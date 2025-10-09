Ofrecido por:
¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Mercado das Nubes, Duki, fiestas de barrio y mucho más
El mes de octubre sigue presentando un amplio repertorio de conciertos y actividades de ocio y cultura. Este fin de semana, el Coliseum herculino recibirá a una de las voces más importantes del rap: DUKI
La segunda semana de octubre se presenta con una serie de citas musicales que no dejarán a nadie indiferente: el clásico folk de Milladoiro, Mora con su fresco sonido urbano y DUKI, el rapero argentino que acumula grandísimos hits mundiales.
Otros eventos relevantes de estos días serán el Mercado das Nubes o el Torneo de pelota de las Fiestas del Rosario. Finalmente, cerraremos el fin de semana con un partido del Dépor Abanca en el Estadio Riazor.
Conciertos del fin de semana
Durante estos días podremos disfrutar de una gran variedad de espectáculos musicales para todos los gustos. Desde música clásica, pasando por el sonido urbano más actual y terminando con el clásico folk gallego.
Este fin de semana llegará a los escenarios herculinos uno de los artistas más esperados del 2025: Duki, el rapero argentino que ha conseguido conquistar al público internacional, derribando las barreras del lenguaje.
La cita musical del gran rapero argentino tendrá lugar el domingo 12 a las 21:00 horas en el escenario del Coliseum, donde se subirá con motivo de su Ameri World Tour. Las entradas del autor de She Don't Give a Fo ya se encuentran agotadas.
Otro importante concierto del fin de semana tendrá lugar tan solo unos días antes, pues Mora actuará en el Coliseum el jueves 9 a las 21:00 horas. Este artista puertorriqueño, conocido por sus éxitos Bandida o Tema de Jory, presentará su gira Lo mismo de la otra vez. Las entradas también se encuentran agotadas.
Tampoco podía faltar la sección sinfónica y folclórica. Por un lado, la Filarmónica de Cámara de Colonia presentará un gran concierto de Mozart, Vivaldi y otros grandes compositores clásicos. Tendrá lugar el jueves 9 a las 20:30 horas en el Fórum Metropolitano.
Para finalizar, el Teatro Colón reanuda su ciclo de Folk no Colón con una agrupación tan emblemática como atemporal: Milladoiro. El sábado 11 a las 20:30 horas serán los encargados de animar el escenario con su Muiñeira da Chantada.
Proyecciones del fin de semana
Durante este fin de semana continuaremos con la nueva programación de proyecciones cinematográficas del mes de octubre.
Por un lado, el CGAI seguirá celebrando el centenario de Maurice Pialat, un ciclo que ya había iniciado el mes de septiembre. Como novedad de este nuevo mes, se podrá disfrutar de varias sesiones que harán una Retrospectiva del cineasta Travis Wilkerson.
Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.
La programación del fin de semana en el CGAI:
- Jueves 9 a las 20:30 horas - 1981-1983: una crónica política
- Viernes 10 a las 18:00 horas - Police de Maurice Pialat
- Viernes 10 a las 20:30 horas - Silent Across Disputed Borders de Erin Wilkerson y Aura Aurelia
- Sábado 11 a las 18:00 horas - 1982: una crónica cultural
La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:
- HåNDERING AV UDøDE (Descansa en paz) de Thea Hvistendahl - Jueves 9 y viernes 10 a las 20:00 horas, sábado 11 a las 17:30 y 20:00 horas.
- The Lost Daughter (La hija oscura) de Gustav Möller - Jueves 9 y viernes 10 a las 20:00 horas, sábado 11 a las 17:30 y 20:00 horas.
Mercado das Nubes
El conocido Mercado das Nubes vuelve, un año más, al Mercado Municipal de San Agustín durante el segundo fin de semana de octubre. Para ser más exactos, podrá visitarse desde el viernes 10 hasta el domingo 12.
Todo aquel que se desee pasar por este emblemático mercado podrá encontrar grandes ofertas y productos únicos de ropa, artesanía, complementos, decoración, arte, literatura... Y mucho más.
Además, para ambientar las jornadas, habrán preparados varios puestos gastronómicos. Como novedad, el Mercado das Nubes oferta la experiencia gastronómica de La tapa del mercado con Estrella Galicia.
Se podrán degustar deliciosas tapas con Chisco Jimenez de Culuca (sábado 11) y Álvaro Victoriano de Bar 23 (domingo 12).
XXIV edición del Torneo de pelota Festas do Rosario
La segunda semana de octubre trae consigo una nueva edición del Torneo de pelota celebrado con motivo de las Fiestas del Rosario, que tuvieron lugar el pasado fin de semana.
La novedad de este año es la gran celebración del 50.º aniversario del Club Pelota Coruña, por lo que se podrán disfrutar de grandes sorpresas y eventos a lo largo de las jornadas.
Tendrá lugar el Torneo de pelota en las categorías masculinas, femeninas y edad escolar. Además, también se podrá participar en el Frontón Cidade Deportiva A Torre.
Fiestas en O Ventorrillo
O Ventorrillo celebra este fin de semana sus fiestas y lo hará con un mural de un ilustre vecino: Pucho Boedo. La fachada del edificio que se ubica a las espaldas de la estatua del artista está siendo pintada por Primo Rodríguez, que se ha encargado de inmortalizar al cantante. Más allá de esto, las fiestas inlcuyen una amplia e interesante programación:
Jueves, 9 de octubre
- 21:00 horas - Concierto de Colorado
Viernes, 10 de octubre
- 17:00 horas - Pasacalles con Os Viqueiras
- 19:30 horas - Ofrenda floral a Pucho Boedo
- En el Centro Cívico A Silva con Xurxo Souto
- 20:30 horas - Pregón a cargo de María García Neto
- 22:00 horas - Verbena con la orquesta Los Satélites
- 00:30 horas -Sesión DJ con Keys DJ y BY.KOKKEE
Sábado, 11 de octubre
- 11:00 horas - O Mercado do Vento
- Mercadillo de artesanos
- 12:15 horas - Son do Vento
- Contacontos infantil
- Música en directo polo autor Ernesto Coella e interpretado por Hugo Dopazo
- 12:14 horas - Miña Xoia
- Asociación Espadana Tradicional
- Grupo de pandeiretas de la A.VV. Ventorillo
- 13:15 horas - Revolta Swing
- Exhibición de baile Swing e Lindy Hop a cargo de la Asociación Revolta Swing
- 13:45 horas - Sesión vermú con Xilo e Carlos
- 15:30 horas - Sesión vermú infinita con BY.KOKKEE
- 18:30 horas - Exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada
- Academia de espada
- 19:00 horas - Actuación del coro Somos Voces
- 20:00 horas - Concurso de karaoke gestionado por BY.KOKKEE
- 22:00 horas -Entrega de premios a los ganadores y ganadoras del concurso de Dibujo y Redacción
- Verbena con la orquesta seleccionada
- 23:30 horas - Actuación de Iván es Juan
Domingo, 12 de octubre
- 10:00 horas - Pasacalles Espadana Tradicional
- 12:30 horas - Santa Misa en la Parroquia del Pilar
- Procesión por las calles del barrio
- 13:00 horas - Exhibición de sevillanas. A cargo de Triana
- 13:30 horas - Sesión vermú con Aixa Romay. Cantante finalista en Tú sí que vales y participante en el programa de La Voz
Sesión de tardeo en el bar O'Culto - Sinvergüenza
El sábado 11 regresa una de las jornadas más exitosas del tardeo coruñés en el bar O'Culto: Sinvergüenza, apodado también como el mejor tardeo de Ibiza.
Desde las 16:00 horas se podrá disfrutar de las sesiones de los mejores DJs para revivir los hits musicales de los años 90 e inicios de los 2000. La jornada se completará con diferentes regalos y muchísimas más sorpresas.
La entrada será gratuita.
Fútbol: Dépor Abanca vs DUX Logroño
El sábado 11 a las 19:00 horas las bufandas blanquiazules se volverán a levantar en el Estadio de Riazor con motivo del partido de la Liga Profesional Femenina de Fútbol que hará que se enfrenten el Dépor Abanca y el DUX Logroño.
Representación de He aquí un acto romántico
El ciclo conocido como Danza a Escena vuelve al Teatro Rosalía el sábado 11 a las 20:30 horas con una nueva obra de Richard Mascherin: He aquí un acto romántico.
Es una pieza de danza teatral que reinterpreta el amor con una doble clara. Por un lado intoxica y pone en peligro, mientras que por otro, fortalece y vivifica.