Paga 15 € por una lata de 8 mejillones en escabeche gallegos y no da crédito: "Se deshace en la boca"

Un joven ha compartido su experiencia probando, quizá, los mejillones más caros que habrá comido jamás en su vida. Se trata de unos mejillones fritos en escabeche de las rías gallegas, en cuya lata de conserva pone que son "gigantes" y que pertenecen a la marca Rosa Lafuente.

Se decidió a comprarlos por el interés que generó en él su precio. "Estos mejillones de aquí valen 134 euros/kg", comenta en el vídeo que publicó en su red social. Por este motivo, probó una lata de conserva en la que vienen 8 unidades de mejillones por el precio de 14,85 euros.

"¿Pagarías 135 euros por estos mejillones?"

Los mejillones gallegos frescos son moluscos cultivados en las rías de Galicia. Se les reconoce por su sabor intenso y su textura súper cremosa. Se recogen vivos en las famosas bateas flotantes, las cuales han posicionado a este producto como uno de los mejores de toda Europa.

Galicia lidera Europa en la producción de mejillón a través de un sistema de cultivo que respeta el medio marino y la biodiversidad. Por los años 40 se inició el cultivo de mejillón en la región, concretamente en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), y actualmente es común encontrarse con estas bateas en cualquier ría gallega.

Este joven acudió a un supermercado para comprar una lata de mejillones fritos en escabeche de las rías gallegas. "Estos mejillones de aquí valen 134 euros/kg", dice alucinado mientras los enseña a cámara. "Y esta latita de aquí, que vienen 8, 14,85 euros".

Dado el precio del kg, se decantó por comprar la lata de mejillones "gigantes" para probar si lo que se dice de ellos es cierto. "Me han dicho que son increíbles", y exclama "8 mejillones... ¡serán gigantes!"

Los mejillones son muy buenos para la salud porque son una fuente rica en proteínas, vitaminas (especialmente B12, A, C) y minerales, además de contener ácidos grasos omega-3 saludables.

Este aficionado a la gastronomía y a probar productos nuevos, compartió su experiencia al degustar estos mejillones en escabeche de las rías gallegas: "Aquí los tenemos. Recuerdo: 15 pavazos 8 mejillones". No obstante, a pesar del precio, la expectativa es real: "Espero no ponerme perdido abriéndolos en el sofá del airbnb".

Al abrir la lata, se impresionó al momento: "Wow... mirad qué pedazo de mejillones. Estoy salivando". Decidió prescindir de cualquier acompañamiento para saborearlos como se merecen. "No he comprado ni patatas porque quería disfrutar del sabor al 100%. A tres pavos el mejillón, pues tú verás".

La experiencia no decepcionó: "Huelen increíbles". Y al probarlo, fue aún mejor: "El escabeche no pica nada. Son enormes. Se deshace en la boca, parece una mousse".

La conclusión fue clara: "Repetiría 100%". Y no es para menos, pues los mejillones gallegos conquistan a cualquiera que los pruebe.