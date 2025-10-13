Dani Martínez recuerda ante el estadio de Riazor que actuará el próximo año en A Coruña

Estos días el cómico Dani Martínez se ha dejado ver por A Coruña, donde tiene una doble cita el próximo mes de febrero. "Iba a actuar en Riazor, pero justo está jugando el Dépor...", bromea en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Sus actuaciones, enmarcadas en la gira Remember serán los días 6 y 7 de febrero de 2026. En el show, Martínez presenta un espectáculo con un viaje en el tiempo viniendo desde el 2050 para contarle al público qué ha cambiado y qué momentos memorables evitará que desaparezcan en los próximos 25 años.

Las actuaciones serán a las 20:00 horas en Palexco y combinan baile, canciones, improvisación y tecnología, todo ello interactuando con el público. Las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com.