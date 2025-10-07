Martiño Rivas (40) tira de retranca gallega para confesar por qué no tiene novia: "Quiero ahorrar"

Martiño Rivas (A Coruña, 1985), es uno de los actores gallegos más populares a nivel nacional e internacional. Conocido por su popular papel de Marcos en la serie de El Internado (2007-2010) de Antena 3, o el de Carlos Cifuentes en Las Chicas del Cable (2017-2020) de Netflix, en Galicia muchos lo recuerdan por su debut en Mareas Vivas (1998-2002) de la TVG.

Aunque es actor por naturaleza, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda. Hace poco se le vio en el desfile de Jaquemus, pero meses antes ejerció de imagen para Zara Man. Es uno de los rostros más queridos y son varios los periodistas interesados en su vida privada.

"Estoy fuera del mercado"

Así fue la respuesta de un irónico Martiño Rivas a las preguntas de los periodistas sobre su vida sentimental, mientras él solo iba a ver una función de teatro. Tirando de retranca gallega, como no podía ser de otra forma, dejó boquiabiertos a todos los presentes con sus respuestas.

"¿Cómo se liga más, de actor o de modelo?", le preguntó uno de los periodistas. A lo que él respondió, sin cortarse un pelo: "Yo estoy fuera del mercado". "¿Tienes tu corazón cerrado?, le pregunta otra reportera.

En este momento, Martiño duda, pero finalmente ofrece una respuesta un tanto irónica de la que, quizá, algunos no entendieron su trasfondo: "Estoy en un momento que no quiero gastar dinero. Estoy llevando una vida muy austera, ¿vale? Entonces no quiero saber nada de nadie".

Podría decirse que el actor tiró de la ironía que caracteriza a los gallegos para no contestar, pero a su vez hacer creer que sí. "¿En serio? ¿Es porque no quieres gastar dinero por lo que no tienes pareja?", insistió el periodista.

Martiño siguió a lo suyo: "¿No te parece bien? Tú tendrás tus motivos, yo estoy en esas ahora mismo. Quiero ahorrar", dijo contundente.

"¿Si tuvieses que decir una cualidad que tuviese tu pareja perfecta cuál sería?", prosiguió la reportera ante un impasivo Martiño. "Me estás haciendo preguntas muy complicadas", dijo con ironía. Y añadió: "No sé nada, yo solo he venido a ver una función de teatro", finalizó mientras se marchaba.