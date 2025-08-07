Pantomima Full disfruta del Festival Noroeste de A Coruña y confiesa ser "muy fan" de Annie

La programación de verano en A Coruña nunca decepciona. Ayer comenzó el Festival Noroeste Estrella Galicia 2025, con actuaciones en distintos puntos de la ciudad. Hasta el 10 de agosto, un total de 37 artistas animarán la segunda semana de agosto.

Vecinos de A Coruña y turistas se reúnen en los conciertos para no perderse ni un detalle. Entre ellos están Alberto Casado y Rober Bodegas, el dúo cómico Pantomima Full.

Pantomima Full acude al Festival Noroeste

Conocido por sus vídeos cargados de humor, Pantomima Full asistió ayer miércoles a la jornada inaugural de la 38ª edición del festival para disfrutar de la actuación de un artista "consagrado" en la plaza de Azcárraga.

En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Instagram del Festival Noroeste, Alberto Casado y Rober Bodegas enviaron un saludo al público coruñés. "Muy buenas. Venimos a ver el concierto que hay ahora. Me han dicho que está muy bien".

Tras disfrutar de un día de turismo por las playas de la costa gallega, el dúo cómico asistió al concierto de Annie and the Caldwell Wells. Pantomima Full se confesó "muy fan" de Annie desde su primer disco.

The Vaccines, Luar na Lubre, Siloé, Grande Amore, Albert Pla y Queralt Lahoz son otras grandes voces que pasarán por este gran evento cultural, que como novedad, incorpora la plaza de María Pita y O Portiño como escenario.

Un total de 37 artistas de diferentes géneros musicales se alternarán para acoger los conciertos gratuitos programados hasta el domingo 10 de agosto en diferentes franjas horarias.

En esta edición, y como viene siendo habitual, el mercado de discos del Noroeste tendrá lugar del jueves 7 al sábado 9 de agosto en la primera planta del Mercado de San Agustín.

Si no quieres perderte a tu artista favorito, en este artículo de Quincemil puedes consultar todos los horarios de los conciertos.