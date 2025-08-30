Ofrecido por:
Estos son los grandes conciertos de septiembre 2025 que no te puedes perder en A Coruña
El mes de septiembre anticipa una ambiciosa agenda de conciertos en la que se incluye a artistas de talla internacional como CANO, Pimpinela, Joaquín Sabina, Quevedo y muchos más.
Los últimos días del verano de 2025 estarán llenos de música. Desde inicios hasta finales de mes, la ciudad herculina acogerá algunos de los conciertos más esperados del año.
La gran cita musical de septiembre serán las dos fechas que traerá consigo Quevedo, una de las voces más escuchadas en España desde su lanzamiento con el productor argentino Bizarrap: Quevedo Bzrp Music Sessions, Vol. 52.
6 de septiembre: Cuarteto de Nos
El sábado 6 iniciamos la temporada de conciertos del mes de septiembre con un espectáculo en directo de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos, quienes se embarcan en su tour europeo para presentar su nuevo disco: Puertas.
Los autores de grandes éxitos internacionales, como Lo malo de ser bueno, Enamorado tuyo o El hijo de Hernández actuarán a las 21:00 horas en la sala Pelícano.
Las entradas están a la venta en passline.com desde 30 euros.
10 de septiembre: Capercaillie
El jueves 10 de septiembre a las 20:30 horas continuamos con la temporada de conciertos del mes de septiembre con el ciclo de Folk no Colón, que recibirá a Capercaillie, una de las bandas internacionales más importantes de la música celta.
La hipnotizante voz de Karen Matheson transportará a todo el público hasta las Highlands escocesas.
Las entradas están a la venta desde 19,60 euros en Ataquilla.com
11 de septiembre: CANO
Al día siguiente, viernes 11, pasamos de la música celta hasta el sonido urbano más actual. Recibiremos al rapero español conocido como CANO, una de las voces más escuchadas dentro del panorama musical del país.
Se subirá a los escenarios del Coliseum a las 21:00 horas para cantar algunos de sus temas más sonados, como Caile, Cuando Salga La Luna o Tenerte.
Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 41,04 euros.
13 de septiembre: Pimpinela
La siguiente cita que tendremos será el sábado 13 de septiembre con el icónico dueto español Pimpinela, quienes presentan su gira Noticias del amor en el Palacio de la Ópera.
A partir de las 21:00 horas todos sus fans podrán corear al ritmo los grandes éxitos de Pimpinela en un show inédito que teatraliza la forma en la que han ido cambiando las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de los años.
Las entradas están disponibles desde 44 euros en Ataquilla.com
18 y 20 de septiembre: Joaquín Sabina
Otra mítica figura de la música española que visitará el Coliseum durante este mes será el legendario Joaquín Sabina, quien le regalará a su público herculino dos fechas diferentes de su gira Hola y adiós: jueves 18 y sábado 20.
Quién Me Ha Robado el Mes de Abril, La Canción Más Hermosa del Mundo y Lo Niego Todo sonarán durante dos días diferentes en la ciudad herculina. Y no hay ningún fan que se lo pueda perder.
Las entradas para ambos días se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 61,56 euros.
19 de septiembre: Carminho
El viernes 19 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera la cantautora Carminho, quien presentará el sexto álbum de su carrera, Portuguesa, en compañía de su banda. Será un espectáculo que formará parte del ciclo de conciertos A Coruña Live Xperience.
La talentosa fadista Carminho saltó a la fama en las listas musicales españoles a raíz de su colaboración con Pablo Alborán, que llevó como título Perdóname.
Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 33,31 euros.
20 de septiembre: Xavier Rudd
El sábado 20 a las 21:00 horas se podrá disfrutar en el Palacio de la Ópera de un concierto de Xavier Rudd, conocido por ser uno de los artistas australianos más importantes de la actualidad. Se embarca en el EuroUK Tour 2025, una gira internacional por salas.
El indie rock con influencias folk de este artista han cautivado a su público desde el lanzamiento de su álbum To Let. Su actuación pertenece al ciclo de conciertos A Coruña Live Xperience.
Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 35,45 euros.
26 y 27 de septiembre: Quevedo
A finales de mes, para cerrar septiembre por todo lo alto, tendremos el concierto de uno de los artistas españoles más importantes de la actualidad: Quevedo, co-autor del grandísimo hit del Vol. 52 de las Bizarrap Music Sessions.
Llegará al Coliseum de A Coruña con su tour Buenas Noches. Actuará el viernes 26 y el sábado 27, una fecha que fue añadida posteriormente tras el rápido sold out de las primeras entradas.
Las últimas entradas del sábado 27 se pueden conseguir en entradas.com desde 99 euros.
Conciertos del mes día a día
- 5 de septiembre: Flores Rock 2025 (inicio) en el Barrio de las Flores
- 5 de septiembre: Recorda Fest 2025 (inicio) en el Muelle de Batería
- 5 de septiembre: Hathereal, Anecoid y Cividade Hill en la sala Malavida
- 5 de septiembre: Bisonte + Momboi en la sala Filomatic
- 5 de septiembre: Sisters In The House en Garufa Club
- 6 de septiembre: Flores Rock 2025 (final) en el Barrio de las Flores
- 6 de septiembre: Recorda Fest 2025 (final) en el Muelle de Batería
- 6 de septiembre: Cuarteto de Nos en la sala Pelícano
- 6 de septiembre: Angela Hoodoo en la sala Mardi Gras
- 10 de septiembre: Capercaille en el Teatro Colón
- 11 de septiembre: CANO en el Coliseum
- 11 de septiembre: Jacque Falcheti en la sala Mardi Gras
- 12 de septiembre: Freestyle Master Series en el Muelle de Batería
- 12 de septiembre: Tontxu en Garufa Club
- 13 de septiembre: Ptazeta Pop XXL en el Muelle de Batería
- 13 de septiembre: Pimpinela en el Palacio de la Ópera
- 13 de septiembre: The Flows, Elvis is Alive en la sala Mardi Gras
- 14 de septiembre: Hannah Aldridge en la sala Mardi Gras
- 18 de septiembre: Unifes UDC en el Puerto de A Coruña
- 18 de septiembre: Joaquín Sabina en el Coliseum
- 19 de septiembre: Modo Perreo en el Muelle de Batería
- 19 de septiembre: Carminho en el Palacio de la Ópera
- 19 de septiembre: Jaloner en la sala Malavida
- 19 de septiembre: Homenaje a Sabina en su gira de despedida en Garufa Club
- 19 de septiembre: Daniel Cros y Las Almas Sedientas en la sala Mardi Gras
- 20 de septiembre: Wake Up Weekender (Son & Mar) en el Muelle de Batería
- 20 de septiembre: Shoren en la sala Malavida
- 20 de septiembre: Neverland Bari + Villanueva en la sala Pantalán
- 20 de septiembre: Xavier Rudd en el Palacio de la Ópera
- 20 de septiembre: Joaquín Sabina en el Coliseum
- 20 de septiembre: Aneuma + Scharzenegger + Nagalith en la sala Filomatic
- 21 de septiembre: Wake Up Weekender (Son & Mar) en el Muelle de Batería
- 21 de septiembre: Anna Tréa en la Fundación Luis Seoane
- 21 de septiembre: Guinda en Garufa Club
- 23 de septiembre: Yazz Ahmed + Ralph Wyld (Noites do Porto 2025) en Jazz Filloa
- 24 de septiembre: Deadletter (Noites do Porto 2025) en Garufa Club
- 25 de septiembre: The Lemonheads + Moura (Noites do Porto 2025) en Playa Club
- 26 de septiembre: Shoren en la sala Malavida
- 26 de septiembre: Quevedo en el Coliseum
- 26 de septiembre: Ilegales + Ana Curra (Noites do Porto 2025) en el Muelle de Batería
- 27 de septiembre: Sho-hai (Noites do Porto 2025) en Playa Club
- 27 de septiembre: Vinodium en la sala Filomatic
- 30 de septiembre: Jasmine Myra (Noites do Porto 2025) en Jazz Filloa