¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Coque Malla, Fiestas del Rosario, Mentes Peligrosas...

La primera semana del mes de octubre estará protagonizada por un concierto estelar de Coque Malla. También podremos asistir a la clausura oficial del ciclo Noites do Porto con un espectáculo de Israel Fernández, mientras que en la Ciudad Vieja se celebrarán las Fiestas del Rosario.

Más allá de la música, el espectáculo humorístico Mentes Peligrosas regresará a la ciudad herculina. Tampoco podremos pasar por alto los diferentes eventos deportivos del fin de semana, como la Carrera Popular Coruña 10 o el Rallye Rías Altas Histórico.

Conciertos del fin de semana

Coque Malla Cavea producciones

El inicio del mes de octubre trae consigo una amplia variedad de citas musicales a lo largo de la ciudad herculina. Desde el jueves 2 hasta el domingo 5, diferentes salas y teatros de A Coruña acogerán conciertos para todos los gustos.

Tras la reciente cancelación del concierto del dueto gaditano Andy & Lucas, el gran concierto de este fin de semana será el de Coque Malla, que tendrá lugar el sábado 4 en el Palacio de la Ópera.

El cantautor español, conocido por el himno musical No puedo vivir sin ti, le regalará a sus fans gallegos un concierto inédito por su 40.º aniversario de trayectoria musical.

Otros conciertos relevantes del fin de semana tendrán lugar el jueves 2 en la sala Garufa, donde Tommy Castro & The Painkillers presentarán su nuevo álbum Closer to de Bone; o el viernes 3 en la sala Mala Vida, que se llenará de la música de Carmen113 y Victorias gracias a la gira Vibra Mahou.

Una vez entrado el fin de semana, el sábado 4, Anier regresará a los escenarios dando un concierto inédito en la sala Pantalán, donde presentará DUSKDOWN.

Finalmente, cerraremos la primera semana de octubre el domingo 5 con un espectáculo gratuito de Verde Prato y Grande Amore bajo el ciclo Tándem del Teatro Colón.

Festival Intersección 2025

Cartel de la edición 2025 del Festival Intersección de cine en A Coruña

Desde el domingo pasado, diferentes salas de cine de la ciudad herculina han podido disfrutar de una nueva edición del Festival Intersección, también conocido como el Festival Internacional de Cine de A Coruña.

Durante este fin de semana podremos asistir a la clausura de este festival de cultura y ocio que dentro de su programa incluye más de cien títulos de proyecciones experimentales divididos en dos secciones: Todo o que herdamos y Miradas Diversas.

Además, el viernes 3 se podrá disfrutar de una retrospectiva de Travis Wilkerson en la Filmoteca de Galicia: Did you wonder who fired the gun.

Como parte de las actividades complementarias del festival, podremos asistir a diferentes talleres temáticos y se podrá recurrir al espacio Nexus, que busca impulsar y apoyar la industria audiovisual gallega.

Para más información se puede vistar su página web.

Fiesta Intercampus

Cartel de una nueva edición de la Fiesta Intercampus del curso universitario 2025-26

El día de hoy, jueves 2, iniciaremos el mes universitario con una gran fiesta en la sala Pelícano. El Festival Intercampus llegará pisando con fuerza para presentar los sets de diferentes DJs, quienes harán bailar a todos hasta altas horas de la madrugada.

Algunos de los DJs invitados serán Alex Martini, Pawly, Sote, Tuxiro y Mark Deluxe. ¡No te pierdas esta oportunidad única! Es una de las fiestas universitarias más exclusivas de Galicia.

Noites do Porto

Cartel del 5.º aniversario del ciclo de conciertos de Noites do Porto

El festival bautizado como Noites do Porto se lució un año más para presentar casi dos semanas de la mejor combinación de jazz, flamenco y hip-hop.

Tras una intensa semana de conciertos en diferentes salas de la ciudad herculina, llegamos al fin de este ciclo musical que ha reunido público de todas las edades y gustos.

El día de hoy, jueves 2, llegará Israel Fernández al Teatro Colón a las 21:00 horas para clausurar oficialmente el ciclo de Noites do Porto con su inconfundible metal gitano.

Será una de las citas musicales más esperadas de esta edición, que tendrá como protagonista el sonido flamenco y el cante de un artista que ha enamorado a varias generaciones.

Rallye Rías Altas Histórico

Cartel de la edición 2025 del Rallye Rías Altas Histórico

El viernes 3 y sábado 4 tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes del mes para todos aquellos amantes del motor.

El Rallye Rías Altas Histórico estará dividido en 5 tramos diferentes, 115 kilómetros - ambos cronometrados- y 1 etapa que recorrerá las carreteras de A Coruña, Aranga, Irixoa, Monfero y Paderne.

El viernes 3 se llevarán a cabo las verificaciones técnicas de 10:30 a 15:30 horas la ceremonia de salida tendrá lugar en la Plaza de María Pita a las 18:00 horas.

El sábado 4 empezará con la primera jornada de salida a las 08:30 horas en la zona asistencial de Piadela. El evento finalizará alrededor de las 20:00 horas, que será también cuando se realice la entrega de premios.

Fiestas de la Virgen del Rosario 2025

Cartel de la edición 2025 de las Fiestas del Rosario

Desde el viernes 3 hasta el domingo 5 tendrá lugar una de las fiestas patronales más importantes de la ciudad herculina. Tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de un amplio repertorio de actividades que inundarán las calles de la Ciudad Vieja.

Desde los conciertos de Amizades, MU2 o la Banda Municipal de A Coruña, pasando por diversas sesiones vermú, hasta un espectáculo de magia inédito con el Mago Román. Serán tres días completos de celebraciones.

La programación completa de estas fiestas se puede consultar en la agenda de Quincemil.

Espectáculos de teatro del fin de semana

Pablísimo inaugura el ciclo otoñal de 2025 en el Fórum Metropolitano

Ahora que el otoño ha entrado oficialmente en A Coruña, no nos podremos perder los diferentes ciclos otoñales que presentarán diferentes teatros de la ciudad herculina.

Uno de los más conocidos es el Todo público outono del Fórum Metropolitano, que durante este fin de semana traerá a Pablísimo hasta sus escenarios.

En Quincemil hemos hecho una selección de los espectáculos teatrales más relevantes del fin de semana, ideales para disfrutar con toda la familia o en compañía de amigos:

Sábado 4 a las 18:00 horas en el Fórum Metropolitano - El gran actor Pablísimo celebra sus 25 años de trayectoria con la obra Gabinete Mirabilia , inspirada en los cuartos de las maravillas. Un espectáculo ideal para todas las edades.

a las en el - El gran actor celebra sus de trayectoria con la obra , inspirada en los cuartos de las maravillas. Un espectáculo ideal para todas las edades. Sábado 4 a las 20:30 horas en el Teatro del Andamio - La obra de ColectivoCBV bautizada como Menú-do día es una historia para público más maduro que afronta, desde la disidencia y activismo, nuevas realidades capaces de convertir la sociedad en algo más inclusivo.

a las en el - La obra de bautizada como es una historia para público más maduro que afronta, desde la disidencia y activismo, nuevas realidades capaces de convertir la sociedad en algo más inclusivo. Domingo 5 a las 12:30 horas en el Teatro del Andamio - La Compaññia Kicirke presenta Comediante, un show que fusiona la espontaneidad callejera con el clown.¡Dejará a toda la familia al borde de los asientos!

Fútbol: R.C. Deportivo vs U.D. Almería

Escudo del RC Deportivo RC Deportivo

El sábado 4 a las 16:15 horas volvemos a tener cita en el Estadio de Riazor, pues nuestro equipo blanquiazul se enfrentará al U.D. Almería en una nueva jornada de fútbol profesional.

Espectáculo de Tomàs Fuentes - Live at Wembley

El cartel del primer espectáculo de Tomàs Fuentes, co-creador del podcast 'La Ruina'

El sábado 4 a las 20:00 horas el cómico Tomàs Fuentes se presentará en el Teatro Afundación de la ciudad herculina para presentar su primer show en directo, Live at Wembley, una recopilación de sus mejores chistes y sus gags más memorables.

Por supuesto, tampoco faltará un exquisito showcase de las nuevas coreografías del cuerpo de baile que lo acompañó en la Super Bowl. La guinda del pastel será un espectáculo acústico al final de su show.

Festival Pola paz e contra as guerras

Cartel del festival 'Pola paz e contra as guerras' en A Coruña

El sábado 4 a las 19:30 horas en el Centro Sociocultural Ágora se celebrará este pequeño festival que une el clown, la música y la palabra para reivindicar y dar esperanza frente a las guerras y conflictos actuales.

Se subirán a los escenarios Iván Prado -quien será también el presentador-, Rendos Pequeno, Avelino González e Mercedes Peón.

La entrada al festival es completamente gratuita.

I Encuentro de Marcha Nórdica

Cartel del I Encuentro de Marcha Nórdica en A Coruña

El sábado 4 se celebrará la primera edición del Encuentro de Marcha Nórdica de la ciudad herculina, un desafío por relevos en equipos de tres personas.

La jornada dará inicio a las 10:00 horas. A partir de las 12:00 horas se celebrarán dos talleres gratuitos: uno práctico de Wikiloc y otro de supervivencia en la montaña.

Espectáculo Mentes Peligrosas

Cartel de la nueva edición de 'Mentes Peligrosas' en PALEXCO

El sábado 4 y domingo 5 el público herculino podrá disfrutar de tres sesiones inéditas del show humorístico que está triunfando a lo largo de toda España: Mentes Peligrosas.

El sábado 4 tendrá una doble función: una será a las 18:30 y otra a las 21:00 horas. El domingo 5 será a las 18:30 horas.

En esta ocasión, quienes se presentarán en el escenario de PALEXCO serán Eva Hache, David Cepo, Álex Clavero y Leo Harlem. Ninguno de ellos necesita presentación, pues todos son grandes cómicos españoles.

¡No te pierdas la oportunidad de escuchar en directo a algunas de las mentes más brillantes, divertidas y peligrosas de la actualidad!

Feira de Oportunidades en Betanzos

Cartel de la edición 2025 de la Feira de Oportunidades de Betanzos

El viernes 4 y el sábado 5 se podrá visitar una Feria de Oportunidades con ofertas exclusivas a tan solo unos minutos en coche de A Coruña. Será en la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos.

A lo largo de ambas jornadas se podrá disfrutar de grandes descuentos de hasta el 50%. Además, habrá una zona infantil y el evento estará en todo momento ambientado por música en directo.

Para más información acerca de los puestos que se podrán visitar se puede consultar el siguiente artículo.

Carrera Popular Coruña 10

Cartel de la edición 2025 de la Carrera Popular Coruña 10

El domingo 5 se celebrará la XIX edición de la Carrera Popular Coruña 10, que dará inicio oficialmente a las 10:00 horas.

El evento consistirá en un recorrido urbano de 10 kilómetros con salida y meta en la avenida Montoto.