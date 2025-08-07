Ana Peleteiro se sincera y cuenta la dolorosa pérdida de su segundo hijo: "Estoy tranquila y me siento en paz"

Hace dos semanas, Ana Peleteiro anunció en sus redes sociales la pérdida del bebé que esperaba junto a su marido, Benjamín Copoaré. La deportista compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram.

"Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido. Probablemente sean las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien", lamentó Ana Peleteiro en un post.

Ana Peleteiro se sincera

Ahora, Ana Peleteiro se ha sincerado sobre la pérdida de su bebé tras haber sufrido un aborto diferido. Con el objetivo de "ayudar y acompañar a otras mujeres", la atleta ha explicado cómo ha vivido todo este proceso.

"Voy a pedir respeto y empatía, ya que hago esto para dar voz a un tema que, a día de hoy, es muy tabú. Mi única finalidad es ayudar y acompañar a otras mujeres y familias que hayan pasado ya por este proceso o que en algún momento de sus vidas necesiten escuchar un testimonio", dice al principio del vídeo.

Ana Peleteiro explica que sufrió un aborto diferido, también conocido como aborto retenido. "Se refiere a la muerte intrauterina del embrión o feto antes de las 20 semanas de gestación, en el cual no se ha producido la expulsión natural del contenido uterino", explica la Clínica Universidad de Navarra.

Y añade: "Esta condición puede detectarse en controles ecográficos rutinarios, donde se observa la ausencia de latido cardíaco fetal y un tamaño del embrión que no se corresponde con la edad gestacional esperada".

Ana Peleteiro cuenta que el embarazo de Lúa lo llevó por la sanidad privada, ya que se mudó a París, pero en este nuevo embarazo optó por seguirlo por ambas vías porque quería dar a luz en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

"En Galicia, la primera ecografía no se realiza hasta las 12 semanas para confirmar que todo está bien. Si no llego a ir a esta consulta en la semana 9+4 días, no me hubiese enterado de que mi bebé no tenía latido. Me siento muy agradecida porque hemos acortado el plazo de sufrimiento", señala.

Ana Peleteiro apunta que no tenía ningún síntoma aparente. De hecho, según la Clínica Universidad de Navarra, el aborto diferido puede ser asintomático en sus etapas iniciales. Sin embargo, algunos signos clínicos pueden incluir la disminución de las náuseas, sangrado leve y la ausencia de latido cardíaco fetal.

Sobre el proceso posterior, la atleta relata: "El bebé lucía bien, pero no tenía latido. La ginecóloga nos lo transmitió desde el respeto y el cariño. Nos lo dijo de una forma tan buena que mi reacción no fue llorar, me quedé en shock. Estaba en otro mundo".

"Para mí fue un varapalo enorme. La ginecóloga nos explicó que había tres opciones: medicación, un legrado y una cita con el psicólogo y el médico de la pública para otra medicación. La vuelta en coche fue desoladora, mi marido compró la medicación", relata.

Aunque fue un proceso muy duro, Ana Peleteiro y su marido lo asumieron con mucha entereza. "Estoy tranquila y me siento en paz. Esto nos dejó un aprendizaje y un mensaje", concluye.