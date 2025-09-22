El nombre de niño más popular en 2024 en Galicia tiene cinco letras y significa "don de Dios"

Que elegir el nombre para un hijo recién nacido es complicado no es ninguna novedad. Es una decisión muy importante, ya que, de una manera u otra, influye en la percepción que otros tienen de una persona, impactando también en el desarrollo de la personalidad.

Para tomar la mejor decisión, es aconsejable considerar factores como la sonoridad del nombre completo con los apellidos, el significado personal y origen, y la posible influencia de modas pasajeras.

Este es el nombre de niño más popular en 2024 en Galicia

En Galicia, los padres y madres lo tienen claro a la hora de elegir nombre para sus hijos: Mateo es el más popular. Así lo señala la última estadística publicada por el Instituto Galego de Estadística (IGE) sobre los nombres de los recién nacidos correspondiente al año 2024.

Mateo es un nombre muy extendido en toda España, aunque en los últimos años ha ganado bastante popularidad en Galicia. Este nombre masculino tiene origen hebreo y significa "regalo de Dios" o "don de Dios". De hecho, es uno de los nombres más importantes en la tradición judeocristiana debido a San Mateo.

Los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) revelan que en Galicia hay un total de 5.817 niños y hombres con este nombre, con una edad media de 10,7 años. Es especialmente popular en Vigo, con 587 registros, y en Santiago de Compostela, con 259.

En Lugo hay 262 niños registrados con el nombre de Mateo, mientras que en A Coruña hay 247 niños con este nombre propio. Pontevedra, Ourense y Ferrol tienen datos similares: 230, 204 y 110, respectivamente.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 51.350 niños y hombres con el nombre Mateo, con una edad media de 15,6 años. Es más popular en Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Islas Baleares, Madrid, León, Cuenca y Toledo.

Mateo fue el nombre preferido por los gallegos para nombrar a sus hijos en 2024. Pero en la lista del Instituto Galego de Estadística (IGE) también aparecen otros nombres masculinos muy empleados, como Martín, Leo, Hugo y Lucas.

A continuación, te detallamos la lista completa de los 20 nombres de niño más empleados en 2024 en Galicia: