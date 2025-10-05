Estos son los grandes conciertos y eventos de octubre 2025 que acogerá A Coruña

El mes de octubre se iniciará con la Conexión Maker Fair Galicia, donde se reunirán algunas de las personalidades más importantes de la innovación y tecnología gallega.

Más adelante, disfrutaremos de grandes eventos de ocio y cultura, como los conciertos de DUKI y Antonio Orozco, Galicia Ilusiona, el campeonato de surf King and Queen of the bay y una gran variedad de espectáculos que no dejarán indiferente a nadie.

Conciertos del mes

El cantante argentino Duki en una foto de archivo. Ricardo Rubio / EP

A lo largo del mes de octubre, las salas y teatros de la ciudad heculina se llenarán de artistas de reconocimiento nacional e internacional.

Desde el folk gallego de Milladoiro, pasando por el estilo clásico de Antonio Orozco y su Devuélveme la vida, y terminando en el rap argentino del internacional DUKI.

Esta es la lista de Quincemil de los conciertos imprescindibles de octubre:

El sábado 11 vuelve el ciclo bautizado como Folk no Colón de la mano de Milladoiro. Comenzará a las 20:30 horas y supondrá una de las citas musicales más importantes del mes, pues el Teatro Colón se llenará del inconfundible sonido del folk gallego.

El domingo 12 a las 21:00 horas llega a los escenarios del Coliseum nada más y nada menos que DUKI, el rapero argentino, autor de grandísimos éxitos como She Don't Give A Fo, Goteo y Hablamos Mañana (ft. Bad Bunny).

El sábado 18 llegará al Coliseum el cantautor Antonio Orozco, quien regresa a los escenarios por todo lo alto con su tour nacional La gira de mi vida, que celebrará también el lanzamiento de su nuevo álbum: El Tiempo No Es Oro (2025).

El domingo 19 el Coliseum se convertirá a las 21:00 horas en el escenario de Manuel Turizo, una de las voces de la música urbana más sonadas de la actualidad, autor del gran éxito internacional La Bachata (2023).

Por último, el sábado 25 será el turno de Santiago Auserón de animar con su música los teatros herculinos. En esta ocasión, A Coruña Live Xperience trae a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera el gran espectáculo del ex miembro de Radio Futura.

8 de octubre: Jornada Conexión Maker Fair Galicia 2025

Cartel de la Maker Fair Galicia 2025

El miércoles 8 a partir de las 12:00 horas en la Cidade das TIC tendrá lugar el evento de Conexión Maker Faire Galicia, que tiene como principal objetivo conectar talento, tecnología e innovación industrial desde Galicia.

Se podrá asistir a varias charlas y mesas redondas de personalidades reconocidas dentro del mundo de las tecnologías, como Carmen Pumariño -presidenta de Startup Galicia-, Antonio Rodríguez del Corral -presidente del Clúster TIC Galicia- o Pilar Vilar.

La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace. Se podrá asistir de manera gratuita, pero se requerirá de inscripción previa.

16 y 17 de octubre: Gran Gala Internacional Galicia Ilusiona

Cartel de la edición 2025 de Galicia Ilusiona

El evento de magia en directo más importante de España llega, un año más, al Teatro Colón de la ciudad herculina.

Este año celebramos la cuarta edición de Galicia Ilusiona, el Festival Mundial de Ilusionismo. Nuevamente, toda la familia podrá disfrutar de los espectáculos de algunos de los magos más importantes de la escena internacional.

Los invitados de la IV edición de Galicia Ilusiona:

Mago Murphy (Madrid), quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro guía por este gran espectáculo de ilusionismo.

quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro por este gran espectáculo de ilusionismo. Seimei (Corea del Sur), que trae el ilusionismo asiático hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada.

que trae el hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada. Nacho Samena (Galicia) es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de música y destreza manual.

es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de y David Burlet (Francia) llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de malabares y magia dejará a todo el público boquiabierto.

llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de y dejará a todo el público boquiabierto. La Compañía Mag Edgard (Barcelona) está puesta por 8 artistas que crearán una escenografía única, que caminará entre la infancia y los sueños.

Las entradas todavía están a la venta desde 15,60 euros en Ataquilla.com. ¡No te pierdas esta oportunidad de asistir a un espectáculo de ilusionismo inolvidable!

18 de octubre: El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

Cartel del espectáculo de 'El Lago de los Cisnes' del Ballet de Kiev

El reconocido Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk llegará con su gira del espectáculo de El Lago de los Cisnes hasta el Palacio de la Ópera.

Las entradas tienen un valor de 40,38 euros. Por la venta de cada una de estas, se hará una donación de 1 euro a UNICEF para apoyar el trabajo de la ONG a favor de Ucrania.

18, 19 y 20 de octubre: Campeonato Open España de Surf - King and Queen of the bay

Cartel de la nueva edición del Campeonato de Surf 'King and Queen of the Bay'

Este octubre, desde el sábado 18 hasta el lunes 20, podremos disfrutar de la gran fiesta del surf: King and Queen of the bay.

Será un evento deportivo que se celebrará en la bahía de Orzán, más concretamente en la playa del Matadero. Además del campeonato -que celebrará categorías tanto masculinas como femeninas- se podrá asistir a charlas de surf, exposiciones de fotos, bautizos de surf y mucho más.

La agenda completa de este evento se puede consultar en el siguiente enlace.

Desde el 23 hasta el 26 de octubre: Salón MotorCasión 2025

Cartel de la edición 2025 de MotorCasión

Este año podremos asistir a la XXIX edición del tradicional salón MotorCasión, que se celebrará desde el jueves 23 hasta el domingo 26. Una cita que ningún amante del motor se podrá perder.

Se instalará nuevamente en EXPOCoruña, ocupando aproximadamente 13.000 metros cuadrados y un total de 700 coches expuestos, todos pertenecientes a los mejores concesionarios de la comarca.

Las entradas estarán a la venta en taquilla a lo largo de la celebración del evento.

24 de octubre: La vida regulinchi de Daniel Fez

El nuevo espectáculo de Daniel Fez: 'La vida regulinchi'

No podían faltar los espectáculos de humor en directo. El viernes 24 podremos disfrutar de las mejores ocurrencias de la nueva sensación de TikTok: Daniel Fez.

Se subirá al escenario del Teatro Ágora a las 20:00 horas para reflexionar sobre el amor, los videotutoriales o sobre La vida regulinchi.

Las entradas están a la venta desde 19,60 euros en Ataquilla.com

25 de octubre: Monólogo de Maru Candel

Cartel del nuevo show de Maru Candel

El sábado 25, justo un día después de la visita de Daniel Fez, nos visitará una de las colaboradoras más míticas de Comedy Central y Las Noches del Club de la Comedia.

Maru Candel llega al escenario de la sede Afundación para presentar desde las 20:00 horas su nuevo monólogo, una fresca y cercana obra de humor que fusionará stand up, música e improvisación.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 22 euros.

25 y 26 de octubre: ExpoBEC Feria de Bodas y Comuniones Galicia

Cartel de la edición 2025 de la ExpoBEC Feria de Bodas y Comuniones Galicia

El sábado 25 y el domingo 26 podremos asistir a la gran Feria de Bodas y Comuniones en Galicia: ExpoBEC.

Serán dos jornadas completas en PALEXCO donde más de 50 empresas dedicadas a comuniones y bodas asistirán a todas aquellas personas que estén organizando algunas de estas celebraciones.

El horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

Desde el 29 hasta el 31 de octubre: Representación teatral de Escenas de la vida conyugal

La obra 'Escenas de la vida conyugal' será una de las últimas obras representadas en octubre

La representación teatral protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra llegará a finales de octubre a los escenarios del Teatro Colón.

La obra Escenas de la vida conyugal relata una serie de escenas que tienen que ver con el matrimonio y posterior relación de Juan y Mariana tras su divorcio. Es un espectáculo atemporal que sirve de reflexión de los problemas maritales de la actualidad.

Se podrá disfrutar los días 29, 30 y 31 de este mes a partir de las 20:00 horas. Las entradas ya se encuentran agotadas.