuentos que tendrá lugar en la Biblioteca Pública de A Coruña

El viernes 31 de octubre a las 18:00 horas la Biblioteca Pública Miguel González Garcés ofrecerá a los más pequeños de la familia una sesión de Cuentacuentos en inglés: Halloween Time.

La mejor forma de celebrar el día más terrorífico del año: escuchando historias tan divertidas que dan hasta miedo y practicando el inglés.

La entrada a la actividad es de balde hasta completar la capacidad de la sala. No es necesaria la inscripción previa.

Halloween Party infantil en Calaparc

Cartel de la Fiesta de Halloween que se celebrará este año 2025 en Calaparc

El viernes 31 a las 18:30 horas se celebrará una gran Fiesta de Halloween en el local Calaparc de Os Rosales, donde podrán acudir niños de entre 3 y 12 años para disfrutar de una jornada de miedo repleta de música, juegos, disfraces y manualidades.

El precio de la entradas es de 15 euros y las plazas son ilimitadas. Además, incluye una merienda (bocadillo y agua).

Ruta de Hallowee 'NM' por Novo Mesoiro

Cartel de la Ruta de Halloween 2025 por Novo Mesoiro

El viernes 31, a partir de las 19:00 horas, dará inicio la ruta de Halloween por el barrio coruñés de Novo Mesoiro. Más de 200 killogramos de caramelos aguardan a los más pequeños de la familia.

A lo largo de la ruta habrán espeluznantes sorpresas y eventos, como música de DJs en directo, pintacaras, talleres y mucho más.

Fiesta Infantil de Halloween del Sporting Club Casino

Cartel de la Fiesta Infantil de Halloween que tendrá lugar en el Casino a principios de noviembre

El sábado 1 de noviembre tendrá lugar una gran Fiesta Infantil de Halloween en el Parque de la Zapateira del Sporting Club Casino.

La jornada dará inicio a partir de las 16:30 horas y contará con escalofriante música, juegos y animación.

Por cada socio que asista al evento se podrá solicitar un pase de no socio. El precio de entrada será de 7 euros.

Otros planes para pasarlo de muerte

Si lo que buscas es un plan de Halloween alternativo en Quincemil hemos hecho una recopilación de algunas formas diferentes de disfrutar de esta terrorífica fiesta. Ideales para disfrutar con familia, amigos o en pareja.

Lectura treatralizada de Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete de Castelao

Cartel de la jornada de lectura teatralizada de 'Un ollo de vidro' de Castelao

El viernes 31 a las 19:30 horas el Centro Ágora de A Coruña invita a los amantes de la lectura a asistir a una jornada gratuita de lectura teatralizada de Un ollo de vidro de Castelao.

Maratón de películas de Halloween en Cinesa

Llega la terrorífica Maratón Halloween a Cinesa: más de 6 horas de películas

El viernes 31 los amantes del cine también tienen cita, pues Cinesa presenta el Maratón Halloween, más de 6 horas de películas de terror para pasar toda la noche despierto.

Hay una única sesión programada a las 16:45 horas en el Centro Comercial de Marineda City.

Las películas que componen esta maratón son:

Háblame (2022) de Michael y Danny Philippou

(2022) de Michael y Danny Philippou Sting. Araña asesina (2024) de Kiah Roache-Turner

(2024) de Kiah Roache-Turner Strangers, capítulo 1 (2024) de Renny Harlin

(2024) de Renny Harlin Together (2025) de Michael Shanks. ¡Estreno inédito!

Las entradas están a la venta por 18 euros.

Planes terroríficos por los alrededores de A Coruña

Para todos aquellos que tengan la oportunidad de desplazarse y deseen disfrutar de planes diferentes, en Quincemil hemos hecho una pequeña lista de los planes alternativos que se pueden hacer por los alrededores de A Coruña.

Teatro de Halloween - Buh! Que medo! en Teatro Escena

La compañía Teatro Escena presentará su terrorífico espectáculo 'Buh! Que medo!'

El viernes 31 a las 19:00 horas, el Centro Social y Cultural de Celas (Culleredo) presentará la obra teatral Buh! Que medo! de la compañía Teatro Escena.

Es una actuación que forma parte del festival Galicreques 2025. Es una propuesta para el público familiar donde los miedos más simpáticos cobrarán vida para descubrir todas las emociones, pensamientos y deseos que acompañan a las personas.

Las entradas están a la venta desde 6 euros.

Fiesta de Samaín de Ledoño

Cartel de las Fiestas de Samaín 2025 de Ledoño

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre los vecinos de Ledoño (Culleredo) tienen cita con una gran celebración de Halloween para todos los públicos.

Dos jornadas completas de música, comida, bebida, talleres, actuaciones y mucho más.

La programación completa de estas fiestas:

Viernes, 31 de octubre

Desde las 20:00 horas

Gran Pulpada Actuación del Grupo de Música Tradicional Os Larpeiros de Altamira

Estelar Verbena con

Grupo Fussión Disco-móvil Impacto DJ Nyan Boe

00:00 horas - Queimada

03:30 horas - Sopas de Cabalo Cansado

Sábado, 1 de noviembre

Sesión vermú con Eduardo Revelación

Festaotaku de Halloween en Cerceda

Un plan alternativo a tan solo 15 minutos en coche de A Coruña: Festaotaku de Halloween en Cerceda

El sábado 1 de noviembre se celebrará, un año más, la Festaotaku de Halloween en el Albergue La Estación de Cerceda, situado a menos de 15 minutos en coche de A Coruña.

Vuelve la diversión más terrorífica de la Festaotaku, una experiencia inolvidable en una antigua estación de tren. Es un lugar ideal donde lucir tu disfraz o cosplay más escalofriante. ¡No apto para sensibles!

Las últimas entradas están a la venta desde 8 euros.