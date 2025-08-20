Un presentador británico no se corta y carga contra A Coruña: "El peor lugar en el que he estado"

Jeremy Clarkson vuelve a estar en el ojo del huracán. El reconocido periodista británico, especializado en el mundo del motor, se encuentra en el centro de la polémica tras viralizarse un vídeo de 2024 en el que habla sobre A Coruña.

Clarkson no hace referencia ni a la oferta gastronómica ni a los espectaculares paisajes, sino que sus declaraciones son más bien negativas. De hecho, el ex presentador de Top Gear, en la BBC entre 2006 y 2015, llegó a afirmar que A Coruña es "el peor lugar en el que he estado".

Un presentador británico carga contra A Coruña

En los últimos días, las redes sociales han recuperado un vídeo de Jeremy Clarkson en el que no se muerde la lengua y carga contra A Coruña. Durante una sesión de preguntas y respuestas con motivo del programa The Grand Tour, de Prime Video, el periodista respondió con sinceridad cuando un fan le preguntó.

"El peor lugar en el que he estado". Así de tajante fue Clarkson. Sin embargo, no ofreció ningún motivo ni explicación, lo que ha alimentado el misterio y la polémica. De hecho, tras estas declaraciones continuó hablando del sector automovilístico sin añadir nada más.

Con más de nueve millones de seguidores en Instagram y casi ocho en X (antes Twitter), Jeremy Clarkson también arremetió contra otras dos ciudades. Por un lado, La Paz (Bolivia), y, por otro, Kiruna (Suecia).

Más allá de referirse al sector automovilístico, Jeremy Clarkson aprovechó el evento celebrado en The Farmer's Dog Pub, en Oxfordshire, cerca de Burford, para mencionar las tres peores ciudades en las que ha estado, aunque sin ofrecer ningún motivo aparente.

En cualquier caso, sigue siendo una incógnita, aunque lo cierto es que la mayoría de turistas destacan de A Coruña, al menos, los paisajes, la cultura, la historia y, por supuesto, la gastronomía, protagonizada por productos frescos y de excelente calidad.

El ex presentador de Top Gear se mete con A Coruña

Hace un año este medio ya informó sobre el asunto, pero ahora el vídeo ha vuelto a hacerse viral. El polémico presentador británico se atrevió a decir que "La Corunna in Northern Spain is one of the worst places I have ever been".

Fue exactamente en el minuto 18:55 del vídeo publicado en YouTube por sus seguidores cuando el presentador hizo mención a la ciudad herculina, "al norte de España", más concretamente en Galicia.

Pero meterse con A Coruña no es lo más polémico que ha hecho en su vida. Tras una larga jornada de trabajo y en medio de un enfado, Clarkson insultó y propinó varios puñetazos al productor Oisín Tymon por la falta de comida al llegar al hotel.

Ante este desafortunado suceso, la BBC decidió despedirlo porque "se había cruzado una línea roja". El despido llegó después de años de polémicas por algunos comentarios xenófobos contra colectivos, como los mexicanos y los asiáticos.