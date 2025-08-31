Estos son todos los eventos que no te podrás perder el mes de septiembre 2025 en A Coruña

Los últimos días de verano en la ciudad herculina estarán llenos de música. Durante las primeras semanas disfrutaremos de grandes festivales, como el Recorda Fest o el Flores Rock. Paralelamente, artistas como CANO, Pimpinela, Joaquín Sabina o Quevedo visitarán A Coruña.

A lo largo de los días, también podremos disfrutar de otro tipo de eventos, como el Mercado del Encanto, el EcoRallye A Coruña o las esperadas Fiestas de Montealto.

Conciertos del mes

Gira Quevedo

Los grandes conciertos del mes de septiembre estarán protagonizados por artistas de reconocimiento nacional e internacional. CANO, Pimpinela, Joaquín Sabina, Quevedo... Algunas de estas citas musicales son de las más esperadas desde inicios de 2025.

El jueves 11 recibiremos al rapero español conocido como CANO, quien se subirá al escenario del Coliseum a las 21:00 horas para cantar algunos de sus temas más sonados, como Caile o Cuando Salga La Luna. Las entradas están a la venta desde 41,04 euros.

El sábado 13 llegará el icónico dueto español Pimpinela, quienes presentan su gira Noticias del amor en el Palacio de la Ópera a las 21:00 horas. Será un show que teatralizará las relaciones de hombres y mujeres a lo largo de los años. Las entradas se pueden conseguir desde 44 euros.

El jueves 18 y el sábado 20 se presentará Joaquín Sabina en el Coliseum para presentar su gira Hola y adiós a las 21:00 horas del jueves y 22:00 horas del sábado. Las entradas están a la venta desde 61,56 euros.

El viernes 26 y sábado 27 será el turno de Quevedo de subirse al escenario del Coliseum como parte de su gira Buenas Noches. Su primera fecha ha hecho un rápido Sold Out, mientras que las entradas de la segunda están a punto de agotarse. Se pueden conseguir desde 99 euros.

5 y 6 de septiembre: Recorda Fest

Cartel Recorda Fest 2025

Paralelamente, el primer fin de semana de septiembre también acogerá el Recorda Fest 2025. Un año más, se proclama como uno de los festivales más esperados de la época debido a su ambicioso cartel de algunos de los artistas más importantes del pop e indie español.

El Recorda Fest cerrará la temporada de festivales en A Coruña en el Muelle de Batería con las actuaciones de La La Love You, Nena Daconte, Marlena, Álvaro de Luna, Juan Magán y Leire Martínez, entre otros.

Las entradas para acudir al Recorda Fest todavía se encuentran a la venta desde 35 euros en recordafest.es

Los horarios del Recorda Fest:

Viernes, 5 de septiembre

16:00 horas - Álex Wall

16:50 horas - Griso

18:00 horas - Nena Daconte

19:15 horas - Marlena

20:45 horas - Xoel López

22:40 horas - Lori Meyers

00:30 horas - La La Love You

2:10 horas - Ultraligera

Sábado, 6 de septiembre

16:00 horas - Efecto Pasillo

17:20 horas - Fran Perea

18:35 horas - Despistaos

20:05 horas - Leire Martínez

21:40 horas - Álvaro de Luna

23:25 horas - La Reina del Flow

00:55 horas - Kate Ryan

1:25 horas - Juan Magán

2:35 horas - Henry Méndez

5 y 6 de septiembre: XXXIX edición de la Copa Galicia Senior Masculina

Cartel de la XXXIX edición de la Copa de Baloncesto Senior

El viernes 5 y el sábado 6 son las dos fechas marcadas para que la élite del baloncesto masculino gallego se reuna en el Coliseum de A Coruña para competir en la XXXIX edición de la Copa de Galicia Senior.

Las entradas se pueden conseguir a partir de 19,60 euros en Ataquilla.com. El precio incluye ambos días.

El viernes 5 tendrán lugar las semifinales en horario de 18:30 a 21:00 horas, mientras que el sábado 6 se disputarán las finales a las 20:00 horas.

6 de septiembre: R.C. Deportivo vs Real Sporting

Escudo del RC Deportivo RC Deportivo

El mes de septiembre empieza pisando con fuerza en el Estadio de Riazor de la ciudad herculina. El sábado 6 se enfrentará el R.C. Deportivo contra el Real Sporting a las 16:15 horas como parte de la Jornada 04 de la Liga de Fútbol Profesional.

5, 6 y 7 de septiembre: Flores Rock

Cartel de la edición 2025 del Flores Rock

El mes arranca de la mano del Flores Rock, el festival gratuito y al aire libre que se celebrará el 5 y 6 de septiembre en el mítico Barrio de las Flores. Será un punto de encuentro para todos aquellos amantes del rock y punk de la ciudad herculina.

Durante el viernes y el sábado, los vecinos del barrio y alrededores podrán disfrutar de tres grandes cabezas de cartel: Soziedad Alkoholika, Benito Kamelas y Dirkschneider. A ellos se sumarán otros nombres destacados del rock local, como Nucleus, Far Away Place, Costas o Nashgul.

La programación completa de ambos días:

Viernes, 5 de septiembre

20:00 horas - Far Away Place

21:15 horas - Nashgul

22:15 horas - Dirkschneider

00:15 horas - Dark Embrace

Sábado, 6 de septiembre

13:15 horas - Costas

19:00 horas - Raiade

20:15 horas - Benito Kamelas

22:00 horas - Konflikto

23:35 horas - Soziedad Alkoholika

01:20 horas - Nucleus

Como anteriores años, también se celebrará una edición para para los más pequeños de la familia: Flores Kids. El viernes 6 podrán disfrutar de las actuaciones de Pako Pakolas a las 18:00 horas y el Dúo Chilú a las 13:00 horas, así como de una serie de talleres, obradoiros y hasta un campamento.

En esta edición se ha sumado una nueva iniciativa, donde el Flores Rock se une al Mercado de las Flores para presentar su primera edición, que tendrá lugar el domingo 7.

Será una jornada completa amenizada con la música de La Yaya DJ, Collón de Lola y Maghúa. Además, habrán también foodtrucks y actividades infantiles.

5, 6 y 7 de septiembre: Mercado del Encanto

Cartel de la nueva edición del Mercado del Encanto

Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 se podrá disfrutar en el Hotel Meliá María Pita del Mercado del Encanto, una cita exclusiva en el que se reunirán marcas, diseñadores y artesanos de diferentes puntos de España.

El Mercado del Encanto presenta tres días completos de las últimas tendencias de moda, joyerías, marroquinería, cosméticos naturales, productos gourmet y mucho más. ¡No te lo pierdas!

La entrada al evento es completamente gratis y, además, todos los asistentes podrán participar en el sorteo de una cesta sorpresa.

Los horarios del Mercado del Encanto:

Viernes 5 - De 17:00 a 21:00 horas

- De 17:00 a 21:00 horas Sábado 6 - De 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

- De 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas Domingo 7 - De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas

12 de septiembre: FMS World Tour del SON&MAR 2025

El Muelle de Batería acogerá la 8.ª edición del Freestyle Master Series

El festival SON&MAR, que celebra una serie de grandes eventos en el Muelle de Batería de A Coruña, se inicia con la 8.ª edición del FMS World Tour, la Superliga más importante del freestyle internacional.

La jornada dará inicio a las 20:30 horas y se extenderá hasta más allá de las 00:00 horas. Se podrá disfrutar de un total de 11 batallas de los mejores freestylers de España, debutantes y hasta de un Extra Player sorpresa.

Las entradas se pueden conseguir en premiumguest.com desde 25 euros. El año pasado hicieron sold out, ¡date prisa antes de que se agoten!

13 de septiembre: PetaZeta Pop XXL del SON&MAR 2025

El Petazeta Pop XXL traerá la nostalgia de los mayores éxitos de los 90 y 2000

El ciclo de eventos de SON&MAR continua justo al día siguiente con la fiesta PetaZeta Pop XXL, una jornada de tardeo al aire libre en el Muelle de Batería donde se podrá disfrutar de los mejores éxitos pop de los 90 y 2000, del reggaeton clásico y los hits del verano.

Es una auténtica celebración a la nostalgia, que sirve además como una despedida del verano. Es un evento recomendado para mayores de 30 años.

Las entradas están a la venta en petazetapop.com desde 25 euros. La entrada incluye una consumición o dos cervezas.

14 de septiembre: Coffee Party Coruña XXL del SON&MAR 2025

Otro de los grandes eventos de SON&MAR será una fiesta del café completamente gratis

El domingo 14 se celebrará por la mañana una fiesta para los verdaderos amantes del café. La Coffee Party Coruña XXL tendrá lugar en el Muelle de Batería y forma parte de la programación de eventos del ciclo SON&MAR.

Será un evento patrocinado por los productos de Waco en el que, además, se podrá disfrutar de música en directo pinchada por varios DJs que serán revelados con el paso de los días.

La entrada será completamente gratuita.

Del 18 al 21 de septiembre: EcoRallye A Coruña

9.ª edición del EcoRallye de A Coruña

La 9.ª edición del EcoRallye de A Coruña tendrá lugar a mediados del mes de septiembre. Dará inicio el jueves 18 y se extenderá hasta el domingo 21. Es una de las citas más importantes de movilidad sostenible del norte de España.

Esta nueva edición del 2025 será la más extensa de su historia, pues recorrerá un total de 38 municipios de la provincia coruñesa. Consistirá en un total de 574 kilómetros. Además, pasará por primera vez por Lugo, concretamente por el municipio de Xermade.

Este año, con el fin de amenizar la participación de los equipos, se han instalado 50 puntos de recarga eléctrica en la plaza de María Pita, patrocinados por Repsol.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre. Para más información, se puede consultar el siguiente enlace.

19 de septiembre: Modo Perreo del SON&MAR 2025

El cartel de la edición 2025 de Modo Perreo

El viernes 19 se podrá disfrutar del festival de reggaeton antiguo más ambicioso de toda España. Este mes de septiembre llega al Muelle de Batería de la ciudad herculina como parte del ciclo SON&MAR 2025.

La jornada dará inicio a las 19:00 horas y se extenderá hasta altas horas de la madrugada. En este gran evento pincharán grandes DJs de España como Danny Romero, Fuego, José de Rico, Kiko Rivera y Lorna con Mike Goldman.

Las entradas están a la venta en modoperreo.com desde 25 euros.

20 de septiembre: Fiestas de Montealto

Serán D’Aquí 2024 de Monte Alto, en A Coruña: Más de nueve horas de música y juegos populares Shutterstock

El sábado 20 tendrán lugar las Fiestas del barrio coruñés de Montealto, donde la música latina y el folclore gallego se encontrarán para animar las calles hasta altas horas de la noche.

Las agrupaciones que participarán en las fiestas todavía están pendientes de confirmación.

20 y 21 de septiembre: Wake Up! Weekend del SON&MAR 2025

Cartel de la Wake Up! Weekend del mes de septiembre

El sábado 20 y el domingo 21 tendrá lugar otra de las grandes fiestas electrónicas de la ciudad herculina: la Wake Up! Weekend, que en esta ocasión formará parte del ciclo de eventos SON&MAR 2025.

El cartel de esta nueva edición de la Wake Up! Weekend presenta a Hugel como cabeza de cartel, a quien se le suman Aaron Sevilla, Lola Bozzano, Caste B2B Santiso, Humbe B2B Pachirulo y Carol B2B Santorino.

Dará inicio a las 18:00 horas en el Muelle de Batería. Las entradas todavía están a la venta desde 29 euros en wakeupelectronicparties.com

Desde el 22 de septiembre: Noites do Porto

Cartel del 5.º aniversario del ciclo de conciertos de Noites do Porto

El festival bautizado como Noites do Porto regresa un año más a la ciudad herculina para iniciar su ciclo de conciertos el 22 de septiembre. Esta edición se extenderá hasta el 2 de octubre, presentando así casi dos semanas de la mejor combinación de jazz, flamenco y hip-hop.

El festival se iniciará con el mejor sonido del jazz de la mano de Yazz Ahmed y Ralph Wyld, quienes actuarán en el emblemático Jazz Filloa; y se cerrará con un concierto estelar de Israel Fernández en el Teatro Colón.

La programación de este mes de Noites do Porto:

23 de septiembre en Jazz Filloa - Yazz Ahmed + Ralph Wyld

24 de septiembre en sala Garufa - Deadletter

25 de septiembre en Playa Club - The Lemonheads + Moura

26 de septiembre en el Muelle de Batería - Ilegales + Ana Curra

27 de septiembre en Playa Club - Sho-hai

30 de septiembre en sala Garufa - Michelle David & The True-Tones + The Gruesomes

Todas las actuaciones darán inicio a las 20:00 horas. Las entradas para cada uno de los conciertos se pueden encontrar en ticketmaster.es