Ya es oficial: día y hora exactos para el inicio del otoño 2025 en Galicia

Buenas noticias para los amantes del frío: la temporada de jerséis está a la vuelta de la esquina. Después de un largo verano, el otoño llegará en apenas unos días, acompañado de varios fenómenos astronómicos y del tradicional cambio de hora.

El otoño se presenta este año más cálido de lo normal en España con algunas anomalías negativas en cuanto a precipitaciones. Según las previsiones, este otoño las temperaturas estarán por encima de la media, con un escenario especialmente cálido en el norte.

Cuándo empieza el otoño 2025 en Galicia

El otoño de 2025 comenzará el próximo lunes 22 de septiembre, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (IGN). Lo hará de forma oficial a las 20 horas y 19 minutos hora peninsular.

Esta estación durará aproximadamente 89 días y 21 horas, y terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.

En el hemisferio norte, el inicio del otoño está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur.

"El día en que esto sucede la duración del día y la noche prácticamente coinciden. A esta circunstancia se le llama también equinoccio de otoño", explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

Durante el otoño de 2025 se podrán observar varios fenómenos de interés astronómicos: el máximo de las lluvias de meteoros de las dracónidas se espera hacia el 8 de octubre, mientras que el de las oriónidas será hacia el 21 de octubre.

En noviembre, las leónidas brindarán un espectáculo inolvidable en el cielo nocturno a mediados de mes. Por su parte, las gemínidas tendrán su máximo el 14 de diciembre.

"En cuanto a las estrellas y constelaciones visibles al anochecer en otoño, destacará el triángulo de verano -formado por Deneb en el Cisne, Vega en Lira y Altair en el Águila-, que seguirá siendo visible durante la primera parte de la estación, aunque gradualmente a menos altura sobre el horizonte oeste".

A medida que avancen los meses, veremos surgir por el este las constelaciones de Pegaso, Andrómeda y Perseo, y al final de la estación aparecerán las constelaciones de Tauro y Orión.

Cuándo será el cambio de hora

cambio de hora

Aunque tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se han pronunciado a favor de eliminar los cambios de hora, durante 2025 seguirá en vigor. El cambio de hora tendrá lugar en la madrugada del domingo 26 de octubre; a las 03:00 horas, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando nuevamente las 02:00 horas.

El cambio de hora, explica el psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle, "altera la secreción de melatonina", una sustancia que disminuye cuando nos exponemos a menos luz solar. "Si cambiamos esta secreción podemos tener problemas de alteración del sueño".

Este proceso adaptativo dura un máximo de tres días, y sus consecuencias son las mismas tanto en niños como adultos. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora, evitar estímulos en la habitación, y no hacer ejercicio físico unas horas antes de acostarse puede ayudar a adaptarse de la mejor forma al nuevo horario.