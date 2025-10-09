¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Mercado das Nubes, Duki, fiestas de barrio y mucho más

¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Mercado das Nubes, Duki, Mora y mucho más

La segunda semana de octubre se presenta con una serie de citas musicales que no dejarán a nadie indiferente: el clásico folk de Milladoiro, Mora con su fresco sonido urbano y DUKI, el rapero argentino que acumula grandísimos hits mundiales.

Otros eventos relevantes de estos días serán el Mercado das Nubes o el Torneo de pelota de las Fiestas del Rosario. Finalmente, cerraremos el fin de semana con un partido del Dépor Abanca en el Estadio Riazor.

Conciertos del fin de semana

Duki traerá EL Ameri World Tour a Galicia el 12 de octubre de 2025 Instagram

Durante estos días podremos disfrutar de una gran variedad de espectáculos musicales para todos los gustos. Desde música clásica, pasando por el sonido urbano más actual y terminando con el clásico folk gallego.

Este fin de semana llegará a los escenarios herculinos uno de los artistas más esperados del 2025: Duki, el rapero argentino que ha conseguido conquistar al público internacional, derribando las barreras del lenguaje.

La cita musical del gran rapero argentino tendrá lugar el domingo 12 a las 21:00 horas en el escenario del Coliseum, donde se subirá con motivo de su Ameri World Tour. Las entradas del autor de She Don't Give a Fo ya se encuentran agotadas.

Otro importante concierto del fin de semana tendrá lugar tan solo unos días antes, pues Mora actuará en el Coliseum el jueves 9 a las 21:00 horas. Este artista puertorriqueño, conocido por sus éxitos Bandida o Tema de Jory, presentará su gira Lo mismo de la otra vez. Las entradas también se encuentran agotadas.

Tampoco podía faltar la sección sinfónica y folclórica. Por un lado, la Filarmónica de Cámara de Colonia presentará un gran concierto de Mozart, Vivaldi y otros grandes compositores clásicos. Tendrá lugar el jueves 9 a las 20:30 horas en el Fórum Metropolitano.

Para finalizar, el Teatro Colón reanuda su ciclo de Folk no Colón con una agrupación tan emblemática como atemporal: Milladoiro. El sábado 11 a las 20:30 horas serán los encargados de animar el escenario con su Muiñeira da Chantada.

Proyecciones del fin de semana

Cartel de uno de los filmes que se proyectarán este fin de semana en el Fórum Metropolitano

Durante este fin de semana continuaremos con la nueva programación de proyecciones cinematográficas del mes de octubre.

Por un lado, el CGAI seguirá celebrando el centenario de Maurice Pialat, un ciclo que ya había iniciado el mes de septiembre. Como novedad de este nuevo mes, se podrá disfrutar de varias sesiones que harán una Retrospectiva del cineasta Travis Wilkerson.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 9 a las 20:30 horas - 1981-1983: una crónica política

a las 20:30 horas - Viernes 10 a las 18:00 horas - Police de Maurice Pialat

a las 18:00 horas - de Maurice Pialat Viernes 10 a las 20:30 horas - Silent Across Disputed Borders de Erin Wilkerson y Aura Aurelia

a las 20:30 horas - de Erin Wilkerson y Aura Aurelia Sábado 11 a las 18:00 horas - 1982: una crónica cultural

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

HåNDERING AV UDøDE (Descansa en paz) de Thea Hvistendahl - Jueves 9 y viernes 10 a las 20:00 horas, sábado 11 a las 17:30 y 20:00 horas.

(Descansa en paz) de Thea Hvistendahl - y a las 20:00 horas, a las 17:30 y 20:00 horas. The Lost Daughter (La hija oscura) de Gustav Möller - Jueves 9 y viernes 10 a las 20:00 horas, sábado 11 a las 17:30 y 20:00 horas.

Mercado das Nubes

Cartel de la edición 2025 del Mercado das Nubes

El conocido Mercado das Nubes vuelve, un año más, al Mercado Municipal de San Agustín durante el segundo fin de semana de octubre. Para ser más exactos, podrá visitarse desde el viernes 10 hasta el domingo 12.

Todo aquel que se desee pasar por este emblemático mercado podrá encontrar grandes ofertas y productos únicos de ropa, artesanía, complementos, decoración, arte, literatura... Y mucho más.

Además, para ambientar las jornadas, habrán preparados varios puestos gastronómicos. Como novedad, el Mercado das Nubes oferta la experiencia gastronómica de La tapa del mercado con Estrella Galicia.

Se podrán degustar deliciosas tapas con Chisco Jimenez de Culuca (sábado 11) y Álvaro Victoriano de Bar 23 (domingo 12).

XXIV edición del Torneo de pelota Festas do Rosario

Cartel de la edición 2025 del Torneo de pelota de las Fiestas del Rosario

La segunda semana de octubre trae consigo una nueva edición del Torneo de pelota celebrado con motivo de las Fiestas del Rosario, que tuvieron lugar el pasado fin de semana.

La novedad de este año es la gran celebración del 50.º aniversario del Club Pelota Coruña, por lo que se podrán disfrutar de grandes sorpresas y eventos a lo largo de las jornadas.

Tendrá lugar el Torneo de pelota en las categorías masculinas, femeninas y edad escolar. Además, también se podrá participar en el Frontón Cidade Deportiva A Torre.

Fiestas en O Ventorrillo

Imagen del mural urbano de Pucho Boedo. Cedida.

O Ventorrillo celebra este fin de semana sus fiestas y lo hará con un mural de un ilustre vecino: Pucho Boedo. La fachada del edificio que se ubica a las espaldas de la estatua del artista está siendo pintada por Primo Rodríguez, que se ha encargado de inmortalizar al cantante. Más allá de esto, las fiestas inlcuyen una amplia e interesante programación:

Jueves, 9 de octubre

21:00 horas - Concierto de Colorado

Viernes, 10 de octubre

17:00 horas - Pasacalles con Os Viqueiras

19:30 horas - Ofrenda floral a Pucho Boedo

En el Centro Cívico A Silva con Xurxo Souto

20:30 horas - Pregón a cargo de María García Neto

22:00 horas - Verbena con la orquesta Los Satélites

00:30 horas -Sesión DJ con Keys DJ y BY.KOKKEE

Sábado, 11 de octubre

11:00 horas - O Mercado do Vento Mercadillo de artesanos

12:15 horas - Son do Vento Contacontos infantil Música en directo polo autor Ernesto Coella e interpretado por Hugo Dopazo

12:14 horas - Miña Xoia Asociación Espadana Tradicional Grupo de pandeiretas de la A.VV. Ventorillo

13:15 horas - Revolta Swing Exhibición de baile Swing e Lindy Hop a cargo de la Asociación Revolta Swing

13:45 horas - Sesión vermú con Xilo e Carlos

15:30 horas - Sesión vermú infinita con BY.KOKKEE

18:30 horas - Exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada Academia de espada

19:00 horas - Actuación del coro Somos Voces

20:00 horas - Concurso de karaoke gestionado por BY.KOKKEE

22:00 horas -Entrega de premios a los ganadores y ganadoras del concurso de Dibujo y Redacción Verbena con la orquesta seleccionada

y 23:30 horas - Actuación de Iván es Juan

Domingo, 12 de octubre

10:00 horas - Pasacalles Espadana Tradicional

12:30 horas - Santa Misa en la Parroquia del Pilar

en la Parroquia del Pilar Procesión por las calles del barrio

13:00 horas - Exhibición de sevillanas. A cargo de Triana

13:30 horas - Sesión vermú con Aixa Romay. Cantante finalista en Tú sí que vales y participante en el programa de La Voz

Sesión de tardeo en el bar O'Culto - Sinvergüenza

Cartel de una nueva sesión del tardeo coruñés 'Sinvergüenza'

El sábado 11 regresa una de las jornadas más exitosas del tardeo coruñés en el bar O'Culto: Sinvergüenza, apodado también como el mejor tardeo de Ibiza.

Desde las 16:00 horas se podrá disfrutar de las sesiones de los mejores DJs para revivir los hits musicales de los años 90 e inicios de los 2000. La jornada se completará con diferentes regalos y muchísimas más sorpresas.

La entrada será gratuita.

Fútbol: Dépor Abanca vs DUX Logroño

Un lance del Dépor Abanca contra el Madrid CFF. @RCDeportivoFem

El sábado 11 a las 19:00 horas las bufandas blanquiazules se volverán a levantar en el Estadio de Riazor con motivo del partido de la Liga Profesional Femenina de Fútbol que hará que se enfrenten el Dépor Abanca y el DUX Logroño.

Representación de He aquí un acto romántico

Cartel de la obra 'He aquí un acto romántico'

El ciclo conocido como Danza a Escena vuelve al Teatro Rosalía el sábado 11 a las 20:30 horas con una nueva obra de Richard Mascherin: He aquí un acto romántico.

Es una pieza de danza teatral que reinterpreta el amor con una doble clara. Por un lado intoxica y pone en peligro, mientras que por otro, fortalece y vivifica.