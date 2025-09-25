Festival MARÉ o la andaina solidaria: planes para disfrutar este fin de semana en Santiago

Festival MARÉ y otros divertidos planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela acoge estos días el Festival Maré, pero también podremos disfrutar de las últimas funciones del Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán. Además, se celebrará una nueva andaina solidaria de En Marcha Contra o Cancro.

Por último, no faltarán los espectáculos en directo durante este fin de semana, ya que podremos disfrutar del mejor humor español con El show de Ignatius Farray y del teatro con la obra Cicatriz de Antón Reixa y Kirenia Martinez.

Festival MARÉ 2025

Cartel de la edición 2025 del Festival MARÉ compostelano

El día de ayer, miércoles 24, dio inicio el festival de música contemporánea conocido como MARÉ que lleva como lema Músicas y artes atlánticas. Este año celebramos su VI edición. Su duración se extenderá hasta el domingo 28.

Durante todo este fin de semana se podrá disfrutar de diferentes encuentros musicales con destacados artistas en diferentes salas de Santiago de Compostela. Algunos de estos conciertos serán de entrada libre, mientras que otros tendrán establecido un precio para sus entradas.

A continuación dejamos la programación completa de conciertos y actividades del Festival MARÉ 2025:

Jueves, 25 de septiembre

Centro Xove Almáciga

16:00 - 18:00 horas - Obradoiro de percusión africana con latexo + Encuentro con artistas del festival

CSC Maruxa e Coralia

18:30 horas - Leiden

Teatro Principal

19:30 horas - Gala i Ovidio

Plaza das praterías

20:00 horas - Banda de música de Santiago + Carapaus

Modus Vivendi

20:30 horas - Clara Cantore

Sala Capitol

21:00 horas - Sofía Espiñeira (concierto previo), Kevin Johansen + Liniers

Casa das Crechas

23:00 horas - David Requeiro Gypsy Reunion

Viernes, 26 de septiembre

CSC A Gracia

17:30 - 19:00 horas - Obradoiro de danza afro con trópico de grelos

Igrexa da Universidade

18:00 horas - Judit Nedderman y Pau Figueres

Teatro Principal

19:30 horas - Maestro Espada

Plaza de Mazarelos

21:15 horas - Sara Currichich

22:45 horas - A Pedreira

00:15 horas - El Búho

Sala Capitol

21:30 horas - Bombino

Casa das Crechas

21:30 horas - Banda de Santiago + Carapaus

22:00 horas - Dulzaro

Sala Riquela

22:00 horas - Pablo Und Destruktion

22:45 horas - Marexada Perkuta

Sábado, 27 de septiembre

Casa das crechas

12:00 - 13:30 horas - Pasarrúas: Marexada perkuta con latexo escola

Igrexa da Universidade

12:00 horas - Davide Salvado

18:00 horas - Germán Díaz, Benjamín Otero y Vidya Shah

Plaza de Mazarelos

12:00 - 13:00 horas - Obradoiro Coa forza no falar

13:00 horas - Foliada con Ailá + Durindaina 30 anos

18:00 - 19:30 horas - Pasarrúas: Marexada perkuta con trópicode grelos e circonove

21:15 horas - El Nido

22:45 horas - K.O.G

00:15 horas - Da Cruz

Plaza da la Universidad

17:00 - 17:30 horas - Animación con Circonove

17:30 - 19:30 horas - Xogos tradicionais

CSC Maruxa e Coralia

19:00 horas - Briela Ojeda

Teatro Principal

19:30 horas - Bongezime Mabandla

Sala Riquela

20:30 horas - Guada

Sala Capitol

21:30 horas - Tremenda Maré + Xavi Lozano

Domingo, 28 de septiembre

CSC Romaño

11:30 - 13:00 horas - Obradoiro de circo con Circonove

Igrexa da Universidade

12:00 horas - Versos na Maré

Casa das Máquinas

17:00 horas - Cicatriz: Antón Reixa + Kirenia Martinez

Teatro Principal

19:00 horas - Quico Comesaña + Quim Farinha + Santi Cribeiro + Anubía

Sala Capitol

20:30 horas - Sol Band Frotilha de artistas contra o xenocidio

Casa das Crechas

22:00 horas - Sumrrá

Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán

Cartel de la edición 2025 del Festival Afeccionado compostelano

Este fin de semana, la XXV edición del Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán llegará a su fin. En esta ocasión, las obras de teatro serán representadas en el CSC Santa Marta (Sala Magán) a las 19:00 horas. La entrada al evento es gratuita.

La programación de las últimas jornadas del Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán:

Jueves 25 - Encrobas de CatroGatos

- Encrobas de CatroGatos Viernes 26 - Xa é hora de Teatro Pesadelo

- Xa é hora de Teatro Pesadelo Sábado 27 - Tránsito-Mulleres soas e petición de man de Teatro de Cámara Ditea

Andaina - Santiago de Compostela En Marcha Contra o Cancro

Cartel de una nueva edición de En Marcha Contra o Cancro

El sábado 27 se celebrará la IV edición de las andainas solidarias del programa En Marcha Contra o Cancro.

El evento deportivo dará inicio oficial a las 10:00 horas desde el Parque de la Alameda. Consistirá de un total de 5 kilómetros a recorrer, que pasará por la zona del campus universitario hasta llegar a la meta, que será el mismo lugar.

Paralelamente, se celebrará la Feria Divulgativa de Ciencia para todos, un evento al aire libre y para todos los públicos, donde acudirán una serie de investigadores e investigadoras para presentar diferentes experimentos y exposiciones.

Por último, para cerrar el evento por todo lo alto, se organizará una zumba solidaria.

Espectáculos del fin de semana

Cartel del show de 2025 de Ignatius Farray

Este fin de semana tenemos dos grandes shows en la capital compostelana.

El viernes 26 en el Teatro La Salle tendrá lugar a las 22:00 horas una performance del cómico Ignatius Farray. Una de las figuras más destacadas del humor español, quien sigue de gira por todo el país con su espectáculo El show de Ignatius Farray.

El domingo 28 se podrá disfrutar de la representación teatral de Cicatriz, una obra de Antón Reixa y Kirenia Martinez.

Será una función de danza teatral que se centra en el deseo, la recuparación y la lucha. Es, asimismo, un taller práctico que invita a las personas a experimentar con el movimiento y la palabra.