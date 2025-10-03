Ofrecido por:
Estos son los grandes conciertos de A Coruña este mes de octubre 2025
El décimo mes del año se estrena con grandes fechas musicales en la ciudad herculina. A lo largo de octubre, se subirán a nuestros escenarios Coque Malla, DUKI, Manuel Turizo y muchos más
Podría interesarte: Andy y Lucas cancelan su concierto en A Coruña este domingo en el Palacio de la Ópera
Los grandes espectáculos musicales no han finalizado en septiembre. La llegada del mes de octubre anuncia trae consigo grandes artistas internacionales y nacionales, quienes darán conciertos inéditos en los escenarios coruñeses.
Desde el legendario autor del No puedo vivir sin ti, Coque Malla; pasando por el grandísimo rapero argentino DUKI; siguiendo por el bachateo de Manuel Turizo; y terminando con un gran concierto de la banda sonora de Morricone, Zimmer y Williams. En Quincemil te lo contamos todo.
4 de octubre: Coque Malla
Uno de los primeros grandes concierto del mes de octubre tendrá lugar el 4 de octubre a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera y tendrá al mismísimo Coque Malla -actor, cantante y ex líder de Los Rebeldes- como protagonista.
En esta gira nacional -que celebra su 40 aniversario- el autor hará un recorrido de su trayectoria musical, rememorando algunos de sus mayores éxitos, como No puedo vivir sin ti, Guárdalo (de la banda de Los Ronaldos) o Me dejó marchar.
Las entradas se pueden conseguir desde 44,01 euros en Ataquilla.com
9 de octubre: Mora
El jueves 9 de octubre llega al Coliseum el reconocido artista puertorriqueño, Mora, arquitecto y colaborador de legendarios hits de la música urbana actual. Su show dará inicio a las 21:00 horas con su gira de 2025: Lo mismo de la otra vez.
Su salto definitivo a la fama llegó gracias a sus colaboraciones con Bad Bunny y Myke Towers en el año 2017. Desde entonces, su música no ha dejado de sonar mundialmente. Es autor de grandes temas, como Noche loca o el remix de Pensabas, junto a Eladio Carrión, Brray y Joyce Santana.
Las últimas entradas se pueden conseguir en vivaticket.es desde 121 euros. ¡Date prisa, ya que quedan pocas!
11 de octubre: Milladoiro
El sábado 11 de octubre vuelve el ciclo bautizado como Folk no Colón a los escenarios de esta emblemática sala de conciertos y espectáculos. Comenzará a las 20:30 horas y supondrá una de las citas musicales más importantes del mes.
Milladoiro es uno de los grupos de folclore gallego más reconocidos de la actualidad. En este concierto, interpretarán algunos de sus temas más aclamados, como Muiñeira da Chantada, Brincadeiro o Invernía, para celebrar sus 45 años de trayectoria musical.
Las entradas para este espectáculo están a la venta en Ataquilla.com desde 19,60 euros.
12 de octubre: DUKI
La fecha más esperada del mes de octubre será el domingo 12, pues quien llega al escenario del Coliseum es nada más y nada menos que DUKI, el rapero argentino, autor de grandísimos éxitos como She Don't Give A Fo, Goteo y Hablamos Mañana (ft. Bad Bunny).
Se subirá a los escenarios herculinos como parte de su DUKI, AMERI WORLD TOUR, que dará inicio a las 21:00 horas y supondrá una cita exclusiva que ninguno de sus fans se podrá perder.
Las entradas ya se encuentran completamente agotadas.
18 de octubre: Antonio Orozco
El sábado 18 de octubre llegará al Coliseum el cantautor Antonio Orozco, quien regresa a los escenarios por todo lo alto con su tour nacional La gira de mi vida, que celebrará también el lanzamiento de su nuevo álbum: El Tiempo No Es Oro (2025).
Su show dará inicio a las 22:00 horas y será un maravilloso recorrido musical por todos los éxitos de sus 25 años de carrera, que reúnen emblemáticos temas de la música española como Devuélveme la vida, Mi héroe o Dicen.
Las últimas entradas todavía están a la venta en Ataquilla.com desde 45,36 euros.
19 de octubre: Manuel Turizo
La otra gran cita del mes será el domingo 19 de octubre, pues esta vez el Coliseum se convertirá a las 21:00 horas en el escenario de Manuel Turizo, una de las voces de la música urbana más sonadas de la actualidad, autor del gran éxito internacional La Bachata (2023).
El artista colombiano se embarca en el 201 Tour con motivo del lanzamiento de su álbum homónimo. A lo largo de esta gira, Manuel Turizo presentará un formato híbrido entre concierto y espectáculo, ya que el escenario del Coliseum se convertirá en su Apartamento 201.
Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 37,80 euros.
24 de octubre: The Dire Straits Experience
El viernes 24 de octubre llegará a la ciudad herculina el espectáculo de The Dire Straits Experience, que tendrá lugar en el Coliseum a las 21:00 horas.
Este reconocido show nace cuando uno de los míticos miembros de la banda inglesa de The Dire Straits, Chris White, resucita las mejores canciones de Mark Knopfler bajo un formato sinfónico que emocionará a todos sus fans.
Las entradas se pueden conseguir desde 64,80 euros en Ataquilla.com
25 de octubre: Santiago Auserón y La Academia Nocturna
El sábado 25 de octubre será el turno de Santiago Auserón de animar con su música los teatros herculinos. En esta ocasión, A Coruña Live Xperience trae a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera el gran espectáculo del ex miembro de Radio Futura.
En esta nueva cita musical, Auserón tocará sus clásicos temas en compañía de su banda: La Academia Nocturna. No pierdas esta oportunidad única de disfrutar de la fusión del rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul.
Las entradas se pueden conseguir desde 38,66 euros en Ataquilla.com
26 de octubre: The Music of Morricone, Zimmer, Williams
El mes de octubre se pondrá el broche de oro con el espectáculo del domingo 26: The Music of Morricone, Zimmer, Williams, una importante cita musical para aquellos apasionados de la banda sonora de las películas.
El concierto dará inicio a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera y presentará en directo, tocado por la Royal Film Concert Orchesta, la banda sonora de E.T., Indiana Jones, Gladiator y Superman, entre otras.
Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 40,70 euros.
Conciertos del mes día a día
- 3 de octubre: Carmen 113 + Victorias en la sala Malavida
- 3 de octubre: Biznaga en la sala Playa Club
- 3 de octubre: Santo Rostro + Banda Invitada en La Disfrutona del Orzán
- 3 de octubre: Pauline en La Playa en la sala Garufa
- 4 de octure: Anier en la sala Pantalán
- 4 de octubre: Coque Malla en el Palacio de la Ópera
- 4 de octubre: Tessa en el Café Tío Ovidio
- 4 de octubre: Alerta + Nucleus en la sala Filomatic
- 4 de octubre: El Mundo de Sofía + Semiconfusas en la Sala Mardi Gras
- 4 de octubre: Elena Zas + Banda en Garufa Club
- 5 de octubre: Andy & Lucas en el Palacio de la Ópera
- 5 de octubre: Grande Amore + Verde Prato en el Teatro Colón
- 5 de octubre: The Impossible World + Cris Regueiro en Sala Garufa
- 9 de octubre: Mora en el Coliseum
- 10 de octubre: Pablo Und Destruktion en la sala Mardi Gras
- 10 de octubre: Shut Thy Guilt + The Blackening + Krime en la sala Filomatic
- 11 de octubre: The Fuzztones + The Smoggers en el Playa Club
- 11 de octubre: Milladoiro en el Teatro Colón
- 11 de octubre: Kitai en La Disfrutona del Orzán
- 11 de octubre: Vanja Sky en la sala Mardi Gras
- 11 de octubre: Rodrigo Ramos en el Café Tío Ovidio
- 11 de octubre: The Benturas en la sala Filomatic
- 12 de octubre: Duki en el Coliseum
- 14 de octubre: Bill Evans & Dave Weckl «VansBand All Stars» en Garufa Club
- 15 de octubre: Lara Wong & Melón Jiménez en Garufa Club
- 17 de octubre: MVRK en la Sala Pelicano
- 17 de octubre: Noite Extrema en la sala Filomatic
- 17 de octubre: Young Yellow Pricks - Arctic Monkeys Tribute en Garufa Club
- 17 de octubre: Puño Dragón en la sala Mardi Gras
- 18 de octubre: Caamaño & Ameixeiras + Sús en el Teatro Colón
- 18 de octubre: Gomz en el Don Giorgio Club
- 18 de octubre: Antonio Orozco en el Coliseum
- 18 de octubre: Al Borde Del Despido + SóS en el Cazuza Music Club
- 18 de octubre: Pölvora en la sala Mardi Gras
- 18 de octubre: Sandra Calderón y Fer Ruiz en Garufa Club
- 18 de octubre: Venalitia en la sala Filomatic
- 18 de octubre: Zavala en el Don Giorgio Club
- 19 de octubre: Quinteto Lunfardo en Garufa Club
- 19 de octubre: Rita Payés + Nacho Faia Lar en el Teatro Colón
- 19 de octubre: Manuel Turizo en el Coliseum
- 24 de octubre: Abbey Road - 'The Beatles Tribute Show' en el Teatro Colón
- 24 de octubre: Parquesvr en la sala Inn Club
- 24 de octubre: The Dire Straits Experience - 'Shiver in the dark' en el Coliseum
- 25 de octubre: Emilio José + Suelen Estar Quartet en el Teatro Colón
- 25 de octubre: Escuchando Elefantes en el Playa Club
- 25 de octubre: Santiago Auserón y La Academia Nocturna en el Palacio de la Ópera
- 25 de octubre: Against The Waves + Crowded en la sala Filomatic
- 25 de octubre: Malevaje en Garufa Club
- 25 de octubre: Piel de Gallina en Garufa Club
- 25 de octubre: Robert Rodrigo Band en la sala Mardi Gras
- 25 de octubre: 'Runaway' - Bon Jovi Tribute en la sala Mardi Gras
- 25 de octubre: Los Barones + Soilrain en la Sala Malavida
- 26 de octubre: The Music Of Morricone, Zimmer, Williams en el Palacio de la Ópera
- 26 de octubre: Sangre de Muérdago en Garufa Club
- 31 de octubre: Clarence Bekker Band en Garufa Club