Noruega, Islandia o Finlandia son excelentes lugares para ver las auroras boreales. Sin embargo, España, y en particular algunas zonas del norte, como Galicia, también han sido testigo en ocasiones de este sorprendente fenómeno.

La temporada de auroras comienza en septiembre y se prolonga hasta abril, ofreciendo algunas oportunidades excepcionales para contemplarlas no sólo en el Círculo Polar Ártico, también en la Península ibérica. Pero, ¿se podrán ver auroras boreales en Galicia este otoño 2025?

Auroras boreales en Galicia: ¿se podrán ver este otoño 2025?

Auroras Boreales en Islandia. Cedida

En los últimos días ha circulado la noticia de que España podría registrar un episodio de auroras boreales. Si bien la temporada ya ha comenzado en los países nórdicos, ninguna institución científica ha confirmado que este fenómeno vaya a ser visible desde la Península en los próximos días.

La aurora boreal es un fenómeno astronómico que se produce en regiones polares del hemisferio norte cuando las partículas solares se ionizan al entrar en contacto con el campo magnético de la Tierra en la atmósfera alta.

En este sentido, la actividad solar es la responsable de la emisión de estas partículas. "Cuanto mayor sea la actividad solar, mayor probabilidad de que puedan observarse auroras boreales más intensas", explica el portal meteorológico Eltiempo.es.

Aunque sea una noche despejada y oscura, si no hay apenas actividad solar, y por muy al norte que nos encontremos, es probable que no se vean auroras boreales. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas veces el ojo humano no es capaz de distinguirlas a simple vista.

La mejor época para ver auroras boreales es cualquier fecha comprendida entre septiembre y abril. Pero para observarlas, la actividad solar debe ser intensa. El color más común es el verde, pero también pueden aparecer tonos de rojo, púrpura, rosa, azul y amarillo.

Para "cazar" auroras boreales, la herramienta Aurorasaurus es de gran utilidad. Este sistema muestra en tiempo real las zonas del mundo con mayor probabilidad de observar una aurora, utilizando un código de colores que va del verde (10%) al rojo (90%) según la intensidad esperada del fenómeno.

El último fenómeno de auroras boreales en Galicia

Aunque ninguna institución científica ha confirmado que España vaya a registrar un episodio de auroras boreales en los próximos días, Galicia pudo disfrutar hace un año de este fenómeno astronómico poco frecuente.

En la madrugada del 10 al 11 de octubre de 2024, el cielo se tiñó de rojo en distintos puntos de la Comunidad y la imagen fue captada por muchas personas que compartieron sus instantáneas en redes sociales.