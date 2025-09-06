Una gallega explica a los madrileños por qué se les llama fodechinchos: "Acabáis con la tranquilidad"

Poca gente habrá que no conozca lo que significa el término "fodechincho", pero, por si acaso, hay quien se anima a explicarlo vía redes sociales, aunque esto conlleve alguna que otra crítica en comentarios y más de una persona dolida por sentirse aludida.

Se suele decir que se llama así a los madrileños, pero lo cierto es que esta palabra es utilizada por los gallegos para referirse a cualquier turista irrespetuoso con el entorno o las costumbres locales, sean de donde sean, madrileños o no.

"Tiene dos explicaciones muy sencillas"

Una usuaria de TikTok ha generado cierto revuelo en redes sociales con un vídeo en el que explica, según ella, los motivos por los que a los madrileños se les llama fodechinchos en Galicia (recordemos que no es un término que se utilice solo con los turistas que vienen de Madrid).

"Si eres madrileño y veraneas en Galicia lo más probable es que te hayan llamado fodechincho una media de 5 veces al día", comienza diciendo esta usuaria en su vídeo. "Para que nos entendamos, es algo similar al "godos" con el que los canarios denominan a los peninsulares", explica.

A continuación, procede a hacer una explicación léxica antes de entrar en el meollo del asunto y el explicar los verdaderos motivos del uso de la palabra fodechinchos para designar a ciertos turistas.

"Lexicamente, fodechinchos viene de foder, que significa joder, y chinchos (jurel), que es un pescado típico de aquí de Galicia. Así que su significado literal sería jodechinchos. Vamos, que nos venís a quitar los chinchos", dice convencida.

La palabra fodechinchos tiene sus raíces en las Rías Baixas y surgió en los años 70. En sus orígenes, se usaba para describir a los turistas que intentaban conseguir jureles gratis de los pescadores o en las lonjas.

Con el tiempo, su uso ha evolucionado, y hoy en día se emplea, a menudo de forma peyorativa, para referirse a ciertos visitantes que llegan a Galicia durante las vacaciones con una actitud un tanto arrogante o poco respetuosa.

"¿Sabéis en realidad el por qué os llamamos fodechinchos?". Divide la explicación en dos motivos diferenciados.

Por un lado, comenta que los madrileños al llegar de forma masiva en verano "acabáis con la tranquilidad que goza la costa gallega", haciendo sobre todo referencia a la masificación de las playas, que de normal no estarían tan gentrificadas", apunta.

En segundo lugar, dice que con la llegada masiva de turistas "muchos establecimientos deciden aumentar sus precios por el aumento de la demanda y esto, al final, al que repercute y al que jode es al gallego que vive durante 12 meses en esa zona", sentencia sin dudarlo.

Los comentarios al vídeo se han llenado de personas ofendidas, con opiniones irónicas como "así se cuida el turismo" o "Galicia con la tasa de natalidad más baja de Europa, en unos años será un solar, agradeced que vamos".

No obstante, también hay quien está a favor del vídeo: "A iso súmalle que veñen cunha soberbia impresionante, ensucian, teñen os nenos súpermaleducados e crense mellor ca nós. Vamos, que veñen tocar o carallo".