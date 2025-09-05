El cariño de Ester Expósito a la Romería do Naseiro en Viveiro: "El día que lleve a una pareja, es el definitivo"

La actriz Ester Expósito acudió la noche de ayer a El Hormiguero para presentar su última película, El Talento, que ya se puede disfrutar en cines. Como es habitual, además de hablar sobre su trabajo en el filme, en el programa también hubo espacio para las anécdotas y los juegos.

Uno de estos juegos consistía en contestar a varias preguntas de las hormigas y, en una de ellas, la actriz expresó su gran cariño a una fiesta gallega a la que no falta ningún verano: la Romería de Naseiro, en Viveiro (Lugo).

"Son unas fiestas muy especiales"

Ester Expósito ha sorprendido con una confesión muy personal durante su reciente visita a El Hormiguero. Hablando con Pablo Motos y las hormigas, reveló que hay unas fiestas en su pueblo a las que nunca ha llevado a una pareja, porque: "El día que yo lleve a una pareja ahí, es el definitivo".

Se refería a las fiestas de O Naseiro, una romería popular que se celebra cada verano en Viveiro (Lugo), lugar de origen de su familia materna.

Aunque ha llevado a alguna pareja a otras celebraciones del pueblo, dejó claro que estas son diferentes. "Son muy especiales", dijo. Y añadió: "Son las fiestas de mi infancia, de toda la vida, de cada verano. Son 5 días en unas cabañas que nos montamos los grupos de amigos en el bosque".

También explicó que siempre le ha gustado vivirlas con los suyos, los de siempre: "Me gusta pasarlas muy en familia, con mis amigos y me ha apetecido siempre estar a mi bola". Por eso, para ella, llevar a alguien allí tiene un valor enorme: "A mis amigos, que ya empiezan a llevar a las novias, les digo: "El día que yo lleve a una pareja ahí, es el definitivo"".

La fiesta de O Naseiro es un lugar al que vuelve cada año, sin falta, y que guarda con cariño como unos días llenos de recuerdos. Como dijo una de las hormigas del programa: "Lo que pasa ahí se queda ahí", a lo que Ester respondió sin dudar: "Por supuesto".