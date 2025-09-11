Todos los planes que hacer este fin de semana en A Coruña: Son&Mar, Pimpinela, Forumáxico y más

SON&MAR, Pimpinela, FORUMÁXICO y más: Todos los planes que hacer este fin de semana en A Coruña

El mes de septiembre presenta su segundo fin de semana en A Coruña cargado de diferentes eventos musicales, espectáculos, fiestas, ferias, deportes y muchísimo más. Durante estos días también retomaremos las proyecciones semanales del CGAI y el Fórum Metropolitano.

Un concierto estelar de Pimpinela, varios eventos del Son&Mar como la fiesta PetaZeta Pop XXL o la Coffee Party Coruña XXL; o una nueva edición del Forumáxico son algunos de los planes que ya puedes ir apuntando en tu agenda.

Conciertos del fin de semana

El gran concierto del mes viene de la mano de Pimpinela

El gran evento musical del fin de semana será el espectáculo que dará Pimpinela, el dueto argentino formado por las emblemáticas voces de Lucía y Joaquín Galán.

Esta formación de pop hispanoablante sigue enamorando a diferentes generaciones con éxitos tan atemporales como Olvídame y Pega la Vuelta, Por ese hombre y El amor no se puede olvidar.

Este sábado, 13 de septiembre, a partir de las 21:00 horas se podrá disfrutar de una cita inolvidable con Pimpinela en el Palacio de la Ópera. A través de esta experiencia sonoro-teatral, harán un recorrido por la evolución de las relaciones entre hombres y mujeres con el paso de los siglos.

Otros eventos destacados de estos días tendrán lugar en la cúpula del Monte de San Pedro, donde actuará el grupo francés Air (jueves 11); en la sala Mardi Gras, que acogerá el concierto de Jacque Falcheti (jueves 11) y Hannah Aldridge (domingo 14); y en la sala Garufa, donde se presentará Tontxu Ipiña (viernes 12),

Por último, en el Hotel NH Collection Finisterre tendrán lugar dos diferentes sesiones de Candlelight el domingo 14: una de Queen vs. ABBA y otro de Coldplay vs. Imagine Dragons.

Últimos grandes festivales en Galicia

Cartel de la edición 2025 del Revenidas Fest

Los festivales de música todavía no han terminado. El Recorda Fest, celebrado el fin de semana pasado en el Muelle de Batería, cerró la temporada de festivales veraniegos en la ciudad herculina, pero Galicia todavía no planea bajar el sonido de la música.

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14, Vilagarcía de Arousa acogerá el Revenidas Fest, un gran evento musical en el que se reunirán grupos y solistas gallegos tan importantes como Dubioza Kolektiv, The Rapants, Sés, Baiuca, Mondra, Lendakaris Muertos y muchos más.

Las últimas entradas -por día- están a la venta desde 39 euros. Para más información, como el cartel completo y los horarios del festival, se puede consultar el siguiente enlace.

Espectáculos del fin de semana

Cartel de la obra de teatro 'Camino a la Meca'

El incio del mes de septiembre retoma la representación de obras de teatro, espectáculos de danza y monólogos humorísticos en los diferentes escenarios de la ciudad herculina. Para este fin de semana tenemos programadas tres funciones:

El viernes 12 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía de Castro se representará la obra de teatro bautizada como Camino a la Meca de Athol Fugard, una historia inspirada en Helen Martins, una mujer que se rebeló contra las bases de su época para ir en busca del deseo, la luz e inspiración.

Las entradas están a la venta desde 5,50 euros.

El sábado 13 a las 22:00 horas llega a la sala Garufa la comedia adulta Entre Dos de Teté Delgado y Julio Pereira. Es un divertido espectáculo que gira alrededor de las fantasías, la pareja y el sexo en la actualidad.

Las entradas están a la venta desde 13,20 euros.

El domingo 14 a las 12:30 y 18:00 horas en toda la familia podrá disfrutar en el Teatro del Andamio de la representación de Katia the Cat, una comedia nacida de la imaginación de un niño y una niña que cuenta las aventuras de Katia, una detective privada que vive en el Mundo Gato.

Las entradas se pueden conseguir desde los 7,36 euros.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los fotogramas de la película 'La infancia desnuda' de Pialat

Tras una larga pausa durante el verano, la segunda semana de septiembre inaugurará una nueva temporada de proyecciones en la ciudad herculina.

Por un lado, el CGAI conmemorará el centenario de Maurice Pialat y también se podrá disfrutar del ciclo Fulgores y fracturas del cine moderno argentino, un tributo que presenta una exquisita selección de filmes modernos de este país.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano iniciará sus nuevas jornadas con películas de temática libre, pero reconocidas por ser piezas audiovisuales aclamadas a lo largo de todo el mundo del cine.

Hay que recordar que las sesiones en el CGAI son gratuitas, mientras que las del Fórum Metropolitanio tienen un coste aproximado de 3 euros.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 11 a las 18:00 horas - Los hijos de Fierro de Fernando 'Pino' Solanas

a las 18:00 horas - de Fernando 'Pino' Solanas Jueves 11 a las 20:30 horas - La infancia desnuda (L'enfance nue) de Maurice Pialat

a las 20:30 horas - (L'enfance nue) de Maurice Pialat Viernes 12 a las 18:00 horas - La infancia desnuda (L'enfance nue) de Maurice Pialat

a las 18:00 horas - (L'enfance nue) de Maurice Pialat Viernes 12 a las 20:30 horas - ¡Ufa con el sexo! de Rodolfo Kuhn

a las 20:30 horas - de Rodolfo Kuhn Sábado 13 a las 18:00 horas - Los inundados de Fernando Birri

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Armand (La tutoría) de Haldfdan Ullman - Jueves 11 a las 20:00 horas , viernes 12 a las 17:30 y 20:00 horas.

(La tutoría) de Haldfdan Ullman - a las , a las y Hard Truths (Mi única familia) - Jueves 11 a las 20:00 horas, viernes 12 a las 20:00 horas, sábado 13 a las 17:30 y 20:00 horas.

Feira da Cervexa Artesá

Cartel de la edición de 2025 de la Feira da Cervexa Artesá en A Coruña

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 se podrá disfrutar en la zona de los jardines de Méndez Núñez de una nueva edición de la Feira da Cervxa Artesá.

Será un evento en el que, además del amplio repertorio de cervezas artesanales para degustar, tendrán lugar una serie de actividades como catas, juegos populares, obradoiros, DJs y foodtrucks con diferentes opciones saladas y dulces.

¡No te pierdas esta gran celebración a la cerveza! La entrada al evento es completamente gratuita.

Forumáxico 2025

El Mago Noel será uno de los artistas que participarán en el FORUMÁXICO 2025

El ciclo de espectáculos de magia, conocido como Forumáxico, regresa un año más al Fórum Metropolitano para emocionar a toda la familia. Este fin de semana tendremos cita con dos grandes magos gallegos.

El viernes 12 a las 20:30 horas llega a los escenarios del Fórum Metropolitano el ilusionista Martín Camiña con su espectáculo Antoloxía de despropósitos, donde se encontrarán magistralmente el mejor humor y los trucos más sorprendentes.

El sábado 13 a las 18:30 horas se podrá disfrutar el show de magia ¡Qué curioso! del Mago Noel, donde el teatro y el circo se fusionan para ofrecer a su público un colorido espectáculo en el que todo el mundo puede participar.

Las entradas para ambas funciones se pueden conseguir desde 5,50 euros.

FMS World Tour del Son&Mar 2025

El Muelle de Batería acogerá la 8.ª edición del Freestyle Master Series

El festival Son&Mar, que celebra una serie de grandes eventos en el Muelle de Batería de A Coruña, se inicia el viernes 12 con la 8.ª edición del FMS World Tour, la Superliga más importante del freestyle internacional.

La jornada dará inicio a las 20:30 horas y se extenderá hasta más allá de las 00:00 horas. Se podrá disfrutar de un total de 11 batallas de los mejores freestylers de España, debutantes y hasta de un Extra Player sorpresa.

Las entradas se pueden conseguir en premiumguest.com desde 25 euros. El año pasado hicieron sold out, ¡date prisa antes de que se agoten!

PetaZeta Pop XXL del Son&Mar 2025

El Petazeta Pop XXL traerá la nostalgia de los mayores éxitos de los 90 y 2000

El ciclo de eventos de Son&Mar continua justo al día siguiente, sábado 13, con la fiesta PetaZeta Pop XXL, una jornada de tardeo al aire libre en el Muelle de Batería donde se podrá disfrutar de los mejores éxitos pop de los 90 y 2000, del reggaeton clásico y los hits del verano.

Es una auténtica celebración a la nostalgia, que sirve además como una despedida del verano. Es un evento recomendado para mayores de 30 años.

Las entradas están a la venta en petazetapop.com desde 25 euros. La entrada incluye una consumición o dos cervezas.

Coffee Party Coruña XXL del Son&Mar 2025

Otro de los grandes eventos de SON&MAR será una fiesta del café completamente gratis

El domingo 14 se celebrará desde las 11:00 horas una fiesta para los verdaderos amantes del café. La Coffee Party Coruña XXL tendrá lugar en el Muelle de Batería y forma parte de la programación de eventos del ciclo Son&Mar.

Será un evento patrocinado por los productos de Waco en el que, además, se podrá disfrutar de música en directo pinchada por varios DJs que serán revelados con el paso de los días.

A partir de las 18:00 horas dará inicio la sesión Mestizaje, que será ambientada por los DJs Nadia Boulif, Shia, Junior, Humbe, Pachirulo, Santiso, Caste y Carol.

La entrada será completamente gratuita.

Fútbol femenino: Dépor Abanca vs Athletic Club Bilbao

Depor ABANCA RC Deportivo

El domingo 14 a las 12:00 horas la afición blanquiazul tiene cita en el Estadio de Riazor, donde se enfrentará el Dépor Abanca contra el Athletic Club Bilbao bajo la programación de la Liga profesional de fútbol femenino.

Quieto todo el mundo de Facu Díaz y Miguel Maldonado

El cartel del espectáculo 'Quieto todo el mundo' de Facu Díaz y Miguel Maldonado

El domingo 14 a las 19:00 horas tendrá lugar en PALEXCO el espectáculo humorístico conocido como Quieto todo el mundo, dirigido por los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado.

Estos dos cómicos recorrerán los escenarios de toda España para presentar este show que analizará todas las informaciones actuales de manera improvisada y con el mínimo rigor. ¿Su objetivo? Arrancarle más de una carcajada a su público.

Las entradas se pueden conseguir desde 19,80 euros.

XII edición de la Carreira Popular Volta a Oza

Cartel de la edición 2025 la Carreira Popular Volta a Oza

El domingo 14 el barrio coruñés de Oza acogerá la XII edición de la Carreira Popular Volta a Oza.

El evento deportivo dará inicio a las 10:00 horas con los participantes de la categoría absoluta en el Parque de San Diego, que será también la meta.