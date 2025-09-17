Pérez-Reverte confunde la playa de Matadero con Riazor y las redes reaccionan: "Permítame corregirle"

Arturo Pérez-Reverte es un reconocido periodista y escritor español, famoso por sus novelas de aventuras, históricas y de espionaje. Entre sus obras más reconocidas se encuentran la serie del Capitán Alatriste, La Reina del Sur y El Club Dumas.

Con motivo de la nueva edición del ciclo Encuentros con escritores, Pérez-Reverte ha viajado a A Coruña. El escritor presentará y conversará sobre su más reciente novela, Misión en París, protagonizada por su célebre personaje, el Capitán Alatriste.

Pérez-Reverte confunde la playa de Matadero con Riazor

Aprovechando las agradables temperaturas de estos días, Pérez-Reverte llegó a la ciudad un día antes del encuentro -programado para este miércoles 17 de septiembre en la Sede Afundación de A Coruña- y se alojó en el Hotel Meliá María Pita.

El escritor de Falcó y Eva compartió en X (antes Twitter) una fotografía de la playa acompañada del siguiente mensaje: "Cada vez que viajo a La Coruña cuelgo mi sombrero frente a la playa de Riazor". Sin embargo, en realidad lo que tenía frente a sus ojos no era Riazor, sino la playa de Matadero.

Cada vez que viajo a La Coruña cuelgo mi sombrero frente a la playa de Riazor. pic.twitter.com/iSebHfAjJs — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 16, 2025

Varios usuarios informaron a Pérez-Reverte que la playa que tenía delante era la de Matadero y no la de Riazor, a lo que el escritor, en clave de humor, respondió: "Es que fuera del Mediterráneo me oriento fatal. Un abrazo".

"Don Arturo, la playa que tiene enfrente es la de Matadero. Riazor es la que está en el extremo izquierdo, desde Las Esclavas hasta La Coraza, donde está el Monumento a los Héroes del Orzán. Luego está la playa de Orzán, y la más pequeña, Matadero", añadió otro usuario para aclarar.

Por otro lado, algunos tuiteros recordaron al escritor que la toponimia oficial de la ciudad es A Coruña, tal y como establece la legislación vigente, que señala que "los topónimos tendrán como única forma oficial la gallega".

Ante estos comentarios, Pérez-Reverte respondió con ironía: "Y cuando alcancemos los 1.001 tuiteos informándome de que no se escribe La Coruña sino A Coruña, sortearé un jamón Cinco Jotas".

Y cuando alcancemos los 1.001 tuiteos informándome de que no se escribe La Coruña sino A Coruña, sortearé un jamón Cinco Jotas. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 16, 2025

Pérez-Reverte en A Coruña

La Sede Afundación de A Coruña acoge hoy miércoles 17 de septiembre la jornada inaugural de los XXI Encuentros con escritores. Javier Pintado, organizador del ciclo literario, y el autor Xavier Seoane conversarán con Arturo Pérez-Reverte de su nueva novela, Misión en París.

El exitoso y afamado Capitán Alatriste es el protagonista de Misión en París. Este personaje es un caso único en la literatura en español, pues ha trascendido la dimensión literaria, para convertirse en una figura icónica de la historia cultural de nuestro país.

Las entradas están agotadas.