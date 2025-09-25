Ofrecido por:
Festival MARÉ o la andaina solidaria: planes para disfrutar este fin de semana en Santiago
El último fin de semana de septiembre llega a la capital compostelana pisando con fuerza para presentar el esperado festival MARÉ, una auténtica celebración a la música. En 'Quincemil' te contamos todo lo que necesitas saber sobre este evento y muchos otros
Podría interesarte: Nacho Vegas llega a Santiago para presentar su nuevo álbum en la sala Capitol
Santiago de Compostela acoge estos días el Festival Maré, pero también podremos disfrutar de las últimas funciones del Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán. Además, se celebrará una nueva andaina solidaria de En Marcha Contra o Cancro.
Por último, no faltarán los espectáculos en directo durante este fin de semana, ya que podremos disfrutar del mejor humor español con El show de Ignatius Farray y del teatro con la obra Cicatriz de Antón Reixa y Kirenia Martinez.
Festival MARÉ 2025
El día de ayer, miércoles 24, dio inicio el festival de música contemporánea conocido como MARÉ que lleva como lema Músicas y artes atlánticas. Este año celebramos su VI edición. Su duración se extenderá hasta el domingo 28.
Durante todo este fin de semana se podrá disfrutar de diferentes encuentros musicales con destacados artistas en diferentes salas de Santiago de Compostela. Algunos de estos conciertos serán de entrada libre, mientras que otros tendrán establecido un precio para sus entradas.
A continuación dejamos la programación completa de conciertos y actividades del Festival MARÉ 2025:
Jueves, 25 de septiembre
Centro Xove Almáciga
- 16:00 - 18:00 horas - Obradoiro de percusión africana con latexo + Encuentro con artistas del festival
CSC Maruxa e Coralia
- 18:30 horas - Leiden
Teatro Principal
- 19:30 horas - Gala i Ovidio
Plaza das praterías
- 20:00 horas - Banda de música de Santiago + Carapaus
Modus Vivendi
- 20:30 horas - Clara Cantore
Sala Capitol
- 21:00 horas - Sofía Espiñeira (concierto previo), Kevin Johansen + Liniers
Casa das Crechas
- 23:00 horas - David Requeiro Gypsy Reunion
Viernes, 26 de septiembre
CSC A Gracia
- 17:30 - 19:00 horas - Obradoiro de danza afro con trópico de grelos
Igrexa da Universidade
- 18:00 horas - Judit Nedderman y Pau Figueres
Teatro Principal
- 19:30 horas - Maestro Espada
Plaza de Mazarelos
- 21:15 horas - Sara Currichich
- 22:45 horas - A Pedreira
- 00:15 horas - El Búho
Sala Capitol
- 21:30 horas - Bombino
Casa das Crechas
- 21:30 horas - Banda de Santiago + Carapaus
22:00 horas - Dulzaro
Sala Riquela
- 22:00 horas - Pablo Und Destruktion
- 22:45 horas - Marexada Perkuta
Sábado, 27 de septiembre
Casa das crechas
- 12:00 - 13:30 horas - Pasarrúas: Marexada perkuta con latexo escola
Igrexa da Universidade
12:00 horas - Davide Salvado
18:00 horas - Germán Díaz, Benjamín Otero y Vidya Shah
Plaza de Mazarelos
- 12:00 - 13:00 horas - Obradoiro Coa forza no falar
- 13:00 horas - Foliada con Ailá + Durindaina 30 anos
- 18:00 - 19:30 horas - Pasarrúas: Marexada perkuta con trópicode grelos e circonove
- 21:15 horas - El Nido
- 22:45 horas - K.O.G
- 00:15 horas - Da Cruz
Plaza da la Universidad
- 17:00 - 17:30 horas - Animación con Circonove
- 17:30 - 19:30 horas - Xogos tradicionais
CSC Maruxa e Coralia
- 19:00 horas - Briela Ojeda
Teatro Principal
- 19:30 horas - Bongezime Mabandla
Sala Riquela
- 20:30 horas - Guada
Sala Capitol
- 21:30 horas - Tremenda Maré + Xavi Lozano
Domingo, 28 de septiembre
CSC Romaño
- 11:30 - 13:00 horas - Obradoiro de circo con Circonove
Igrexa da Universidade
- 12:00 horas - Versos na Maré
Casa das Máquinas
- 17:00 horas - Cicatriz: Antón Reixa + Kirenia Martinez
Teatro Principal
- 19:00 horas - Quico Comesaña + Quim Farinha + Santi Cribeiro + Anubía
Sala Capitol
- 20:30 horas - Sol Band Frotilha de artistas contra o xenocidio
Casa das Crechas
- 22:00 horas - Sumrrá
Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán
Este fin de semana, la XXV edición del Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán llegará a su fin. En esta ocasión, las obras de teatro serán representadas en el CSC Santa Marta (Sala Magán) a las 19:00 horas. La entrada al evento es gratuita.
La programación de las últimas jornadas del Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán:
- Jueves 25 - Encrobas de CatroGatos
- Viernes 26 - Xa é hora de Teatro Pesadelo
- Sábado 27 - Tránsito-Mulleres soas e petición de man de Teatro de Cámara Ditea
Andaina - Santiago de Compostela En Marcha Contra o Cancro
El sábado 27 se celebrará la IV edición de las andainas solidarias del programa En Marcha Contra o Cancro.
El evento deportivo dará inicio oficial a las 10:00 horas desde el Parque de la Alameda. Consistirá de un total de 5 kilómetros a recorrer, que pasará por la zona del campus universitario hasta llegar a la meta, que será el mismo lugar.
Paralelamente, se celebrará la Feria Divulgativa de Ciencia para todos, un evento al aire libre y para todos los públicos, donde acudirán una serie de investigadores e investigadoras para presentar diferentes experimentos y exposiciones.
Por último, para cerrar el evento por todo lo alto, se organizará una zumba solidaria.
Espectáculos del fin de semana
Este fin de semana tenemos dos grandes shows en la capital compostelana.
El viernes 26 en el Teatro La Salle tendrá lugar a las 22:00 horas una performance del cómico Ignatius Farray. Una de las figuras más destacadas del humor español, quien sigue de gira por todo el país con su espectáculo El show de Ignatius Farray.
El domingo 28 se podrá disfrutar de la representación teatral de Cicatriz, una obra de Antón Reixa y Kirenia Martinez.
Será una función de danza teatral que se centra en el deseo, la recuparación y la lucha. Es, asimismo, un taller práctico que invita a las personas a experimentar con el movimiento y la palabra.