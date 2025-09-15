Seguro que estás de acuerdo con que la universidad es una etapa inolvidable, llena de aprendizajes, amistades duraderas y crecimiento personal y profesional. Y es que esta época ofrece experiencias únicas y oportunidades para construir amistades y desarrollar habilidades para la vida.

A Coruña es una ciudad con actividad universitaria gracias a la Universidade da Coruña (UDC). La ciudad en la que nadie es forastero recibe cada año a miles de estudiantes que llegan a la urbe coruñesa para cursar sus estudios universitarios.

10 cosas que hacer en A Coruña si eres universitario

Si estás viviendo tu primera experiencia universitaria en A Coruña, toma nota y saca partido a todo lo que ofrece la ciudad: desde los bares con las tapas más baratas hasta las mejores bibliotecas para estudiar o las playas más tranquilas para darse un último chapuzón antes de la llegada del frío.

1. Conocer cada rincón de A Coruña

Plaza de Azcárraga en la Ciudad Vieja. turismo.gal

Pasear es una excelente manera de conocer un lugar porque te permite apreciar detalles y experimentar la vida local. A Coruña destaca por su increíble belleza, impresionante cultura y su rica historia, con rincones tan mágicos y especiales como la plaza de Azcárraga.

En el interior de la Ciudad Vieja se emplaza la Colegiata de Santa María del Campo y otros ejemplos de arquitectura religiosa, como la iglesia de Santiago, San Francisco, los conventos de las Bárbaras y Santo Domingo y la barroca San Nicolás.

Si te acabas de mudar a A Coruña, la Torre de Hércules es parada obligatoria, al igual que la plaza de María Pita, el Paseo Marítimo, el Castillo de San Antón y las playas de Orzán, Riazor y Matadero, entre otras. Vivir un partido en el estadio de Riazor es otra emotiva experiencia.

2. Buscar un deporte o afición

Paseo Marítimo de A Coruña Istock

Los universitarios que practican deporte tienen mejor rendimiento académico. El ejercicio mejora la atención y la concentración; reduce el estrés y la ansiedad; aumenta el crecimiento de células cerebrales y la memoria, y potencia el sueño y su efecto reparador.

Ya sea caminando, corriendo, en bici o en patines: el Paseo Marítimo es el lugar idóneo donde llevar a cabo una sana práctica deportiva. En invierno, siempre puedes optar por apuntarte a algunos de los gimnasios de la ciudad o practicar un deporte que se aleje de las disciplinas habituales, como escalada o CrossFit.

3. Encontrar las mejores bibliotecas

Dos libros y un ordenador portátil en primer plano Shutterstock

Las bibliotecas son sitios ideales para estudiar: ofrecen un ambiente libre de distracciones, lo que mejora la concentración y la motivación. En A Coruña, la propia UDC pone a disposición del estudiantado varios centros de estudio y consulta de archivos. De forma paralela, A Coruña también cuenta con varias bibliotecas para el estudio, la investigación y la consulta de fondos especializados.

4. Localizar los bares con las tapas más baratas

Varios jóvenes sostienen botellines de cerveza, en una imagen de archivo. iStock

En A Coruña son muchas las opciones para disfrutar de la gastronomía gallega a un precio más que asequible. La ciudad está llena de pequeños bares y tabernas que se convierten en paradas imprescindibles durante la etapa universitaria. Entre los más míticos (y baratos) destacan La Bombilla, El Cocodrilo y La Urbana, todos con prácticamente ambiente diario.

5. Solicitar la tarjeta Millenium

Imagen de archivo de BiciCoruña Concello de A Coruña

Para llegar al campus universitario, la opción más cómoda es el autobús. Con la tarjeta Millennium, los estudiantes pueden viajar a un precio reducido, concretamente a 15 céntimos por trayecto. Además de disfrutar de descuentos en los buses, esta tarjeta también es un requisito imprescindible para hacer uso de BiciCoruña. Para conseguir la tarjeta Millennium es necesario solicitar cita previa.

6. Subir al Monte de San Pedro y disfrutar de sus vistas

El Monte de San Pedro de A Coruña. Concello da Coruña

El Monte de San Pedro ofrece vistas privilegiadas a la Torre de Hércules y una puesta de sol sin igual. En este lugar se encuentran los cañones que tiempo atrás protegían la ciudad y un espectacular observatorio llamado Cúpula Atlántica, un mirador cubierto en 360º, además de un restaurante Estrella Michelin, Árbore da Veira.

No podemos olvidarnos del laberinto del Monte de San Pedro, un recurso sano y frondoso de inspiración inglesa y con una superficie de 2.000 metros cuadrados, ni tampoco del mirador Ventana al Atlántico, enmarcado frente a las famosas islas de San Pedro.

7. Bañarse en las playas de A Coruña

Playa de Orzán Shutterstock

A Coruña se destaca por sus playas urbanas, que varían desde extensos arenales hasta pequeñas calas escondidas. Riazor, Orzán y Matadero se sitúan en pleno Paseo Marítimo, ofreciendo tres zonas de baño diferenciadas, cada una con sus particularidades.

A los pies de la Torre de Hércules, la playa de As Lapas es muy frecuentada en temporada estival, ya que las condiciones de oleaje son, por lo general, tranquilas. San Amaro también resulta perfecta para quienes buscan un ambiente tranquilo y relajado, con cierta afluencia en julio y agosto.

8. Disfruta del ocio nocturno

Una bola de discoteca Shutterstock

No todo iban a ser clases y estudiar: el ocio nocturno también forma parte de esta emocionante etapa. Aunque en A Coruña las fiestas universitarias son poco frecuentes, salas tan conocidas como Pelícano o Amura reúnen a cientos de jóvenes cada fin de semana, convirtiéndose en auténticos puntos de encuentro de la vida nocturna universitaria. Para tomar unas cañas, a modo de previa, la plaza de José Sellier se llena de vida y ambiente juvenil.

9. Apuntarse a clases de inglés, francés o alemán

Dos estudiantes universitarios Shutterstock

Saber idiomas es fundamental no solo porque potencia las habilidades cognitivas, sino porque también aporta beneficios a nivel profesional, ampliando las oportunidades laborales. Dominar un idioma extranjero, como el inglés, es un requisito frecuente en muchas empresas y abre puertas a puestos de mayor responsabilidad y salarios más altos.

A Coruña cuenta con numerosas academias de idiomas, pero una alternativa más económica es la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), que ofrece una amplia variedad de cursos y niveles.

10. Asistir a un partido del Dépor

Estadio de Riazor RC Deportivo

Asistir a un partido del Deportivo es una experiencia (casi) obligatoria en A Coruña. Dada la gran afición y el arraigo del club en la ciudad, el estadio de Riazor ofrece un ambiente espectacular para vivir la pasión del fútbol.

A lo largo de sus más de 80 años de historia, el estadio de Riazor ha albergado grandes encuentros europeos. Equipos como el Milán o el PSG sucumbieron en noches inolvidables ante un Dépor que generó una mística especial en su feudo.

Ahora, Riazor se prepara en los próximos años para una nueva reforma de cara a afrontar encuentros del Mundial 2030.