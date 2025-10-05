Mari Carmen Martínez, vecina de Os Mallos en A Coruña: "Cada día en el barrio era una aventura"

Para conocer un barrio, hay que conocer a su gente. A sus 66 años, Mari Carmen Martínez, ha vivido toda su vida en Os Mallos en A Coruña, en la casa familiar situada en el corazón del barrio, en la calle Ángel Senra. "Nací en el mismo edificio donde vivo", dice.

En los años 50, Os Mallos recibió un gran éxodo de población rural llegada de las afueras de la ciudad para trabajar. "Siempre fue un barrio obrero", señala Mari Carmen. Al principio, la mayoría trabajaba en los muelles y en la estación de ferrocarril, como su padre. Poco a poco, el barrio se fue urbanizando hasta convertirse en lo que es hoy.

Sin embargo, Mari Carmen asegura que con los años se ha perdido parte de su esencia. "Antes los vecinos nos conocíamos y vivíamos como si fuésemos un clan", dice entre risas. "Ahora es más individualista: si se muere un vecino, casi ni te enteras, pero el estilo de vida también cambió", añade.

Recuerda con cariño su infancia en el barrio. "Cada día era una aventura. Todos los niños nos conocíamos y salíamos a jugar juntos por la calle", recuerda. Hoy, señala, muchas familias que se mudan son de fuera o de otras partes de la ciudad: "También hay mucha gente mayor".

Sobre la reciente reputación de Os Mallos, esta vecina niega que sea un punto conflictivo. "Siempre hubo peleas como en otros barrios de la ciudad; los que vivimos aquí sabemos que ocurren todos los días", explica.

De hecho, comenta que en la calle Diego Delicado empezó Don José Jiménez de Llano, fundador de La Obra de la Señora, con un local donde al principio recogía a la gente que salía de la cárcel para hacer actividades. "Convivíamos todos perfectamente y jamás dieron la nota", cuenta.

También Mari Carmen piensa con cariño en el antiguo Cine Alfonso Molina: "Era genial porque te dejaban entrar a ver las películas para mayores de 18. Antes de ir a la sala, pasábamos por la Iglesia de San Nicolás para ver la cartelera", cuenta.

"Faltan lugares de encuentro"

Cuando era niña la zona de Ángel Senra estaba llena de leiras y campos. "Hoy tenemos muchos servicios, pero nos faltan lugares de encuentro y espacios verdes; solo tenemos el parque de Vioño cerca, que antes eran casas con huertas", dice Mari Carmen.

En la actualidad, el barrio se ve afectado por las obras de la Nueva Estación Intermodal, algo que esta vecina percibe sobre todo en el aparcamiento: "Hay mucho problema de aparcamiento, y cuando terminen las obras, seguirá siendo así, ya que los parkings serán de pago". Esto afecta a muchos vecinos. Los edificios antiguos no cuentan con garaje y varias calles son peatonales.

Lo cierto es que Os Mallos siempre ha contado con comercios y locales de hostelería. Mari Carmen recuerda que, cuando era adolescente, había locales nocturnos, como enfrente de donde se encuentran los juzgados: "Recuerdo que venía gente de otros barrios y que a veces había peleas por defender a la gente de tu barrio", cuenta Mari Carmen.

Hoy el barrio cuenta con varias asociaciones de comerciantes que organizan actividades durante todo el año: "Hacen todos los años el Samain para los niños con una ruta del Truco o Trato por los comercios ". Sin embargo, Mari Carmen concluye con que "echan de menos algún espacio para la chavalada", como pistas deportivas o un espacio juvenil.