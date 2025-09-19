TrezeLuzes recauda en Oleiros (A Coruña) 250.000 euros para causas sociales

La Fundación ha aportado más de un millón de euros desde que empezó a celebrar esta gala benéfica

TrezeLuzes lo ha vuelto a lograr: ha llenado de solidaridad la Finca Montesqueiro de Oleiros, recaudando 250.000 euros para causas sociales en su VII gala benéfica. Esta aportación irá destinada íntegramente a proyectos sociales relacionados con la salud mental, la inclusión y el apoyo familiar, la educación y la inserción sociolaboral.

La Fundación supera de esta forma el millón de euros recaudados desde que comenzó a celebrar la gala. Esta edición es, además, la primera que se celebra a través de la propia entidad, lo que permite que TrezeLuzes amplíe su impacto social apoyando la actividad de distintas organizaciones.

Así, a la Fundación Meniños, beneficiaria de las seis primeras ediciones, se unen ahora a las entidades Monte do Gozo, María José Jove y Amador de Castro, que han recibido cada una 50.000 euros; mientras que la Fundación Infantil Ronald McDonald y la Asociación Acougo han recibido 29.130,77 euros y 20.869,23 euros respectivamente.

Entrega de la recaudación a la Fundación Acougo. Cedida

El evento presentado por Noelia Rey y María Mera ha contado con numerosos rostros conocidos entre el elenco de artistas y embajadores, como la periodista Beatriz Serén; la cantante Fátima Pego; el campeón de surf Guillermo Carracedo; la cantante y representante de Eurovisión Lucía Pérez; la comunicadora televisiva Patricia Pardo y la campeona olímpica de vela Sofía Toro.

David Amor y Abraham Cupeiro repitieron como embajadores este 2025 en un evento en el que destacó la actuación de Fran Rivera y su grupo Una y nos vamos, que junto a El Patio y Carlos Peralías amenizaron la noche con su música.

"Dar el salto a organizar una nueva edición de la gala a través de la Fundación TrezeLuzes ha sido un verdadero reto. Pero es muy satisfactorio ver cómo hemos logrado ofrecer un año más una gala a la altura de la iniciativa en la que, además, hemos recaudado los 250.000 euros que teníamos en mente y que nos permitirán promover diferentes causas sociales ampliando nuestra capacidad de impacto social", señala la directora de la gala, Lorena Otero.

Subasta solidaria

La subasta solidaria de este año ofreció una cuidada selección de lotes que fueron desde objetos singulares hasta experiencias diseñadas en exclusiva para esta cita.

Los precios de salida que fueron desde los 450 euros hasta los 4.500 euros para objetos de arte como la obra Alegre pesimista VIII/X (2024), de la artista mujer viva más cotizada del mundo, Lita Cabellut o la escultura Milán Velutino, obra de Mico Rabuñal. Entradas para la final de la Copa del Rey 2026 o una escapada a la Ribeira Sacra con estancia en el Hotel Boutique Casa do Estanco fueron otros premios.

El lote número 12, hasta entonces secreto, fue anunciado de la mano de la Selección masculina de Fútbol. A través de un video, su seleccionador, Luis de la Fuente, saludó la iniciativa de la Fundación TrezeLuzes. Este lote consistió en una camiseta de la selección firmada por todos los jugadores.

Menú de estrellas

Tras la subasta tuvo lugar un showcooking cuyo menú estuvo compuesto por una serie de tapas elaboradas por ocho reconocidos chefs del panorama nacional, que entre todos reúnen un total de 13 Estrellas Michelín: Maca de Castro, Fina Puigdevall, Manuel Costiña, Pepe Vieira, Pepe Solla, Nacho Manzano, Bego Rodrigo y Brais Pichel.

La cena estuvo marinada con una selección de vinos de las denominaciones de origen gallegas Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras, Monterrei, así como con una denominación de origen portuguesa.

Todos ellos cuidadosamente elegidos por las sumilleres Ebelia Mora Alonso, Alba Naya Pardo, Judith Insua Martínez y Yesica Costa Fernández.