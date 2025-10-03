Estos son los grandes conciertos de A Coruña este mes de octubre 2025

Estos son los grandes conciertos de octubre 2025 que tendrán lugar en A Coruña

Los grandes espectáculos musicales no han finalizado en septiembre. La llegada del mes de octubre anuncia trae consigo grandes artistas internacionales y nacionales, quienes darán conciertos inéditos en los escenarios coruñeses.

Desde el legendario autor del No puedo vivir sin ti, Coque Malla; pasando por el grandísimo rapero argentino DUKI; siguiendo por el bachateo de Manuel Turizo; y terminando con un gran concierto de la banda sonora de Morricone, Zimmer y Williams. En Quincemil te lo contamos todo.

4 de octubre: Coque Malla

La primera gran cita musical del mes de octubre será Coque Malla Cavea producciones

Uno de los primeros grandes concierto del mes de octubre tendrá lugar el 4 de octubre a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera y tendrá al mismísimo Coque Malla -actor, cantante y ex líder de Los Rebeldes- como protagonista.

En esta gira nacional -que celebra su 40 aniversario- el autor hará un recorrido de su trayectoria musical, rememorando algunos de sus mayores éxitos, como No puedo vivir sin ti, Guárdalo (de la banda de Los Ronaldos) o Me dejó marchar.

Las entradas se pueden conseguir desde 44,01 euros en Ataquilla.com

9 de octubre: Mora

El concierto de Mora será una de las citas musicales más grandes del mes

El jueves 9 de octubre llega al Coliseum el reconocido artista puertorriqueño, Mora, arquitecto y colaborador de legendarios hits de la música urbana actual. Su show dará inicio a las 21:00 horas con su gira de 2025: Lo mismo de la otra vez.

Su salto definitivo a la fama llegó gracias a sus colaboraciones con Bad Bunny y Myke Towers en el año 2017. Desde entonces, su música no ha dejado de sonar mundialmente. Es autor de grandes temas, como Noche loca o el remix de Pensabas, junto a Eladio Carrión, Brray y Joyce Santana.

Las últimas entradas se pueden conseguir en vivaticket.es desde 121 euros. ¡Date prisa, ya que quedan pocas!

11 de octubre: Milladoiro

El grupo folclórico Milladoiro celebrará su 45.º aniversario en el Teatro Colón

El sábado 11 de octubre vuelve el ciclo bautizado como Folk no Colón a los escenarios de esta emblemática sala de conciertos y espectáculos. Comenzará a las 20:30 horas y supondrá una de las citas musicales más importantes del mes.

Milladoiro es uno de los grupos de folclore gallego más reconocidos de la actualidad. En este concierto, interpretarán algunos de sus temas más aclamados, como Muiñeira da Chantada, Brincadeiro o Invernía, para celebrar sus 45 años de trayectoria musical.

Las entradas para este espectáculo están a la venta en Ataquilla.com desde 19,60 euros.

12 de octubre: DUKI

Duki traerá EL Ameri World Tour a Galicia el 12 de octubre de 2025 Instagram

La fecha más esperada del mes de octubre será el domingo 12, pues quien llega al escenario del Coliseum es nada más y nada menos que DUKI, el rapero argentino, autor de grandísimos éxitos como She Don't Give A Fo, Goteo y Hablamos Mañana (ft. Bad Bunny).

Se subirá a los escenarios herculinos como parte de su DUKI, AMERI WORLD TOUR, que dará inicio a las 21:00 horas y supondrá una cita exclusiva que ninguno de sus fans se podrá perder.

Las entradas ya se encuentran completamente agotadas.

18 de octubre: Antonio Orozco

El cantautor Antonio Orozco regresa a los escenarios herculinos con su tour 'La gira de mi vida'

El sábado 18 de octubre llegará al Coliseum el cantautor Antonio Orozco, quien regresa a los escenarios por todo lo alto con su tour nacional La gira de mi vida, que celebrará también el lanzamiento de su nuevo álbum: El Tiempo No Es Oro (2025).

Su show dará inicio a las 22:00 horas y será un maravilloso recorrido musical por todos los éxitos de sus 25 años de carrera, que reúnen emblemáticos temas de la música española como Devuélveme la vida, Mi héroe o Dicen.

Las últimas entradas todavía están a la venta en Ataquilla.com desde 45,36 euros.

19 de octubre: Manuel Turizo

El artista colombiano Manuel Turizo será el siguiente en actuar en el Coliseum

La otra gran cita del mes será el domingo 19 de octubre, pues esta vez el Coliseum se convertirá a las 21:00 horas en el escenario de Manuel Turizo, una de las voces de la música urbana más sonadas de la actualidad, autor del gran éxito internacional La Bachata (2023).

El artista colombiano se embarca en el 201 Tour con motivo del lanzamiento de su álbum homónimo. A lo largo de esta gira, Manuel Turizo presentará un formato híbrido entre concierto y espectáculo, ya que el escenario del Coliseum se convertirá en su Apartamento 201.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 37,80 euros.

24 de octubre: The Dire Straits Experience

La penúltima cita musical del mes será el espectáculo de The Dire Straits Experience

El viernes 24 de octubre llegará a la ciudad herculina el espectáculo de The Dire Straits Experience, que tendrá lugar en el Coliseum a las 21:00 horas.

Este reconocido show nace cuando uno de los míticos miembros de la banda inglesa de The Dire Straits, Chris White, resucita las mejores canciones de Mark Knopfler bajo un formato sinfónico que emocionará a todos sus fans.

Las entradas se pueden conseguir desde 64,80 euros en Ataquilla.com

25 de octubre: Santiago Auserón y La Academia Nocturna

Una de las últimas citas musicales del mes vendrá de la mano de Santiago Auserón

El sábado 25 de octubre será el turno de Santiago Auserón de animar con su música los teatros herculinos. En esta ocasión, A Coruña Live Xperience trae a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera el gran espectáculo del ex miembro de Radio Futura.

En esta nueva cita musical, Auserón tocará sus clásicos temas en compañía de su banda: La Academia Nocturna. No pierdas esta oportunidad única de disfrutar de la fusión del rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul.

Las entradas se pueden conseguir desde 38,66 euros en Ataquilla.com

26 de octubre: The Music of Morricone, Zimmer, Williams

El mes de octubre se cierra de la manera más sinfónica

El mes de octubre se pondrá el broche de oro con el espectáculo del domingo 26: The Music of Morricone, Zimmer, Williams, una importante cita musical para aquellos apasionados de la banda sonora de las películas.

El concierto dará inicio a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera y presentará en directo, tocado por la Royal Film Concert Orchesta, la banda sonora de E.T., Indiana Jones, Gladiator y Superman, entre otras.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 40,70 euros.

Conciertos del mes día a día