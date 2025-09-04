¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Track Zero Fest, Electrofauna y más

Track Zero Fest, Electrofauna y más: Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Los primeros días de septiembre presentan una gran variedad de eventos en Santiago de Compostela. Por un lado, los más pequeños podrán disfrutar de actividades y talleres en Cidade Imaxinaria.

Por otro lado, tendremos música y teatro gracias a eventos como Electrofauna o el Festival de Teatro Agustín Magán. Por último, seis artistas emergentes competirán por alcanzar el primer puesto en el Track Zero Fest.

Festival Cidade Imaxinaria

El cartel del festival de Cidade Imaxinaria

El 6 de septiembre será la fecha en la que se celebre una nueva edición del festival infantil Cidade Imaxinaria. Será una jornada completa, gratuita y al aire libre en la Cidade da Cultura donde toda la familia podrá disfrutar de grandes espectáculos.

El evento dará inicio a las 17:00 horas y se extenderá hasta las 22:00 horas del mismo día. Estará constituido de tres espectáculos de pista, seis pasacalles y cinco zonas de juegos. Además, habrá puestos de comida a lo largo de todo el festival.

Los espectáculos de pista

Time to loor

Gota

Tartana

Los espectáculos itinerantes

Gran Cuarteto Bocaprier

Freed From Desire

Mi gran caracol

Bañistas

Real Banda das Cadeiras Encartables

Biscornu

Juegos y actividades

Espacio sensorial para bebés

Escoliña de circo

Mural colaborativo antipolución

Exhibición de cometas

Juegos tradicionales

Track Zero Fest

Cartel de la final del concurso Track Zero Fest

El sábado 6 se celebrará la final del concurso nacional de artistas emergentes Track Zero Fest. La Sala Capitol será la encargada de acoger este evento que dará inicio a las 18:30 horas.

Los seis finalistas seleccionados por el jurado y el público se disputarán un premio de 15000 euros para su primer disco profesional y una gira nacional. Las actuaciones durarán 20 minutos cada una.

Los seis finalistas son Luis Tevez, Samuel y Los Rezagados, Tere!, Hey Charlie!, Darkeh y Espe.

Las entradas se pueden conseguir desde los 5 euros.

Festival Electrofauna - A Vibrante Chamada do Bosque Como Latexo Creativo

ELECTROFAUNA: Bosques que suenan a música electrónica en Santiago de Compostela

Un año más, el sábado 6 y domingo 7 se celebrará la 3.ª edición de Electrofauna, el festival medioambiental gallego que reúne a diversos artistas independientes alrededor del bosque.

La programación de este año ya ha sido revelada:

Sábado, 6 de septiembre

En el Parque de Bonaval

11:00 horas - Apertura de electroespazos

11:00 horas - Roteiro guiado desde Bonaval hasta el parque Berce do Sar

11:00 horas - Demostración de máscaras follateiras a cargo da Asociación Cultural Os Follateiros de Lobios

guiado desde Bonaval hasta el parque Berce do Sar 11:00 horas - Demostración de máscaras follateiras a cargo da 11:30 a 14:00 horas - Obradoiro abierto de cubillos de vicio con Julia de La Cal - La Parabólica

12:00 horas - Obradoiro abierto de monumento creativo de la mano de la Asociación BStudio Danza

13:30 horas - Meiga-i , a fantasía galega

, a fantasía galega 14:30 horas - Electropicnic con DJ Mr. Fishman

16:00 a 19:00 horas - Obradoiro abierto de acubillos de vimbio a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica

18:00 horas - Electrocharla: fauna e flora autóctonas

20:00 horas - Salvar Doñana en concepto

en concepto 21:00 horas - Electronoite con DJ Daasanach

Domingo, 7 de septiembre

En el Parque de Bonaval

11:00 horas - Apertura de electroespacios



11:30 a 14:00 horas - Obradoiro con aforo reducido de máscaras de fibras veletas a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica



13:00 horas - Aborigen en concierto



14:00 horas - Electropicnic con Rapante DJ



17:00 horas - Mani Dii en concierto



18:00 horas - Obradoiro libre de monumento creativo de la mano da Asociación BStudio

Danza



20:00 horas - Roteiro nocturno de descubierta desde el parque de Bonaval



20:00 horas - Castora Herz & La Quadrilla en concierto

Festival de Teatro Aficionado Agustín Magán

Una imagen de las ediciones anteriores del Festival Agustín Magán

El domingo 7 tendrá lugar una nueva edición del Festival Agustín Magán, que tiene como objetivo promover los mejores montajes teatrales de los grupos aficionados federados.

Como cada año, las obras que participarán serán 6. Todas ellas han sido seleccionadas por un jurado y representan las propuestas más interesantes de los distintos grupos federados de las cuatro provincias gallegas.

El domingo 7 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de Entrañas Negras de la compañía Disfunción Continua.