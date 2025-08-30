Estos son los grandes conciertos de septiembre 2025 que no te puedes perder en A Coruña

Los últimos días del verano de 2025 estarán llenos de música. Desde inicios hasta finales de mes, la ciudad herculina acogerá algunos de los conciertos más esperados del año.

La gran cita musical de septiembre serán las dos fechas que traerá consigo Quevedo, una de las voces más escuchadas en España desde su lanzamiento con el productor argentino Bizarrap: Quevedo Bzrp Music Sessions, Vol. 52.

6 de septiembre: Cuarteto de Nos

Uno de los primeros conciertos del mes será el de El Cuarteto de Nos

El sábado 6 iniciamos la temporada de conciertos del mes de septiembre con un espectáculo en directo de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos, quienes se embarcan en su tour europeo para presentar su nuevo disco: Puertas.

Los autores de grandes éxitos internacionales, como Lo malo de ser bueno, Enamorado tuyo o El hijo de Hernández actuarán a las 21:00 horas en la sala Pelícano.

Las entradas están a la venta en passline.com desde 30 euros.

10 de septiembre: Capercaillie

El siguiente grupo invitado al Teatro Colón es Capercaillie

El jueves 10 de septiembre a las 20:30 horas continuamos con la temporada de conciertos del mes de septiembre con el ciclo de Folk no Colón, que recibirá a Capercaillie, una de las bandas internacionales más importantes de la música celta.

La hipnotizante voz de Karen Matheson transportará a todo el público hasta las Highlands escocesas.

Las entradas están a la venta desde 19,60 euros en Ataquilla.com

11 de septiembre: CANO

El rapero español CANO actuará en el Coliseum de A Coruña

Al día siguiente, viernes 11, pasamos de la música celta hasta el sonido urbano más actual. Recibiremos al rapero español conocido como CANO, una de las voces más escuchadas dentro del panorama musical del país.

Se subirá a los escenarios del Coliseum a las 21:00 horas para cantar algunos de sus temas más sonados, como Caile, Cuando Salga La Luna o Tenerte.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 41,04 euros.

13 de septiembre: Pimpinela

El siguiente dueto que hará una parada en A Coruña es Pimpinela

La siguiente cita que tendremos será el sábado 13 de septiembre con el icónico dueto español Pimpinela, quienes presentan su gira Noticias del amor en el Palacio de la Ópera.

A partir de las 21:00 horas todos sus fans podrán corear al ritmo los grandes éxitos de Pimpinela en un show inédito que teatraliza la forma en la que han ido cambiando las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de los años.

Las entradas están disponibles desde 44 euros en Ataquilla.com

18 y 20 de septiembre: Joaquín Sabina

El legendario cantautor Joaquín Sabina le regalará dos fechas a la ciudad herculina

Otra mítica figura de la música española que visitará el Coliseum durante este mes será el legendario Joaquín Sabina, quien le regalará a su público herculino dos fechas diferentes de su gira Hola y adiós: jueves 18 y sábado 20.

Quién Me Ha Robado el Mes de Abril, La Canción Más Hermosa del Mundo y Lo Niego Todo sonarán durante dos días diferentes en la ciudad herculina. Y no hay ningún fan que se lo pueda perder.

Las entradas para ambos días se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 61,56 euros.

19 de septiembre: Carminho

La artista del fado portugués actuará en el Palacio de la Ópera

El viernes 19 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera la cantautora Carminho, quien presentará el sexto álbum de su carrera, Portuguesa, en compañía de su banda. Será un espectáculo que formará parte del ciclo de conciertos A Coruña Live Xperience.

La talentosa fadista Carminho saltó a la fama en las listas musicales españoles a raíz de su colaboración con Pablo Alborán, que llevó como título Perdóname.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 33,31 euros.

20 de septiembre: Xavier Rudd

Seguimos con los conciertos de septiembre con un espectáculo del australiano Xavier Rudd

El sábado 20 a las 21:00 horas se podrá disfrutar en el Palacio de la Ópera de un concierto de Xavier Rudd, conocido por ser uno de los artistas australianos más importantes de la actualidad. Se embarca en el EuroUK Tour 2025, una gira internacional por salas.

El indie rock con influencias folk de este artista han cautivado a su público desde el lanzamiento de su álbum To Let. Su actuación pertenece al ciclo de conciertos A Coruña Live Xperience.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 35,45 euros.

26 y 27 de septiembre: Quevedo

La última cita del mes será traída por el artista Quevedo

A finales de mes, para cerrar septiembre por todo lo alto, tendremos el concierto de uno de los artistas españoles más importantes de la actualidad: Quevedo, co-autor del grandísimo hit del Vol. 52 de las Bizarrap Music Sessions.

Llegará al Coliseum de A Coruña con su tour Buenas Noches. Actuará el viernes 26 y el sábado 27, una fecha que fue añadida posteriormente tras el rápido sold out de las primeras entradas.

Las últimas entradas del sábado 27 se pueden conseguir en entradas.com desde 99 euros.

