Lucía Sambade, madre gallega de trillizas: "Tenía miedo de no poder hacerme cargo de tres bebés"

La vida de Lucía Sambade (Cee,1988) cambió por completo cuando con 26 años recibió la noticia de que iba a ser madre no de uno, sino de tres bebés. En Quincemil hablamos con ella, con motivo del Día Mundial de los Nacimientos Múltiples, que se celebra cada 26 de septiembre, para que nos cuente su experiencia como madre de Paula, Clara y Nadia.

"Fuimos al hospital porque llevaba tres días seguidos vomitando por las náuseas. Estaba deshidratada y no era normal", cuenta la gallega. Allí, el ginecólogo le hizo una ecografía y le dijo que esperaba trillizas.

"En ese momento estaba tan abrumada por lo mal que me encontraba, que no asimilé la noticia", dice Lucía. En cambio, su marido, sus padres y su entorno cercano sí que fueron más conscientes de la noticia. "Recuerdo que había gente que durante el embarazo me daba el pésame y yo decía: ¿El pésame por qué? si era algo maravilloso", relata esta madre.

"Ser madre de trillizas es una experiencia única que no puede vivir todo el mundo" Lucía Sambade, madre de trillizas y creadora de contenido

"Tenía miedo de no poder hacerme cargo de tres bebés", se sincera, "pensaba que si a una madre ya le costaba salir a la calle con uno, cómo iba a poder yo con dos más". Su embarazo fue de alto riesgo y tuvo que ser derivada al Materno Infantil de A Coruña. "La gente estaba emparanoiada con que algo podía salir mal, pero las niñas crecieron muy sanas. Llegué a la semana 34 y me programaron el parto porque coincidía con Semana Santa y tenían miedo de que no hubiese mucho personal en el hospital", recuerda.

Aquel parto marcó un antes y un después. El miedo quedó atrás y lo que vino después fue un camino de aprendizaje acelerado. "Ser madre de trillizas es una experiencia única que no puede vivir todo el mundo", se sincera Lucía.

Con tres, "todo a lo grande"

Cuando las niñas tenían año y medio, empezó a compartir en su cuenta de Instagram sus looks y poco a poco fue creando una comunidad que ya alcanza más de 70.000 seguidores. "A veces otras madres me piden consejos y es bonito ver cómo intercambiamos experiencias", cuenta.

Si bien es cierto que existen ayudas para partos múltiples, para algunas familias supone un gran gasto económico porque hay que comprar "todo a lo grande". La gallega recuerda que compraban cajas de pañales y de toallitas: "Los botes de leche al principio no nos duraban ni dos días".

"No les dejamos usar la tablet o uno de nuestros móviles. Prefiero que jueguen entre ellas o con nosotros" Lucía Sambade, madre de trillizas y creadora de contenido

Pero el esfuerzo tuvo recompensa: con los años, las niñas crecieron y se hicieron cada vez más responsables e independientes. Cuenta Lucía que les encanta ayudar en casa, ya sea poniendo la mesa para la comida o haciendo sus camas. "No sé lo que es criar a un hijo solo, porque posiblemente lo habría hecho de otra manera, pero al tener tres ha sido distinto", señala.

A pesar del protagonismo en el perfil de su madre, Lucía y su marido no quieren que las pantallas condicionen la infancia de las niñas y apuestan por una educación alejada de ellas. "Nosotros no les dejamos usar la tablet o uno de nuestros móviles. Prefiero que jueguen entre ellas o con nosotros".