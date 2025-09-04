Ofrecido por:
¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Track Zero Fest, Electrofauna y más
El primer fin de semana de septiembre empieza pisando fuerte en la capital compostelana. Durante estos días, podremos disfrutar de eventos para todos los públicos como Cidade Imaxinaria, Electrofauna o el Track Zero Fest
Los primeros días de septiembre presentan una gran variedad de eventos en Santiago de Compostela. Por un lado, los más pequeños podrán disfrutar de actividades y talleres en Cidade Imaxinaria.
Por otro lado, tendremos música y teatro gracias a eventos como Electrofauna o el Festival de Teatro Agustín Magán. Por último, seis artistas emergentes competirán por alcanzar el primer puesto en el Track Zero Fest.
Festival Cidade Imaxinaria
El 6 de septiembre será la fecha en la que se celebre una nueva edición del festival infantil Cidade Imaxinaria. Será una jornada completa, gratuita y al aire libre en la Cidade da Cultura donde toda la familia podrá disfrutar de grandes espectáculos.
El evento dará inicio a las 17:00 horas y se extenderá hasta las 22:00 horas del mismo día. Estará constituido de tres espectáculos de pista, seis pasacalles y cinco zonas de juegos. Además, habrá puestos de comida a lo largo de todo el festival.
Los espectáculos de pista
- Time to loor
- Gota
- Tartana
Los espectáculos itinerantes
- Gran Cuarteto Bocaprier
- Freed From Desire
- Mi gran caracol
- Bañistas
- Real Banda das Cadeiras Encartables
- Biscornu
Juegos y actividades
- Espacio sensorial para bebés
- Escoliña de circo
- Mural colaborativo antipolución
- Exhibición de cometas
- Juegos tradicionales
Track Zero Fest
El sábado 6 se celebrará la final del concurso nacional de artistas emergentes Track Zero Fest. La Sala Capitol será la encargada de acoger este evento que dará inicio a las 18:30 horas.
Los seis finalistas seleccionados por el jurado y el público se disputarán un premio de 15000 euros para su primer disco profesional y una gira nacional. Las actuaciones durarán 20 minutos cada una.
Los seis finalistas son Luis Tevez, Samuel y Los Rezagados, Tere!, Hey Charlie!, Darkeh y Espe.
Las entradas se pueden conseguir desde los 5 euros.
Festival Electrofauna - A Vibrante Chamada do Bosque Como Latexo Creativo
Un año más, el sábado 6 y domingo 7 se celebrará la 3.ª edición de Electrofauna, el festival medioambiental gallego que reúne a diversos artistas independientes alrededor del bosque.
La programación de este año ya ha sido revelada:
Sábado, 6 de septiembre
En el Parque de Bonaval
- 11:00 horas - Apertura de electroespazos
- 11:00 horas - Roteiro guiado desde Bonaval hasta el parque Berce do Sar
11:00 horas - Demostración de máscaras follateiras a cargo da Asociación Cultural Os Follateiros de Lobios
- 11:30 a 14:00 horas - Obradoiro abierto de cubillos de vicio con Julia de La Cal - La Parabólica
- 12:00 horas - Obradoiro abierto de monumento creativo de la mano de la Asociación BStudio Danza
- 13:30 horas - Meiga-i, a fantasía galega
- 14:30 horas - Electropicnic con DJ Mr. Fishman
- 16:00 a 19:00 horas - Obradoiro abierto de acubillos de vimbio a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica
- 18:00 horas - Electrocharla: fauna e flora autóctonas
- 20:00 horas - Salvar Doñana en concepto
- 21:00 horas - Electronoite con DJ Daasanach
Domingo, 7 de septiembre
En el Parque de Bonaval
- 11:00 horas - Apertura de electroespacios
- 11:30 a 14:00 horas - Obradoiro con aforo reducido de máscaras de fibras veletas a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica
- 13:00 horas - Aborigen en concierto
- 14:00 horas - Electropicnic con Rapante DJ
- 17:00 horas - Mani Dii en concierto
- 18:00 horas - Obradoiro libre de monumento creativo de la mano da Asociación BStudio
- Danza
- 20:00 horas - Roteiro nocturno de descubierta desde el parque de Bonaval
- 20:00 horas - Castora Herz & La Quadrilla en concierto
Festival de Teatro Aficionado Agustín Magán
El domingo 7 tendrá lugar una nueva edición del Festival Agustín Magán, que tiene como objetivo promover los mejores montajes teatrales de los grupos aficionados federados.
Como cada año, las obras que participarán serán 6. Todas ellas han sido seleccionadas por un jurado y representan las propuestas más interesantes de los distintos grupos federados de las cuatro provincias gallegas.
El domingo 7 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de Entrañas Negras de la compañía Disfunción Continua.