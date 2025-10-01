El Outlet Área Central inaugura el I Salón de Minerales, Fósiles y Joyería en Santiago

Del 3 al 5 de octubre, expositores de España y Portugal mostrarán miles de piezas únicas en Área Central, en una cita que servirá de adelanto a la consolidada feria de marzo

El Outlet Área Central comienza el mes de octubre con la celebración de la primera edición del Salón de minerales, fósiles y joyería. Del viernes 3 al domingo 5, expositores de España y Portugal tendrán a la venta miles de minerales y piezas recogidas de la naturaleza.

Debido al gran éxito que tiene la Feria de minerales de Santiago que se celebra en Área Central desde hace once años en el mes de marzo, la organización ha apostado por celebrar un pequeño adelanto este fin de semana.

Con un formato más reducido, los expositores visitarán Área Central con piezas de todas las partes del mundo; con especial representación en esta ocasión de piezas de la mina de Panasqueira (Portugal), Marruecos y Namibia.

Como complemento a la feria comercial, los visitantes podrán ver una demostración de minerales fluorescentes. El horario del Salón de minerales será de 10:00 a 21:00 horas y tendrá lugar en la esquina azul de Área Central.