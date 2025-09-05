Una pareja de A Coruña cumple su sueño y se compromete en un concierto de Coldplay: "Fue perfecto"

Hace cosa de un año Daniel Montes y Elena Pin consiguieron entradas para un concierto de Coldplay en Londres. Lo que ella no sabía entonces es que este 4 de septiembre sería también el día en el que daría el "sí quiero". La pareja de Oleiros, junta desde hace más de una década, se conoció a los 15 años dentro de su grupo de amigos y con el inicio de la relación A Sky Full of Stars de la banda británica se convirtió en su canción.

Londres fue, además, el primer viaje internacional que hicieron juntos. Por eso, cuando obtuvieron las entradas, Daniel tuvo claro que esta era su oportunidad para organizar una pedida de mano.

"Esa canción fue lo que nos unió. Cuando conseguimos las entradas dije: 'Este es el momento'. Tenía muchos nervios, la verdad. No sabía si iba a salir bien o no, en qué zona del estadio íbamos a estar... De hecho, en un momento me equivoqué de canción", confiesa.

Aunque la pareja ya había hablado en alguna ocasión de la boda, Elena no sospechaba que la pedida fuera a ser en el concierto. "Solo sospeché cuando le dio el móvil a la chica de atrás para que grabara. Me sorprendió que molestara a alguien con lo correcto que es él", admite.

Un día después, Elena reconoce que está "emocionadísima". En el momento, "al principio me quedé como cortada, pero después lloramos un montón. Fue súper emocionante. Las luces del concierto, la canción, los fuegos artificiales... Todo estaba perfecto para ese momento".

La pedida también cogió por sorpresa a las otras personas que estaban cercanas a la pareja en el momento. Algunas incluso grabaron la pedida y después de la actuación les enviaron más imágenes a la pareja.

Si A Sky Full of Stars ya era un tema importante para Daniel y Elena, ahora lo será todavía más.

"La llevamos escuchando muchísimos años y es nuestra canción. Para mí significa mucho, la letra nos gusta un montón y siempre que la escucho me emociono y me recuerda a los inicios de la relación", explica ella.

Todavía es pronto para ultimar los detalles de la boda en la que, como no puede ser de otra forma, Coldplay formará parte de la banda sonora. "Queremos una boda sencilla y cerca del mar a finales de verano, con gente cercana a nosotros", explican ambos. Con suerte, la ceremonia será también un 4 de septiembre, una fecha ya inolvidable para la pareja.