Aumenta la satisfacción de los gallegos con su vida y su salud respecto al año 2019

Los gallegos aumentaron la satisfacción con su vida y la percepción de su salud respecto al año 2019 Cedida

La satisfacción de los gallegos con su vida y la percepción sobre su salud ha mejorado respecto a los datos del año 2019, según la última encuesta del Instituto Galego de Estadística (IGE).

El IGE acaba de publicar el módulo específico de la Encuesta estructural a hogares dedicados al estudio del capital social para el año 2024, con el objetivo de conocer el grado de bienestar de los gallegos y gallegas mayores de 16 años. La encuesta ya se había realizado previamente durante los años 2014 y 2019.

El año pasado, en 2024, el grado de satisfacción de los gallegos y gallegas con su vida fue de 7,31 en una escala de 0 a 10, siendo 0 nada satisfecho/a y 10 plenamente satisfecho/a, puntuando por encima de 7 el 73,71% de los encuestados.

Por ubicación, los gallegos y gallegas de Lugo Oriental (A Fonsagrada, Os Ancares y Sarria) y Ourense Sur (A Limia, Baixa Limia, Terra de Celanova, Verín y Viana) son los que más satisfechos están.

Estas cifras muestran una mejoría continuada respecto al año 2014, en el que el promedio de satisfacción fue de 6,74 y el 59,82% puntuaron por encima de 7. En 2019 el promedio fue de 7,15 con un porcentaje de 68,36%.

Otros componentes que también forman parte de la encuesta son la calidad de las relaciones personales de los gallegos y gallegas, preguntas sobre solidaridad y comportamiento ciudadano, el grado de confianza en las personas e instituciones o los principales problemas de la vivienda.

Estado de salud y emocional

La encuesta también publica información sobre la percepción de los residentes en la comunidad autónoma de Galicia de su estado de salud y emocional.

El año pasado, el 64,1% de los gallegos y gallegas valoraron su estado de salud como bueno o muy bueno, mejorando en casi 4 puntos las cifras del año 2019 (60.19%) y casi 8 de las del 2014 (57,33%).

En cuanto al estado emocional de los gallegos y gallegas, el 60,86% manifestó sentirse feliz siempre o casi siempre durante las cuatro semanas previas de la elaboración de la entrevista. Una cifra que, de nuevo, mejora el dato del año 2019, que fue del 59,16%, y del 2014, siendo del 57,12%.

Seguridad por la calle

Otro de los datos que se pueden extraer de la encuesta se refiere al nivel de seguridad que sienten los gallegos y gallegas al caminar solos de noche por donde viven.

En este sentido, el 80,37% de la población declara sentirse bastante o muy seguro en esta situación, una cifra que mejora la del año 2019, del 74,35%, y la del 2014, del 72.74%.