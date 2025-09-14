Diego González Rivas: "Los sanitarios españoles están muy mal pagados en comparación con otros países"

El cirujano coruñés Diego González Rivas visitó el pasado jueves el podcast Ac2ality, donde habló de su labor sanitaria a través de su fundación, que desarrolla proyectos en todo el mundo. También aprovechó para criticar el sistema sanitario español, afirmando que los profesionales están "muy mal pagados en comparación con el resto del mundo".

Durante el episodio, González Rivas relató algunos de los casos más sorprendentes que ha tratado, como el de una niña en el Congo que tenía una llave alojada en el pulmón. "Era la llave de la puerta de su casa, no una llavecita pequeña", señaló. "No sé cómo no se murió en el acto, porque normalmente bloquearía la tráquea. Gracias a un golpe de tos, la llave se torció y bajó; es algo excepcional".

El cirujano explicó que, en un sistema sanitario tan precario como el del Congo, la niña había sido llevada al hospital, pero nadie había podido extraerle la llave. "Cuanto más tiempo pasaba, más se adaptaba la llave, generando tejido alrededor, se incrustaba y perforaba. La niña no podía vivir una vida normal ni salir de casa. Estuvo así durante dos años", explicó.

"Yo estaba en el Congo para dar una masterclass, y se anunció en la televisión local que se iba a realizar por primera vez una operación de ese tipo en el país. La madre, desesperada, llegó corriendo al hospital al día siguiente. Organizamos todo, porque no tenían dinero, y logramos extraer la llave. La niña regresó a casa curada en pocos días", relató Diego.

"Cuidar a los sanitarios españoles"

El gallego dedicó tiempo a visibilizar la situación de precariedad que afrontan los sanitarios españoles en comparación con los de otros países. "Son los políticos quienes tienen que solucionarlo", sentenció. Para ello, indicó que deben incentivar a las personas, mejorar la fluidez del sistema y reducir las listas de espera: "Que la gente pueda trabajar hasta las 17:00 y que le paguen más".

"Los sanitarios españoles están muy mal pagados en comparación con otros países. Vas a Alemania, Francia, Suiza o Reino Unido y cobran mucho más. ¿Cuánta gente no se va a Reino Unido porque le pagan mejor?", reflexionó González Rivas. Añadió que si el sistema cuida a sus trabajadores, ellos trabajarán mejor y el sistema funcionará mejor.

Por otro lado, también habló sobre la Seguridad Social, reflexionando que "cuando las cosas son gratis, la gente abusa". González Rivas explicó que, cuando trabajaba en la Seguridad Social, veía cómo muchas personas acudían a urgencias por motivos triviales. "Nuestro sistema es ideal: si necesitas un trasplante, te lo van a hacer. Ahora no funciona como debería funcionar", señaló.

"No me considero una persona política"

Otro de los temas tratados durante la entrevista fue el ámbito político. La presentadora preguntó: "¿A quién votaste en las pasadas elecciones?" Diego respondió entre risas: "¿Lo tengo que decir?" Finalmente señaló que votó a Alberto Núñez Feijóo porque "es paisano mío, lo conozco, tengo trato con él y me parece un gran político. Creo que hay que darle una oportunidad de cambio, sobre todo viendo todo lo que está pasando".

Por último, González Rivas explicó que no se considera una "persona política" y que no se posiciona ni con un gobierno de derechas ni de izquierdas: "Si un gobierno de izquierdas está haciendo una buena política, perfecto. Si un gobierno de derechas hace mala política, lo voy a criticar", concluyó, señalando que en estos momentos España necesita un cambio.